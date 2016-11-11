Уходя – не уходи. Вратарь вовремя передумал и совершил сейв года! (видео)
Голкипер «Ванкувера» Райан Миллер пропустил в матче с «Детройтом» трижды, но четвертой шайбе в его ворота он влететь не позволил.
Чуть больше двух минут до конца третьего периода, канадский клуб уступает «красным крыльям» со счетом 1:3. Главный тренер «Кэнакс» Уилли Дежарден решает выпустить шестого полевого и дает отмашку Миллеру, чтобы тот поехал на скамейку, но он этого не делает.
Увидев, что Хенрик Зеттерберг, который отметился двумя
передачами в этой встрече, уже находится в центральной зоне и замахивается на
бросок, 36-летний вратарь возвращается обратно и в прыжке ловит шайбу! После
Миллер с невозмутимым выражением лица встает, отбрасывает шайбу и пьет воду,
как будто ничего и не произошло.
Райан объяснил, почему решил вернуться.
- Мне надоело видеть, как шайбы забрасывают в пустые ворота, - признается голкипер. - Поэтому я поехал обратно.
"I'm sick of seeing pucks go into the empty net. So I went for it." - Miller— Vancouver Canucks (@Canucks) 11 ноября 2016 г.
«Ванкувер» уступил «Детройту» и опустился на одиннадцатое место в таблице Западной конференции. За последние пять матчей Миллер пропустил 17 шайб, но это невероятно крутое спасение должно взбодрить серебряного призера Олимпиады-2010.
Матч
Детройт - Ванкувер - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Ларкин (Зеттерберг, Нюквист), 0:32 (1:0). Смит (Крунвалль, Зеттерберг), 18:13 (2:0). Седин Д. (Седин Х., Хаттон), 43:14 (2:1). Отт (Эрикссон, Марченко), 55:14 (3:1).
Место и дата
11 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция