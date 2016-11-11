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Андрей Канчельскис: Тренировать Англию позвал бы дедушку Фергюсона

Николай Никифоров
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии

Выступая в Англии, Андрей Канчельскис стал двукратным чемпионом страны с «Манчестер Юнайтед».
Выступая в Англии, Андрей Канчельскис стал двукратным чемпионом страны с «Манчестер Юнайтед».Источник: Reuters

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, выступавший в 1990-х – начале 2000-х в чемпионатах Англии и Шотландии, не понаслышке знаком с противостоянием двух британских сборных.

– Вы играли и в Англии, и в Шотландии. Какое дерби можете назвать самым принципиальным?
– Самые жаркие дерби, в которых я участвовал, проводились в Шотландии. Сложно описать словами то, что творилось во время матчей «Селтик» – «Рейнджерс». Сказывались и религиозный фактор (протестанты – католики), и территориальный – оба клуба из Глазго. Манчестерское дерби или ливерпульское «Ливерпуль» – «Эвертон» в сравнении с главным шотландским можно назвать миролюбивыми. Болельщики «Ливерпуля» и «Эвертона» вполне могут сидеть на трибунах вместе. В Глазго такое невозможно в принципе: фанаты разделены между собой мощной охраной, полиция относится к происходящему со всей серьезностью. Именно там я почувствовал, что такое настоящее дерби.

– В чем корни столь принципиального противостояния английской и шотландской сборных?
– Шотландцы недолюбливают англичан и пожалуй, придают этим матчам большее значение. Настрой у них всегда особый, подготовка интенсивная. Так повелось, что англичане считают себя городскими жителями, а шотландцев – «деревенщиной». Их взаимоотношения в историческом плане характеризуются многочисленными войнами, потому высокий градус борьбы в футболе – только частность. Шотландцы помнят свои корни, за это я их уважаю и симпатизирую им.

– То есть ваши предпочтения на стороне Шотландии?
– Если честно, то да.

Андрей Канчельскис выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед» (1991–1995), «Эвертон» (1995–1997), «Манчестер Сити» (2001, аренда), «Саутгемптон» (2002–2003); в Шотландии – за «Рейнджерс» (1998–2002). Чемпион Англии–1992/93, 1993/94, обладатель Кубка Англии–1993/94, Кубка английской лиги–1991/92, чемпион Шотландии–1998/99, 1999/2000, обладатель Кубка Шотландии–1998/99, 1999/2000, 2001/02, Кубка шотландской лиги–1999/2000, 2001/02.

– Сэр Алекс Фергюсон выразил мнение, что шотландцам по силам выиграть у англичан, так как им всегда проще противостоять сильному сопернику. А каков ваш прогноз?
– Точно исход матча не предскажу. У англичан больше классных, опытных футболистов – естественно, они считаются фаворитами. Нет сомнений в том, что мы увидим много борьбы на каждом участке поля. Согласен с Фергюсоном в том, что шотландцы могут дать бой любому. Буду болеть за них, но, думаю, англичане все же выиграют с минимальным преимуществом. Можно сказать, что умом я за Англию, а сердцем за Шотландию.

– Гордон Страчан, у которого вы тренировались в «Саутгемптоне», возглавляет сегодня сборную Шотландии. Чем вам запомнился этот специалист?
– Я в «Саутгемптоне» выступал недолго, но могу сказать, что Страчан – очень эмоциональный тренер, полностью отдающийся своему делу. При подготовке всегда уделял большое внимание физическому состоянию игроков, и это как раз то, что он может постараться противопоставить Англии. Правда, за несколько дней в сборной добиться желаемого эффекта значительно сложнее, чем в клубе: у тренера практически нет времени подтянуть физические кондиции. В любом случае Страчан – хороший специалист, и я желаю ему удачи. Если гостям повезет и они сыграют вничью, это будет отличный результат для шотландцев.

– Есть ли у них шансы поехать на чемпионат мира в Россию?
– Шансы есть у всех. Шотландия уже много лет не может пробиться на крупный турнир, но это не значит, что она изначально обречена. Расклады на бумаге и на футбольном поле – совершенно разные вещи. Я бы хотел, чтобы шотландские болельщики приехали в Россию, надели свои килты. Пока-то у нас народ этого в основном не понимает, относится скептически. А так – они рассказали бы нашим людям, какому клану принадлежит тот или иной килт, каково его значение. Это было бы интересно.

– Как вам фигура Гарета Саутгейта в качестве рулевого Англии?
– Сейчас сложно давать оценку молодому специалисту – нужно время. Я играл против него и могу только сказать, что это был очень хороший, цепкий центральный защитник, лидер клубов, за которые выступал («Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». – Прим. ред.), вызывался в сборную. В роли тренера англичан он пока все же представляется мне временной фигурой. У них много более опытных специалистов. С другой стороны – почему бы не дать шанс проявить себя?

– Может ли победа над соседями избавить Саутгейта от приставки «и.о.»?
– Можно только гадать – английская Футбольная ассоциация в своих решениях зачастую непредсказуема. Вот был Эллардайс, все шло нормально, потом всплыл денежный скандал, и ситуация перевернулась. На ровном месте случилось это и с Капелло. Я, конечно, первым делом предложил бы на пост рулевого дедушку Фергюсона. Но он, наверное, тренировать уже не хочет. Если же хоть какой-то шанс его возвращения к активной практике сохраняется, за него нужно хвататься.

…а в Шотландии, где защищал цвета «Рейджерс», в играх против «Селтика» почувствовал, по его признанию, что такое настоящее дерби.
…а в Шотландии, где защищал цвета «Рейджерс», в играх против «Селтика» почувствовал, по его признанию, что такое настоящее дерби.Источник: Reuters

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