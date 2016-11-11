Как выглядят российские бойцы в игре UFC 2. Угадаешь, кто есть кто?

«Советский спорт» продолжает серию опросов, цель которых угадать спортсмена в видеоигре. Ранее мы предложили вам угадать российского хоккеиста в NHL 17 и футболиста сборной России в FIFA 17. Теперь мы предлагаем вам попытаться узнать российского бойца в игре от EA Sports – UFC 2.

В симуляторе единоборств от канадского разработчика представлено девять российских бойцов: Деннис Сивер, Али Багаутинов, Рустам Хабилов, Рашид Магомедов, Хабиб Нурмагомедов, Омари Ахмедов, Альберт Туменов, Алексей Олейник, Руслан Магомедов.

P.S: В опрос мы также добавили нескольких спортсменов с постсоветского пространства.