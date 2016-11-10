Садись, два! Оценки сборной России за матч с Катаром

«Советский спорт» оценил игру линий сборной России в контрольном матче с Катаром и пришел к неутешительным выводам.

Вратари — 3

Вообще-то оценку на сколько-нибудь приличный уровень вытянул Крицюк, свои полчаса с хвостиком сыгравший надежно, с дальними ударами справлявшийся уверенно. Гол — не его вина. Удар головой с близкого расстояния, да еще под опорную ногу, штука крайне неприятная. Мог выручить. Не сложилось.

А вот как оценивать Акинфеева? По сути, единственное его игровое действие — привезенный на ровном месте пенальти, второй в ворота сборной России. Вратарь был первым на мяче, должен был его забирать, но пролетел мимо и врезался в катарца. Ошибка? Безусловно. Выводы и порицания? Воздержимся.

Защитники — 4

Не удивляйтесь, к защите сборной России в этом матче претензий, по большому счету, нет. Во-первых, трио Кутепов-Васин-Ку дряшов в таком сочетании играло впервые, а в обороне чувство локтя и взаимопонимание куда важнее, чем в атаке, где можно импровизировать. Во-вторых, схема с тремя защитниками сложнее в плане взаимодействий с хавбеками и перестроений, чем привычная расстановка с четырьмя. Тот же Кутепов знаком с ее тонкостями не так хорошо, как Кудряшов, пусть и имеет соответствующий опыт в «Спартаке». В-третьих, большинство моментов Катар создал после «стандартов». Первый пенальти — ошибка Зобнина при угловом. Второй — оплошность Акинфеева. Решающий гол — снова угловой и Газинский. А «стандарты» - прежде всего работа тренера и персональная ответственность. При том что дальние удары и выходы к нашим воротам Катара - следствие в недоработок хавбеков. Кутепов же, Васин и Кудряшов — игроки среднего уровня, сыгравшие для себя добротно.

Полузащитники — 2

Скажи кто-то несколько месяцев назад, что лучшим полузащитником сборной России будет Глушаков, причем лучшим безоговорочно, в ответ можно было похихикать. Но нынче спартаковец находится едва ли не в лучшей форме за карьеру (тут спасибо товарищу Каррере). А еще ему помогают партнеры. В том смысле, что на их фоне Глушаков — неземной.

В целом же полузащита сборной была беспомощна в созидании и плоха в разрушении. Осмысленных комбинаций — пяток за матч. Прессинг? Нет, не слышали. Если при Дике Адвокате сборная России в «товарняках» хотя бы перекатывала мяч, то сейчас и это получалось плохо. Тревожный симптом.

Нападающие — 2

Сейчас все снова набросятся на Кокорина. И за незабитый пенальти, и за неиспользованные моменты, и просто так, по инерции. Лет 15-20 назад таким жупелом в сборной был Онопко, которого критиковали просто потому, что он есть. Но ведь второй наш пенальти заработал именно Кокорин, и атаку, приведшую к назначению первого, разогнал на фланге тоже он. А вообще, конечно, радоваться нечему. Хуже всего, что форвард потерял уверенность в себе.

Тренер — 2

Странная схема — в любви к 3-4-1-2 Черчесов замечен прежде не был. Странные кадровые решения — например, не играющие в клубах Шишкин и Газинский. Странные перестроения по ходу матча — например, Самедов в роли нападающего. Слабая подготовка к «стандартам» Катара. Недостаточная мотивированность команды, пусть это и «товарняк». В общем, главному тренеру есть над чем подумать.

Антоним остроты. Как сборная России проиграла Катару