Что там Радулов говорит по-русски на лавке «Монреаля»? 5 гвоздей НХЛ (видео)

Александр Радулов Источник: TSN

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в последнее время стабильно пропускает два матча и играет на третий. Причем так выпадало, что «молния» при нашем вратаре проиграла в гостях «Нью-Джерси» (1:3) и «Бостону» (3:4). Нужно было как-то переламывать ситуацию, и Василевский это сделал. Конечно, «Айлендерс» разочаровывает в этом сезоне, но это серьезный соперник.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сделал мудрый ход, воссоединив в первом звене Стивена Стэмкоса, Никиту Кучерова и Владислава Наместникова. Уже в стартовом периоде Наместников отдал передачу вразрез на Стэмкоса, и тот удачно бросил в большинстве. Чуть позже с того же левого фланга такой же отличный кистевой бросок нанес Кучеров.

Начался второй период, и вот уже Стэмкос отдает на Джонсона, и тот точно стреляет в угол. Щелчок получился на загляденье. В конце концов терпение у тренера «Айлендерс» лопнуло, и Ярослав Галак отправился в запас. На замену, как хотели бы в Нью-Йорке, мог выйти Илья Сорокин, но он играет в ЦСКА до 2018 года. Поэтому вышел Томас Грайсс.

Тут «островитяне» встрепенулись, и Николай Кулемин даже едва не организовал гол. Но Василевский был на высоте. Сухарь у него все-таки отобрал Эндрю Лэдд. Однако потом забил Бойл, и все вопросы о победителе были сняты. Тройка Наместников – Стэмкос – Кучеров набрала 5 (2+3) очков. Не вижу повода, чтобы и дальше их не ставить вместе.

ГЕРОЙ ДНЯ





Может, по статистике не скажешь, но Александр Радулов снова провел потрясающий матч. Почитайте, что о нем пишут в Канаде: «Вечер за вечером Радулов становится лучшим форвардом «Монреаля». Харизматичный русский набрал 12-е очко в сезоне, сделав передачу, когда «канадцы» забили первый гол. Всего же «Монреаль» одержал 12 побед в 14 матчах сезона.

В каждой смене мы можем видеть блестящее мастерство Радулова. Он просто сверкает в атаке как бриллиант. Конечно, мы все смотрели ютуб и видели, что он творил в последние годы в КХЛ. Но так вписаться в «Монреаль» - это уметь надо.

Вы удивлены? Но посмотрите, с какой энергией играет Радулов, как он пашет на льду. «Такого парня нельзя не уважать, - говорит одноклубник Даниель Карр. – Кто-то мне сказал летом: «Вот к вам приедет Радулов и ты увидишь, что это такое – работать на тренировках». Он приехал, и я был потрясен. Александр с каждого занятия уходит последним». Никто уже не вспоминает, что когда-то раньше у Радулова были нарушения рабочей этики. Теперь он начал новую жизнь. И с ним «Монреаль» на старте сезона одержал девять домашних побед подряд – повторение рекорда от 1953 года».

ПРОВАЛ ДНЯ





Этого нельзя избежать. И вот Сергей Бобровский провел свой худший матч в сезоне. Он выпал на игру с «Бостоном». Причем ведь «Коламбус» забил первым, когда отличился Фолиньо. Но потом шайбы посыпались в ворота Боба.

И ведь не сказать, что Сергей делал ошибки. Первый момент – ему закрывали обзор, второй – в своей зоне ошиблись защитники «мундиров», третий – оборону «Коламбуса» просто разорвали, четвертый – вообще какой-то хаос. Гол был засчитан после видеопросмотра.

Уже через 13 минут Бобровского заменили. Я этот ход со стороны главного тренера «Блю Джекетс» Джона Тортореллы расцениваю так: «У команды все валится из рук. Так что надо поберечь психику основного вратаря. Не надо его добивать».

ПАС ДНЯ





Скажи кому-то, что у «Питтсбурга» забьет Сидни Кросби, передачу отдаст Евгений Малкин, а вратарь Марк-Андре Флери сделает 40 сэйвов – подумалось бы, что дело в шляпе. Такой матч «пингвины» просто не могут проиграть!

Но надо же, это случилось. Очень хороша была «Миннесота». Эрик Стаал в последние годы выглядел провально, и даже был обменян из «Каролины» транзитом через «Рейнджерс». Но теперь Стаал набрал 3 (1+2) очка и забил важнейший гол. А вообще «дикарям» повезло подписать контракт с главным тренером Брюсом Будро. Его команды не умеют играть плохо – в регулярных чемпионатах.

ВЗЛЕТ ДНЯ





Защитник «Детройта» Алексей Марченко отметился голевой передачей. А я отмечу еще одного ветерана, который переживает изумительный взлет. Голкипер Джимми Ховард, казалось, оказался за спиной Петра Мразека. Но сам Джимми с этим не согласился. Он начал играть изумительно, даже делал сухари!

Теперь Ховарду доверили провести третий матч подряд. В сумме он сделал 85 сэйвов и проявил себя молодцом. А «Детройт», переживающий перестройку после отъезда Павла Дацюка, готов снова попасть в плей-офф.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»)

Сделал 31 сэйв в матче с «Айлендерс» (4:1)

2** - Александр РАДУЛОВ («Монреаль»)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1)

3*** - Алексей МАРЧЕНКО («Детройт»)

Сделал передачу в матче с «Ванкувером» (3:1)

ЦИТАТА ДНЯ

«Радулов и Гальченюк очень здорово нашли общий язык на лавке. Ну, по крайней мере, я так думаю. Не понимаю, что они там говорят по-русски».

Мишель ТЕРРЬЕН, главный тренер «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 5, 18.54)

Наместников (0+1; 0, 0, 2, 18.26)

в Василевский (32-31; 96,9%, 59.52)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 3, 15.06)

М: Радулов (0+1; +1, 0, 3, 14.42)

Марков (0+1; +2, 2, 1, 21.22)

Емелин (0+1; +1, 0, 0, 22.32)

К: в Бобровский (9-5; 55,6%, 12.48)

Д: Марченко (0+1; +1, 2, 1, 14.11)

В: Трямкин (0+0; 0, 2, 2, 14.32)

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 2, 18.32)

Якупов (0+0; -1, 0, 1, 14.51)

П: Малкин (0+1; -2, 0, 5, 20.23)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 2, 11.24)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.