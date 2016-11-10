Садись, два! Оценки сборной России за матч с Катаром
«Советский спорт» оценил игру линий сборной России в контрольном матче с Катаром и пришел к неутешительным выводам.
Вратари — 3
Вообще-то оценку на сколько-нибудь приличный уровень вытянул Крицюк, свои полчаса с хвостиком сыгравший надежно, с дальними ударами справлявшийся уверенно. Гол — не его вина. Удар головой с близкого расстояния, да еще под опорную ногу, штука крайне неприятная. Мог выручить. Не сложилось.
А вот как оценивать Акинфеева? По сути, единственное его игровое действие — привезенный на ровном месте пенальти, второй в ворота сборной России. Вратарь был первым на мяче, должен был его забирать, но пролетел мимо и врезался в катарца. Ошибка? Безусловно. Выводы и порицания? Воздержимся.
Защитники — 4
Не удивляйтесь, к защите сборной России в этом матче претензий, по большому счету, нет. Во-первых, трио Кутепов-Васин-Ку
Полузащитники — 2
Скажи кто-то несколько месяцев назад, что лучшим полузащитником сборной России будет Глушаков, причем лучшим безоговорочно, в ответ можно было похихикать. Но нынче спартаковец находится едва ли не в лучшей форме за карьеру (тут спасибо товарищу Каррере). А еще ему помогают партнеры. В том смысле, что на их фоне Глушаков — неземной.
В целом же полузащита сборной была беспомощна в созидании и плоха в разрушении. Осмысленных комбинаций — пяток за матч. Прессинг? Нет, не слышали. Если при Дике Адвокате сборная России в «товарняках» хотя бы перекатывала мяч, то сейчас и это получалось плохо. Тревожный симптом.
Нападающие — 2
Сейчас все снова набросятся на Кокорина. И за незабитый пенальти, и за неиспользованные моменты, и просто так, по инерции. Лет 15-20 назад таким жупелом в сборной был Онопко, которого критиковали просто потому, что он есть. Но ведь второй наш пенальти заработал именно Кокорин, и атаку, приведшую к назначению первого, разогнал на фланге тоже он. А вообще, конечно, радоваться нечему. Хуже всего, что форвард потерял уверенность в себе.
Тренер — 2
Странная схема — в любви к 3-4-1-2 Черчесов замечен прежде не был. Странные кадровые решения — например, не играющие в клубах Шишкин и Газинский. Странные перестроения по ходу матча — например, Самедов в роли нападающего. Слабая подготовка к «стандартам» Катара. Недостаточная мотивированность команды, пусть это и «товарняк». В общем, главному тренеру есть над чем подумать.
Антоним остроты. Как сборная России проиграла Катару
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция