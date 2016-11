Уходя – не уходи. Вратарь вовремя передумал и совершил сейв года! (видео)

Голкипер «Ванкувера» Райан Миллер пропустил в матче с «Детройтом» трижды, но четвертой шайбе в его ворота он влететь не позволил.

Чуть больше двух минут до конца третьего периода, канадский клуб уступает «красным крыльям» со счетом 1:3. Главный тренер «Кэнакс» Уилли Дежарден решает выпустить шестого полевого и дает отмашку Миллеру, чтобы тот поехал на скамейку, но он этого не делает.

Увидев, что Хенрик Зеттерберг, который отметился двумя передачами в этой встрече, уже находится в центральной зоне и замахивается на бросок, 36-летний вратарь возвращается обратно и в прыжке ловит шайбу! После Миллер с невозмутимым выражением лица встает, отбрасывает шайбу и пьет воду, как будто ничего и не произошло.



Райан объяснил, почему решил вернуться.

- Мне надоело видеть, как шайбы забрасывают в пустые ворота, - признается голкипер. - Поэтому я поехал обратно.

"I'm sick of seeing pucks go into the empty net. So I went for it." - Miller