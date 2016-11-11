Сборная, которой нет. Михаил Борзыкин – о вчерашнем позоре

Поиски Кокорина

Станислав Черчесов использовал тактику с тремя центральными защитниками. Это второй подобный казус, после матча с Турцией. Расчет, по-видимому, был сделан на то, что Васин, Кудряшов и изредка Кутепов играют по этой модели в своих клубах (правда, Кудряшов в «Ростове» чаще играет флангового, а не левого центрального защитника). Как целиком выглядела схема, сказать сложно – очень уж все было размыто. Я разглядел 3–4–3. А может, на самом деле была более приземленная 3–5–2. Как бы то ни было, это не тот вопрос, который должен беспокоить нас в первую очередь. Нашлась модель и ладно.

Нашлась бы еще игра… Она-то была, но только в первые минут десять-пятнадцать. И то неказистая, неспешная, ленивая. Так люди выходят на субботники – для галочки, чтобы не конфликтовать с начальством. Потом пропала и она. Кокорин в поисках пропавшей игры вспахал все поле: сначала играл правого нападающего, потом, с выходом Шишкина и переводом Самедова в полузащиту, – центрального. Увы, безуспешно. Хотя в поисках ему помогали Ерохин, Полоз и связка спартаковских опорников Зобнин – Глушаков. За 90 минут все они нанесли четыре удара в створ ворот. И это меньше, чем нанес Катар (пять).

Цифры, кстати говоря, весьма приличные. Уступили Катару только по ударам. Мячом владели больше – на целый процент. Комбинировали усерднее – 560 (точность – 86%) против 506 (83%). В дриблинге и единоборствах примерное равенство, хотя смуглые парни из экзотического чемпионата в обводку шли все-таки чаще – 35 (эффективность – 63%) против 31 (48%). В нашей команде в этом компоненте самым активным был Кокорин: из восьми попыток обыграть оппонента один в один успехом увенчались три. А еще Саша много боролся: 27 единоборств, правда, выиграл только 37%. И такое бывает.

Стартовый состав сборной России

Шел третий сбор…

Даже статистика, однако, не помогает понять и осмыслить то, что пытались изобразить гости. Во что они играли? То был атакующий стиль или оборонительный? В чем был замысел столь сложного построения? Никто не наиграл даже на «тройку с минусом». Значит, модель оказалась не по зубам. То ли не смогли понять тренерскую установку, то ли не захотели. А может, сработала мышечная память: в Москве сугробы, а ты в теплой стране… В общем, тут надо говорить или о футболе, или о сборной России. Если первое, то можно заканчивать. Говорить не о чем. Если второе, то разговор будет не из приятных.

Мне представляется, что сборная России ошиблась маршрутом в своем эволюционном развитии. Да и эволюционирует ли она – большой и больной вопрос. Обычно бывает как? Сначала закладывается фундамент, затем ставятся стены, в конце крыша… Но Черчесов почему-то до сих пор ковыряется с фундаментом. Фактор нового тренера и знакомство с перерожденной сборной – это все уже пройденный этап. На это уже не сошлешься, этим уже не оправдаешь. Знакомились мы в августе-сентябре. А сейчас уже ноябрь, третий сбор, четвертый матч. Но до сих пор нет понимания, есть ли у этой команды фундамент.

Россияне и Бах

Ясно, что карты спутали травмы. Но хоть какой-то рисунок должен проявляться? Хотя бы его контуры. Проблема-то не столько в том, что сборная России плохо играет в футбол. Можно подумать, в предыдущие годы она играла блестяще. Проблема в том, что она играет непонятно. В ее жизни нет логики, осмысленности и что, наверное, хуже всего – системы. Строительство подразумевает последовательность определенных действий. То, что сейчас происходит в сборной России, строительством новой команды не является. Так парни собираются на площадке, гоняют мяч и разбегаются на ужин. До следующего раза.