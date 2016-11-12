Поп-исполнитель. Джастин Бибер теперь забивает и в КХЛ (видео)
«Медвешчаку» стоит готовить контрактное предложение, просмотр канадский певец прошел успешно.
Поп-исполнитель Джастин Бибер во время европейского тура 9 ноября провел очередной концерт в Загребе.
Свободный день после концерта звезда обычно оставляет на общение с фанатками, но в этот раз Бибер предпочел хоккей!
10 ноября Джастин провел тренировку с хоккеистами «Медвешчака» и даже отметился красивым голом. Правда, основные игроки на выездной серии, пришлось тренироваться с резервистами, дисквалифицированными и травмированными.
Pop star vs hockey star! Justin BieBEAR SCOOOOREEEEES on @IRuzic35 in the #Den! #TogetherWeAre #stars #bieber pic.twitter.com/VwKMHO8HIQ— KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) 11 ноября 2016 г.
– Джастин – большой любитель хоккея, и для него это любимый способ расслабиться и снять стресс. Когда он узнал, что хоккейный клуб «Медвешчак» – один из символов Загреба, то захотел присоединиться к их тренировке. Мы выполнили его пожелание по согласованию с руководством клуба, – рассказал организатор загребского концерта Бибера.
Это уже третья тренировка звезды за два месяца: в конце октября Бибер тренировался с британским «Манчестером».
А еще месяцем раньше с финским «Йокеритом».
Источник: ХК «Йокерит»
Интерес Бибера понятен: в детстве он был капитаном своей хоккейной команды, но потом оставил игровую карьеру и вряд ли прогадал. Кстати, в 2012 году он мог ее возобновить, когда канадский клуб из Лиги Онтарио «Бэкерсфилд Кондорс» даже предлагал Биберу контракт, но исполнитель решил остаться в музыке.
Источник: twitter
Хотя, учитывая все проблемы с составом «Медвешчака» (несколько матчей клуб провел в четыре защитника, а в одной из встреч вторым вратарем был заявлен полевой игрок) прямо сейчас Бибер и правда мог бы пригодиться хорватской команде.