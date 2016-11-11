Мозякин еще и поет! Самое интересное в прошедших накануне матчах КХЛ

Обзор поединков регулярного чемпионата КХЛ, завершившихся вчера вечером.

ЧЕМПИОН БЫЛ НЕ В ГОЛОСЕ

Оба лидера Востока подошли к очной ставке с пятью победами за плечами. И их сшибка вполне закономерно закончилась ничьей в игровое время. А в буллитной перестрелке магнитогорские мастера неожиданно уступили казанцам, которых уже сейчас считают их главными соперниками в восточном финале.

Возможно чемпионы не смогли настроиться на этот важный матч. Накануне магнитогорцы почему-то решили поздравить местных стражей порядка с Днем сотрудников ОВД РФ. Ну или если по-старому – Днем милиции. Ладно бы это сделали игроки «Динамо». Но при чем тут «Магнитка»?! Проштрафились что ли…

Лидеров «Металлурга» - Кошечкина, Зарипова и Мозякина – заставили петь прямо на льду! Они исполняли песню из фильма «Долг и честь».

Лишь только тот, кого нельзя согнуть

Способен мир от зла спасти

Ты сам однажды выбрал этот путь,

и должен идти.

Вот у меня нету слуха, но я скажу честно – форвард из Мозякина лучше, чем певец. Но болельщикам эта хохма очень понравилась. Тем более, что Мозякин хоть и не забил «барсам», но заработал 550-е очко в КХЛ. И вот это – «высокая нота»!

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«ГЛАДИАТОРЫ» В ПУСТЫНЕ

Красно-белые после перерыва приятно удивили своих болельщиков, одержав две «сухих» победы кряду после ноябрьского перерыва. Сперва «Сибирь» (2:0). Теперь «Кузня».

Переместится из промозглой московской хляби хотя бы в виртуальную пустыню и погреть свою фанатскую гордость на горячем песочке – не худший вариант.

Интересно, что у новокузнецких игроков ситуация прямо противоположная. После паузы они уже в двух матчах ни разу не сумели поразить ворота соперников в игровое время. Кстати, Михаила Анисина вернули в состав. Но он не забивает. И не поет.

БОЧЕНСКИ – ЛУЧШИЙ ЛЕГИОНЕР В КХЛ

Матч Барыс - Слован - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Старченко (Липин, Кучин), 4:50 (1:0). Доус (Боченски, Сен-Пьер), 14:54 (2:0). Луснак (Вопелка, Глинка), 23:30 (2:1). Кучин (Старченко, Савченко), 35:57 (3:1 - бол.). Старченко (Рымарев, Кучин), 56:23 (4:1 - бол.). Боченски (Доус, Даллмэн), 59:49 (5:1 - бол.). Место и дата 10 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Вот так и творится история. Играл американский форвард «Барыса» Брэндон Боченски в совершенно обычном матче. А ушел со льда в раздевалку лучшим бомбардиром-леги онером в истории КХЛ! Историческая шайба была заброшена за 11 секунд до окончания матча и, конечно, ничего не решала.

На счету американца, заигранного за сборную Казахстана уже 365 (150+215) очков, которые он набрал за 366 матчей в КХЛ. И обошёл Патрика Торесена, у которого на счету также 365 (144+221) очков. Но забивал норвежец чуть реже.

Вообще в этом матче по голам лидировали казахстанцы. Но зато словаки их «уничтожили» в наборе штрафных минут.

62-2! Тотальный перевес.

Главный тренер «Слована» Милош Ржига так и заявил после матча: «Если бы нам позволили играть в равных составах, мы не выглядели так плохо».

«СИБИРЬ», АУ!

Новосибирцы в последнее время словно себя потеряли. Где команда, которая еще недавно наводила шорох в КХЛ и считалась одним из лидеров Востока? Ау, «Сибирь»!

Очередное безвольное поражение – пусть и от сильного «Торпедо». Нижегородцам многие уступали в этом сезоне. Но ведь для новосибирцев оно уже шестое кряду!

Похоже, плей-офф в этом году без «Сибири». Странно! Но все к этому и идет.

- Индивидуальные ошибки не дают нам возможности набирать очки, - сетует главный тренер новосибирцев Андрей Скабелка. - В атаке у нас уже восемь игр ничего не получается.

ХЕТ-ТРИК ХАРТИКАЙНЕНА

В игре двух экс-тренеров сборной России – Игоря Захаркина и Андрея Назарова – козырный туз оказался на руках у уфимского наставника.



Финский форвард «Салавата» Тему Хартикайнен оформил в этом матча хет-трик. И с 15 шайбами на счету вышел на четвертую позицию в списке лучших снайперов КХЛ.

Ну а что делать?

Если всех сильных российских форвардов собрал под свои знамена СКА, коллегам Знарка остается готовить нападающих для других европейских сборных.

«КУНЬЛУНЬ» НАЦЕЛИЛСЯ НА ПЛЕЙ-ОФФ

Команда Владимира Юрзинова-младшег о проявила прям-таки китайское упорство на пути к победе. И в третьем периоде нокаутировала соперника.

Минчане трижды выходили вперед. И после 55 минут матча еще вели в счете, но проиграли в основное время! Я уж не говорю о том, что победную шайбу юрзиновцы забросили за 16 секунд до сирены.

И пусть пока на льду пластались и щурили глаза от софитов американец Чед Рау и канадец Шон Коллинз… Но китайский клуб все прочнее врастает в зону плей-офф.