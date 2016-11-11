Растим мышечную массу за 20 уроков

Качание мышц

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видеопроект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».



Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit!

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 1. ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКАМ НА НАБОР МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

В этом видео: как подготовиться к тренировкам на набор мышечной массы, для чего важна разминка и как выполнять ее правильно, что за зверь «кардио» - и почему даже на массонаборе нельзя им пренебрегать.

Упражнения покажет очаровательная Настя. А эксперт сети фитнес-клубов X-FIT Руслан Панов объяснит, как выполнять их правильно и какой пульс поддерживать.