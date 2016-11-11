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Что там Радулов говорит по-русски на лавке «Монреаля»? 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Радулов
Александр РадуловИсточник: TSN

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в последнее время стабильно пропускает два матча и играет на третий. Причем так выпадало, что «молния» при нашем вратаре проиграла в гостях «Нью-Джерси» (1:3) и «Бостону» (3:4). Нужно было как-то переламывать ситуацию, и Василевский это сделал. Конечно, «Айлендерс» разочаровывает в этом сезоне, но это серьезный соперник.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сделал мудрый ход, воссоединив в первом звене Стивена Стэмкоса, Никиту Кучерова и Владислава Наместникова. Уже в стартовом периоде Наместников отдал передачу вразрез на Стэмкоса, и тот удачно бросил в большинстве. Чуть позже с того же левого фланга такой же отличный кистевой бросок нанес Кучеров.

Начался второй период, и вот уже Стэмкос отдает на Джонсона, и тот точно стреляет в угол. Щелчок получился на загляденье. В конце концов терпение у тренера «Айлендерс» лопнуло, и Ярослав Галак отправился в запас. На замену, как хотели бы в Нью-Йорке, мог выйти Илья Сорокин, но он играет в ЦСКА до 2018 года. Поэтому вышел Томас Грайсс.

Тут «островитяне» встрепенулись, и Николай Кулемин даже едва не организовал гол. Но Василевский был на высоте. Сухарь у него все-таки отобрал Эндрю Лэдд. Однако потом забил Бойл, и все вопросы о победителе были сняты. Тройка Наместников – Стэмкос – Кучеров набрала 5 (2+3) очков. Не вижу повода, чтобы и дальше их не ставить вместе.

ГЕРОЙ ДНЯ


Может, по статистике не скажешь, но Александр Радулов снова провел потрясающий матч. Почитайте, что о нем пишут в Канаде: «Вечер за вечером Радулов становится лучшим форвардом «Монреаля». Харизматичный русский набрал 12-е очко в сезоне, сделав передачу, когда «канадцы» забили первый гол. Всего же «Монреаль» одержал 12 побед в 14 матчах сезона.

В каждой смене мы можем видеть блестящее мастерство Радулова. Он просто сверкает в атаке как бриллиант. Конечно, мы все смотрели ютуб и видели, что он творил в последние годы в КХЛ. Но так вписаться в «Монреаль» - это уметь надо.

Вы удивлены? Но посмотрите, с какой энергией играет Радулов, как он пашет на льду. «Такого парня нельзя не уважать, - говорит одноклубник Даниель Карр. – Кто-то мне сказал летом: «Вот к вам приедет Радулов и ты увидишь, что это такое – работать на тренировках». Он приехал, и я был потрясен. Александр с каждого занятия уходит последним». Никто уже не вспоминает, что когда-то раньше у Радулова были нарушения рабочей этики. Теперь он начал новую жизнь. И с ним «Монреаль» на старте сезона одержал девять домашних побед подряд – повторение рекорда от 1953 года».

ПРОВАЛ ДНЯ


Этого нельзя избежать. И вот Сергей Бобровский провел свой худший матч в сезоне. Он выпал на игру с «Бостоном». Причем ведь «Коламбус» забил первым, когда отличился Фолиньо. Но потом шайбы посыпались в ворота Боба.

И ведь не сказать, что Сергей делал ошибки. Первый момент – ему закрывали обзор, второй – в своей зоне ошиблись защитники «мундиров», третий – оборону «Коламбуса» просто разорвали, четвертый – вообще какой-то хаос. Гол был засчитан после видеопросмотра.

Уже через 13 минут Бобровского заменили. Я этот ход со стороны главного тренера «Блю Джекетс» Джона Тортореллы расцениваю так: «У команды все валится из рук. Так что надо поберечь психику основного вратаря. Не надо его добивать».

ПАС ДНЯ


Скажи кому-то, что у «Питтсбурга» забьет Сидни Кросби, передачу отдаст Евгений Малкин, а вратарь Марк-Андре Флери сделает 40 сэйвов – подумалось бы, что дело в шляпе. Такой матч «пингвины» просто не могут проиграть!

Но надо же, это случилось. Очень хороша была «Миннесота». Эрик Стаал в последние годы выглядел провально, и даже был обменян из «Каролины» транзитом через «Рейнджерс». Но теперь Стаал набрал 3 (1+2) очка и забил важнейший гол. А вообще «дикарям» повезло подписать контракт с главным тренером Брюсом Будро. Его команды не умеют играть плохо – в регулярных чемпионатах.

ВЗЛЕТ ДНЯ


Защитник «Детройта» Алексей Марченко отметился голевой передачей. А я отмечу еще одного ветерана, который переживает изумительный взлет. Голкипер Джимми Ховард, казалось, оказался за спиной Петра Мразека. Но сам Джимми с этим не согласился. Он начал играть изумительно, даже делал сухари!

