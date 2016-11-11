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Сборная, которой нет. Михаил Борзыкин – о вчерашнем позоре

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная, которой нет. Михаил Борзыкин – о вчерашнем позоре
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч Катар – Россия, в котором футбола в исполнении нашей команды почти не было. 

Поиски Кокорина 

Станислав Черчесов использовал тактику с тремя центральными защитниками. Это второй подобный казус, после матча с Турцией. Расчет, по-видимому, был сделан на то, что Васин, Кудряшов и изредка Кутепов играют по этой модели в своих клубах (правда, Кудряшов в «Ростове» чаще играет флангового, а не левого центрального защитника). Как целиком выглядела схема, сказать сложно – очень уж все было размыто. Я разглядел 3–4–3. А может, на самом деле была более приземленная 3–5–2. Как бы то ни было, это не тот вопрос, который должен беспокоить нас в первую очередь. Нашлась модель и ладно. 

Нашлась бы еще игра… Она-то была, но только в первые минут десять-пятнадцать. И то неказистая, неспешная, ленивая. Так люди выходят на субботники – для галочки, чтобы не конфликтовать с начальством. Потом пропала и она. Кокорин в поисках пропавшей игры вспахал все поле: сначала играл правого нападающего, потом, с выходом Шишкина и переводом Самедова в полузащиту, – центрального. Увы, безуспешно. Хотя в поисках ему помогали Ерохин, Полоз и связка спартаковских опорников Зобнин – Глушаков. За 90 минут все они нанесли четыре удара в створ ворот. И это меньше, чем нанес Катар (пять). 

Цифры, кстати говоря, весьма приличные. Уступили Катару только по ударам. Мячом владели больше – на целый процент. Комбинировали усерднее – 560 (точность – 86%) против 506 (83%). В дриблинге и единоборствах примерное равенство, хотя смуглые парни из экзотического чемпионата в обводку шли все-таки чаще – 35 (эффективность – 63%) против 31 (48%). В нашей команде в этом компоненте самым активным был Кокорин: из восьми попыток обыграть оппонента один в один успехом увенчались три. А еще Саша много боролся: 27 единоборств, правда, выиграл только 37%. И такое бывает. 

Стартовый состав сборной России

Шел третий сбор… 

Даже статистика, однако, не помогает понять и осмыслить то, что пытались изобразить гости. Во что они играли? То был атакующий стиль или оборонительный? В чем был замысел столь сложного построения? Никто не наиграл даже на «тройку с минусом». Значит, модель оказалась не по зубам. То ли не смогли понять тренерскую установку, то ли не захотели. А может, сработала мышечная память: в Москве сугробы, а ты в теплой стране… В общем, тут надо говорить или о футболе, или о сборной России. Если первое, то можно заканчивать. Говорить не о чем. Если второе, то разговор будет не из приятных. 

Мне представляется, что сборная России ошиблась маршрутом в своем эволюционном развитии. Да и эволюционирует ли она – большой и больной вопрос. Обычно бывает как? Сначала закладывается фундамент, затем ставятся стены, в конце крыша… Но Черчесов почему-то до сих пор ковыряется с фундаментом. Фактор нового тренера и знакомство с перерожденной сборной – это все уже пройденный этап. На это уже не сошлешься, этим уже не оправдаешь. Знакомились мы в августе-сентябре. А сейчас уже ноябрь, третий сбор, четвертый матч. Но до сих пор нет понимания, есть ли у этой команды фундамент. 

Россияне и Бах 

Ясно, что карты спутали травмы. Но хоть какой-то рисунок должен проявляться? Хотя бы его контуры. Проблема-то не столько в том, что сборная России плохо играет в футбол. Можно подумать, в предыдущие годы она играла блестяще. Проблема в том, что она играет непонятно. В ее жизни нет логики, осмысленности и что, наверное, хуже всего – системы. Строительство подразумевает последовательность определенных действий. То, что сейчас происходит в сборной России, строительством новой команды не является. Так парни собираются на площадке, гоняют мяч и разбегаются на ужин. До следующего раза. 

Правда, мальчишки на площадке играют в футбол с азартом, пока не пришло время ужина, они живут только игрой. У нашей команды печального образа нет даже этого. Есть настроение субботника: засветиться для галочки – и свалить. Если бы у сборной России был свой гимн (а может, и есть?), то, пожалуй, это была бы знаменитая прелюдия И. С. Баха, которую все знают по фильму «Солярис». В фильме она проигрывается всего два раза, по паре минут. А тут, представьте, полтора часа! Даже воины зарыдают! Впрочем, куда-то меня не в ту степь занесло... У Баха – искусство. У сборной – кокоринщина. 

Самые терпеливые, конечно, возразят: «Ну что ты панику-то наводишь, рано еще судить, травмы, сложный выезд, поздняя осень и все такое». И я бы даже согласился с этим мнением, если бы то же самое мы не говорили в сентябре. И в октябре. Время первых выводов пришло – а обсуждать нечего. Пока нет у нас здоровой, конкурентоспособной, выдающей хоть что-то разумное сборной. Есть антисборная, практикующая антифутбол, матчи которой нет желания ни смотреть, ни обсуждать. Только ведь мы все равно будем и смотреть, и обсуждать. Никуда нам от нее не деться. От сборной, которой нет.

Матч

Россия - Катар - 1:2 (1:1)

Голы

Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).

Состав

Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин

Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин

Незабитые пенальти

Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29

Предупреждения:

нет - Маджид, 52

Судья:

Павел Кристиан Балай (Румыния)

Место и дата

10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция

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