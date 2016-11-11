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Евгений Ловчев: Сейчас сборную точно можно разогнать – сытые, развращенные люди

Николай Роганов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Сейчас сборную точно можно разогнать – сытые, развращенные люди
Источник: Reuters

Обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева страшно расстроил матч Катар – Россия (2:1). Закончив свой комментарий, он тихо сказал: «Вот такой у меня крик души…»

- На фоне сборной Катара наша команда ничем не выделялась. Где хорошие российские игроки?
- Ужасно, просто ужасно! Ни одного человека не могу похвалить. Когда сборная плохо выступила на чемпионате Европы, болельщики написали петицию, чтобы ее расформировать. Вот сейчас ее точно можно разогнать. Дело не в том, что Газинский или Могилевец слабые игроки, это и так видно, когда они выступают за клубы. Вопрос в том, что нет хороших российских футболистов. Самедова какое-то время назад не брали сборную, а сейчас он лидер! Каков лидер, такова и команда. Эта игра – объяснение, почему мы на 53 месте в рейтинге и почему опустимся еще ниже. Недавно с удивлением узнал, что в конце 1971 года СССР вместе Англией поделил два первых места в рейтинге «Франс футбол». А ведь мы тогда играли не здорово… 

- В среду вы назвали Александра Кокорина пустышкой. Как думаете, нападающий обиделся?
- Сначала мне и самому показалось, что жестковато высказался. Потом думаю: «А я бы на месте Кокорина, вышел и забил три! Потом бы сказал журналистам: «Передайте Ловчеву – сам он пустышка!» И я был бы раз за этого человека, понимаете?

- Практически не было комбинаций в исполнении сборной России. За счет чего Черчесов хотел выстроить игру?
- Не было складной игры и хоть какого-то рисунка. Мне нечего разбирать! Непонятно, как люди переходят из обороны в атаку, кто должен делать обостряющие передачи. Связка Ерохин – Полоз в «Ростове» есть, а в сборной мы ее не увидели. Как и связку Глушаков – Зобнин.

Садись, два! Оценки сборной России за матч с Катаром

Ни в нападении, ни в середине поля, ни в защите ни одного нормального футболиста. По полю бегали люди, которые в клубах находятся за Зе Луишем, Жулиано...

- Черчесов вызвал Акинфеева, который не вполне здоров, а ранее допустил ошибку в матче «Спартак» - ЦСКА. Игорь попросил замену и ушел с поля. Что если Акинфеев получил серьезную травму?
- Полевые игроки вели к тому, что Акинфеев получит травму. Ни с того ни с сего начали подсовывать ему мяч. Вместо того, чтобы просто выбить его вперед, отдавали вратарю, а он пулял вперед. Видимо, в этот момент с Акинфеевым что-то произошло. Самедов, кстати, тоже прихрамывал... Крицюк? Один раз достал мяч в углу. Люди же проверяются, когда команда что-то из себя представляет – он входит в нее и тогда видно, каков он на общем фоне. А так…

- Кажется, в сборной совсем не осталось лидеров. На кого опереться главному тренеру?
- В полузащите равных отсутствовавшему Дзагоеву нет. Не сравнивать же его с Газинским и Могилевцем. В команде обязательно должны быть игроки разных поколений – молодые, среднего возраста и опытные. В таком случае есть ведущие и ведомые. Ведомые вырастают и сами становятся лидерами. Ничего этого сейчас в сборной нет. Мне просто стыдно! Смотришь на их лица и видишь безразличие к тому факту, что они находятся на 53 месте в рейтинге ФИФА. Сытые, довольные, развращенные люди! Вот такой у меня крик души…Тяжело смотреть на это безобразие.

Матч

Россия - Катар - 1:2 (1:1)

Голы

Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).

Состав

Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин

Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин

Незабитые пенальти

Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29

Предупреждения:

нет - Маджид, 52

Судья:

Павел Кристиан Балай (Румыния)

Место и дата

10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция

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