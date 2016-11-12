Поп-исполнитель. Джастин Бибер теперь забивает и в КХЛ (видео)

«Медвешчаку» стоит готовить контрактное предложение, просмотр канадский певец прошел успешно.



Поп-исполнитель Джастин Бибер во время европейского тура 9 ноября провел очередной концерт в Загребе.

Свободный день после концерта звезда обычно оставляет на общение с фанатками, но в этот раз Бибер предпочел хоккей!

10 ноября Джастин провел тренировку с хоккеистами «Медвешчака» и даже отметился красивым голом. Правда, основные игроки на выездной серии, пришлось тренироваться с резервистами, дисквалифицированными и травмированными.

Pop star vs hockey star! Justin BieBEAR SCOOOOREEEEES on @IRuzic35 in the #Den! #TogetherWeAre #stars #bieber pic.twitter.com/VwKMHO8HIQ — KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) 11 ноября 2016 г. – Джастин – большой любитель хоккея, и для него это любимый способ расслабиться и снять стресс. Когда он узнал, что хоккейный клуб «Медвешчак» – один из символов Загреба, то захотел присоединиться к их тренировке. Мы выполнили его пожелание по согласованию с руководством клуба, – рассказал организатор загребского концерта Бибера.

Это уже третья тренировка звезды за два месяца: в конце октября Бибер тренировался с британским «Манчестером». Justin Bieber making up with his Manchester fans by scoring for their ice hockey team 🏒💪🏼 (via @manchester_storm) #justinbieber #bieber #icehockey #manchesterstorm #nhl Видео опубликовано Bleacher Report UK (@bleacherreportuk) Окт 27 2016 в 2:23 PDT А еще месяцем раньше с финским «Йокеритом».



Источник: ХК «Йокерит»

Интерес Бибера понятен: в детстве он был капитаном своей хоккейной команды, но потом оставил игровую карьеру и вряд ли прогадал. Кстати, в 2012 году он мог ее возобновить, когда канадский клуб из Лиги Онтарио «Бэкерсфилд Кондорс» даже предлагал Биберу контракт, но исполнитель решил остаться в музыке.