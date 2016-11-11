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Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».


- Можно ли сказать, что уровень финского этапа Евротура был выше, чем матч «Динамо» М – СКА? И какая тактика у Знарка?
- Наверное, нет. Но учтите, что Швеция, Финляндия, Чехия привели не самые сильные составы. Там новые тренеры, которые знакомятся с игроками и хотят понять, кто будет выступать на чемпионате мира. И эти наставники будут готовить олимпийские сборные. Поэтому им сейчас надо понимать всю ситуацию. Такая же ситуация была у Олега Знарка в 2014 году.

Другая стратегия была у Вячеслава Быкова. Он создал костяк из 12-15 человек, которые являлись лидерами клубов КХЛ. Они все время играли на Евротурах, у них была задача победить. К тому же проверяли других хоккеистов. Вообще это тактика сборной СССР, где всегда был железный костяк из 15 игроков. Плюс подтягивали молодых – Макарова, Крутова, Хомутова, Быкова… Они ведь не сразу попадали в основу.

Теперь Знарку проще. Он знает всех игроков КХЛ, получил колоссальный опыт на Кубке мира и познакомился почти со всеми энхаэловцами. Ему даже нет смысла лететь в Америку и кого-то просматривать. 

Хотя одну проблему вижу. Специалисты из тренерского штаба сборной России работают в ведущих клубах – СКА, ЦСКА, «Магнитке». Думаю, они все дойдут до финалов конференций. Получается, неизвестно кто будет готовить главную команду страны этот месяц с лишним. Разве это правильно?

Помню, как Быков с Захаркиным взяли Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и приехали в сборную России на флажке. А потом на чемпионате мира-2011 в Братиславе мы потерпели пять поражений в девяти матчах.

- Эту сборную России сравнивали со сборной молодых звезд Северной Америки. А если бы наших ребят заявили на Кубок мира, как бы они сыграли?
- Не вышли бы из группы. Да, североамериканцы тоже не вышли. Но им не повезло – не хватило опыта додержаться со шведами, они провели ужасный отрезок со сборной России. А по игре эти ребята были очень хороши. И реально Кубок мира был построен так, чтобы в финале играли Канада и сборная Северной Америки. Получился бы крутой вариант.

Но вышел самый некрутой. Хуже, чем сборная Европы в финале, представить было нельзя. Хотя эти парни играли блестяще, и они – молодцы.

Так вот, молодая сборная России сыграла бы в Торонто достойно. Но давайте не строить иллюзии.

- Несколько недель назад главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов жестко наехал на Валерия Ничушкина на пресс-конференции: «Этот игрок нам обходится дорого во всех смыслах!» Эта критика подхлестнула Валеру, и он прибавил? Или тот спад пришелся на период адаптации к КХЛ?
- Квартальнов сказал это на эмоциях. И ведь Ничушкин с тех пор прибавлял с каждым матчем. Он ведь полноценно не готовился к чемпионату КХЛ. У него не было предсезонки, он не был так хорош.

А теперь оказалось, Ничушкин сильнее, чем мы думали. Смотрю на него и вижу: Валерий Ничушкин сейчас – лучший силовой форвард в России. Разнообразный, может вылезать на ворота справа и слева, отдает пасы, очень мощный физически. И он катит как мало кто! Многие толкаться умеют, но не катаются. Ничушкин же делает и то, и другое.

Меня удивило, что форвард в таком расцвете сил вернулся из НХЛ. Наверное, поступило очень интересное предложение от ЦСКА. Но я не думаю, что это тенденция, когда проблемные игроки вроде Наиля Якупова возвращаются в КХЛ, чтобы получить второе дыхание. Назад их потом могут не позвать. У многих просто нет потенциала для выступления на серьезном уровне в Америке. Тот же Павел Бучневич в «Рейнджерс» меня приятно удивил. Игрокам его плана очень тяжело в НХЛ.

- Какой клуб КХЛ в Восточной конференции вас радует? Кого вы считаете фаворитом?
- «Магнитка» играет нормально, хотя не становится моложе. Есть кое-какие проблемы в обороне, травма Вольски. Все равно это один из фаворитов Востока, но потенциал СКА и «Металлурга» разный.

И не забывайте об «Ак Барсе», который поступил стратегически верно в конце прошлого сезона. В том плей-офф с Уфой убрал всех ветеранчиков и дал возможность молодежи получить опыт. Сыграли неплохо, и «барсы» могли победить «Салават Юлаев». А сейчас оборона усилена серьезными ребятами. «Ак Барс» в порядке. Посмотрите, как невероятно играет Свитов, как прибавил Ткачев. Эта команда может выиграть Восток.

«Куньлунь» по мне – главное открытие сезона. Дебютанты идут в зоне плей-офф, а работа Владимира Юрзинова достойна аплодисментов. Там собрали опытных хоккеистов, и качество игры в порядке. Там не вымучивают очки, а переигрывают соперников. И с вратарями угадали, и финская защита на уровне. Отличная команда!

Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду

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