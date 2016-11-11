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Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду (видео)
Источник: Reuters

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- СКА одержал 12-ю победу подряд, берет очки в 21 матче кряду. Последний раз Питер уступал в игре с ЦСКА (1:2), и это случилось 9 сентября. Такой клуб, получается, вообще никто не может остановить?
- Посмотрим, но СКА выступает очень уверенно. И вы же видите, этому клубу нет равных по подбору игроков. Хотя в матче против «Динамо» в некоторых отрезках мне некоторые хоккеисты СКА не понравились. Я их даже в эфире «Матч ТВ» покритиковал.

С другой стороны там все время есть резерв. У них три пятерки – кандидаты в сборную России. Плюс вратарь Игорь Шестеркин очень неплохо выглядит. А посмотрите, какой блестящий гол забил Евгений Кетов из четвертого звена.

Похож ли этот СКА на ЦСКА союзных времен, который доминировал в чемпионате? Такая параллель напрашивается, и она справедлива. Если мы сейчас узнаем, что НХЛ откажется от поездки на Олимпиаду в Корею, тогда проект «СКА» станет для нас чуть ли не спасением. Это ведь наигранный состав под Пхенчхан.

- Вы можете допустить, что НХЛ не поедет на Олимпиаду? Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что дэдлайн на принятие решения – месяц.
- Говорили, что крайний срок – 15 января. Но объявление ждут в середине декабря. Если же НХЛ откажется, это станет большим ударом по Олимпиадам и чемпионатам мира, вообще по взаимоотношениям с Европой.

Ведь тогда статус Кубка мира поднимается невероятно. Это будет самый главный турнир в хоккее, куда приезжают все сильнейшие игроки. На чемпионат мира в Кельн и Париж повезут ребят из Европы, которые будут должны получить практику перед Кореей. Меньше года останется, им нужно готовиться к Олимпиаде.

Как я знаю, цена вопроса – 17 миллионов долларов. С другой стороны не надо думать, что зимние Игры приносят миллиардные доходы. Не надо иллюзий. Тем более без хоккея февральская Олимпиада потеряет очень многое.

Вот смеялись над предложением, но ведь НХЛ заявила справедливо: «Давайте мы перенесем хоккей на летнюю Олимпиаду и соберем всех сильнейших. Баскетболисты играют, а чем мы хуже?»

Но ведь хоккей – украшение именно зимних Игр. А мы хотим сильно изменить его статус, сравняв с олимпийским футболом. Это будет трагедия для хоккея.

- Сборная России выступила здорово на Кубке «Карьяла». Теперь кажется несправедливостью, если на декабрьский Кубок Первого канала позовут ветеранов, а не этих молодых ребят. Согласны?
- Это самое большое заблуждение, когда про эту сборную говорят, что там все 24 человека сыграли фантастически! Да, были люди, которые выстрелили. Ткачев, Ничушкин, Гусев, Барабанов, четыре хороших защитника, вратари. Две тройки нападающих точно могут попасть на Кубок Первого канала. Человек 10-12 можно взять.

Но разве вы скажете, что Красковский и Коршков сыграли сильнее, чем Дадонов и Шипачев? Поэтому у форвардов СКА больше шансов. А как не взять в декабрьскую сборную Ковальчука, Дацюка и Войнова? Это будет удивительно.

Так что нет никакого противоречия. Сыграют сильнейшие хоккеисты. Но по мне – сейчас есть 35 игроков КХЛ, которые заслуживают права выступать в сборной России. Те, кто были в Хельсинки, а еще игроки СКА, Мозякин, Телегин, еще несколько человек. Будут же играть 23. Это нормальный выбор. 

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