Теперь Ховарду доверили провести третий матч подряд. В сумме он сделал 85 сэйвов и проявил себя молодцом. А «Детройт», переживающий перестройку после отъезда Павла Дацюка, готов снова попасть в плей-офф.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»)
Сделал 31 сэйв в матче с «Айлендерс» (4:1)

2** - Александр РАДУЛОВ («Монреаль»)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1)

3*** - Алексей МАРЧЕНКО («Детройт»)
Сделал передачу в матче с «Ванкувером» (3:1)

ЦИТАТА ДНЯ

«Радулов и Гальченюк очень здорово нашли общий язык на лавке. Ну, по крайней мере, я так думаю. Не понимаю, что они там говорят по-русски».

Мишель ТЕРРЬЕН, главный тренер «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Тампа-Бэй - Айлендерс - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Стэмкос (Джонсон, Наместников), 8:03 (1:0 - бол.). Кучеров (Хедман, Стэмкос), 11:00 (2:0). Джонсон (Стэмкос, Палат), 22:50 (3:0 - бол.). Лэдд (Бойчук), 28:04 (3:1). Бойл (Пакетт), 41:08 (4:1).

Место и дата

11 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 5, 18.54)
Наместников (0+1; 0, 0, 2, 18.26)
в Василевский (32-31; 96,9%, 59.52)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 3, 15.06)

Матч

Монреаль - Лос-Анджелес - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Байрон (Емелин, Радулов), 7:48 (1:0). Карр (Марков, Митчелл), 13:53 (2:0). Дано (Пачиоретти, Петри), 29:37 (3:0). Тоффоли (Копитар, Картер), 51:57 (3:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Больё), 58:11 (4:1 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

М: Радулов (0+1; +1, 0, 3, 14.42)
Марков (0+1; +2, 2, 1, 21.22)
Емелин (0+1; +1, 0, 0, 22.32)

Матч

Бостон - Коламбус - 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Фолиньо (Веннберг), 2:29 (0:1). Крюг (Бэкес, Крейчи), 8:47 (1:1). Белески (Чарник), 9:55 (2:1). Чарник (Белески, Нэш), 12:24 (3:1). Шаллер (Мур), 12:48 (4:1). Бэкес (Крейчи, Спунер), 31:51 (5:1). Ганье 48:40 (5:2).

Место и дата

11 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

К: в Бобровский (9-5; 55,6%, 12.48)

Матч

Детройт - Ванкувер - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Ларкин (Зеттерберг, Нюквист), 0:32 (1:0). Смит (Крунвалль, Зеттерберг), 18:13 (2:0). Седин Д. (Седин Х., Хаттон), 43:14 (2:1). Отт (Эрикссон, Марченко), 55:14 (3:1).

Место и дата

11 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Д: Марченко (0+1; +1, 2, 1, 14.11)

В: Трямкин (0+0; 0, 2, 2, 14.32)

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Шварц (Тарасенко, Парайко), 3:59 (0:1). Ярнкрок (Уилсон, Ирвин), 38:26 (1:1). Нил (Рибейро, Аберг), 43:44 (2:1). Ярнкрок (Фишер, Форсберг), 44:50 (3:1).

Место и дата

11 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 2, 18.32)
Якупов (0+0; -1, 0, 1, 14.51)

Матч

Питтсбург - Миннесота - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

Кросби (Кессел, Летанг), 7:53 (1:0 - бол.). Койл (Стаал, Сутер), 18:09 (1:1 - бол.). Хорнквист (Малкин, Кессел), 27:33 (2:1 - бол.). Нидеррайтер (Стаал), 29:07 (2:2). Стаал (Нидеррайтер, Койл), 42:56 (2:3). Поминвилль (Спарджон), 59:30 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

П: Малкин (0+1; -2, 0, 5, 20.23)

Матч

Аризона - Виннипег - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Копп (Шейфли, Энстрём), 4:50 (0:1). Врбата (Макгинн, Мартинук), 9:48 (1:1). Уилер (Петан, Майерс), 30:18 (1:2). Элерс (Лайне), 56:46 (1:3). Ридер (Доун, Доми), 59:58 (2:3).

Место и дата

11 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 2, 11.24)

Матч

Каролина - Анахайм - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы:

Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 24:46 (0:1). Сильверберг (Кольяно, Фаулер), 29:30 (0:2). Сильверберг 32:36 (0:3). Теравайнен (Славин, Ахо), 34:58 (1:3). Раск (Стемпняк, Скиннер), 43:15 (2:3). Кеслер (Гецлаф, Сильверберг), 59:34 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Сан-Хосе - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Демерс (МакКэнн), 5:09 (1:0). Демерс (Барков, Ягр), 7:26 (2:0). Бернс 16:18 (2:1). Павелски (Уорд), 21:53 (2:2). Уинджелс (Тьерни), 48:53 (2:3). Кутюр (Браун), 59:03 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Даллас - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы:

Корпикоски (Факса), 12:31 (0:1). Бенн Д. (Клингберг, Факса), 15:35 (0:2). Годро (Монахан, Кулак), 21:33 (1:2). Годро (Фролик, Кулак), 23:31 (2:2). Бенн Д. (Руссель, Сегин), 47:20 (2:3 - бол.). Руссель (Доулинг), 59:06 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 05:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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