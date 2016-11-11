Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?

Евгения Медведева Источник: Reuters

В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.

ЧЕМ ОТВЕТИТ МЕДВЕДЕВА ПОГОРИЛОЙ?

Болельщики обожают дуэли. Вспомните: Слуцкая — Бутырская, Плющенко — Ягудин. Соперничество двух блестящих фигуристов украшает любой турнир и поднимает интерес к самому виду спорта.

В нынешнем сезоне пока все идет к тому, что фигурное катание получит еще одну острую дуэль. Если кто-то и поторопился отдать заведомое лидерство чемпионке мира, Европы и окрестностей Евгении Медведевой, то только не Анна Погорилая. На московском этапе «Гран-при» бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 продемонстрировала, что способна кататься идеально под прессом домашних трибун — и что главное, в понятие «идеально» входит высочайшее качество как постановок, так и исполняемых элементов.

Медведева, наблюдавшая за московским турниром с трибуны, можно не сомневаться, сделала выводы. И на парижском этапе «Гран-при» мы увидим, каков будет ответ чемпионки мира. Хотя, конечно, пока борьба идет заочно, сравнивать можно только катание и оценки. Самое интересное начнется в марсельском финале «Гран-при», где, если не произойдет ничего непредвиденного, Медведева и Погорилая впервые в сезоне встретятся лицом к лицу.

Впрочем, конечно, все это совершенно не значит, что к разборке двух девушек, находящихся пока в наиболее убедительной форме, никто не присоединится. Уже в «Берси» Евгении предстоит соперничество с другими фигуристками, которые тоже сильны. Трехкратная чемпионка мира из Японии Мао Асада и американское «золотце» Грейси Голд — там, где они выступают, легко не будет. А дебютирующая во взрослом «Гран-при» вице-чемпионка мира среди юниоров Мария Сотскова вообще способна преподнести мегасюрприз.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Евгения Медведева (Россия)

2. Мария Сотскова (Россия)

3. Мао Асада (Япония)

...5. Алена Леонова (Россия)

ТЕН ИЛИ ЧЕН?

Весьма любопытный состав на парижском этапе «Гран-при» в мужском одиночном катании. И бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи казахстанец Денис Тен не выглядит в нем главным претендентом на победу. И даже двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес — не безоговорочный фаворит. Все из-за присутствия американца Нэйтана Чена. Этот фигурист уже произвел сенсацию на турнире «Финляндия Трофи», «покусившись» на два самых сложных четверных прыжка в короткой программе — лутц и флип. А в произвольном прокате Чен замахнулся на четыре разных четверных. Ни того, ни другого делать не пытался вообще никто и никогда. И при этом Нэйтан — вовсе не прыгающий робот, как китаец Цзинь Боян. За артистическую подготовку Чена нынче отвечает сама Марина Зуева — творец многих ледовых шедевров.

Увы, единственный российский участник соревнований Артур Дмитриев обречен быть чужим на этом празднике жизни. Об этом свидетельствует неудачное катание ученика Алексея Мишина на московском этапе — и крайне туманные перспективы превратить его в ближайшее время в удачное.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Хавьер Фернандес (Испания)

2. Нэйтан Чен (США)

3. Денис Тен (Казахстан

...10. Артур Дмитриев (Россия)

ПОПАДУТ ЛИ В ФИНАЛ ТАРАСОВА И МОРОЗОВ?

Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, объективно лучшей из всех выступивших на данный момент в этом сезоне российских спортивных пар, для попадание в финал «Гран-при» нужно в Париже повторить московское достижение сильнейших российских танцоров Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева — занять первое место, опередив элитных конкурентов. В лице элитных конкурентов выступают немцы Алена Савченко и Брюно Массо, победившие в Москве. Способны ли Тарасова и Морозов на подвиг? Безусловно. Технически они Савченко и Массо не уступают. В компонентах — возможно, но это, как мы знаем, дело наживное.

Впрочем, даже если ученики Нины Мозер все-таки до золота в Париже не дотянутся, помочь добраться до Марселя им может и второе место. Но баллы все равно лучше набирать высокие — потому что, не исключено, их придется сравнивать.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

2. Алена Савченко/Брюно Массо (Германия)

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

ЧТО ПОКАЖУТ ПАПАДАКИС И СИЗЕРОН?

Елене Ильиных и Руслану Жиганшину, единственной российской танцевальной паре, участвующей в парижском «Гран-при», за финал уже не побороться. Пятое место на «Скейт Америка» дало им слишком мало зачетных баллов. А в столице Франции будут выступать двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, и это означает, что борьба среди всех остальных будет вестись максимум за второе место. И Ильиных с Жиганшиным — далеко не фавориты в этой борьбе, если учесть их непростое начало сезона.

Главная же интрига — ожидание новых танцев от Пападакис и Сизерона. Два года назад они произвели французскую революцию, задав моду на совершенно особый стиль в этой дисциплине фигурного катания. Теперь все ждут — придумают ли Габриэлла и Гийом что-то новое или пойдут по проторенному пути?

НАШ ПРОГНОЗ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада)

4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия)