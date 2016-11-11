Магия Магнуса, или как я играл в шахматы с чемпионом мира

Андрей Симоненко и Магнус Карлсен Источник: РИА «Новости»

Накануне старта матча на первенство мира по шахматам корреспондент «Советского спорта» вспоминает, как сыграл партию с чемпионом.

Эта история происходила примерно два с половиной года назад, в типичный такой теплый апрельский денек, когда предчувствие совсем уже настоящей весны щекочет какие-то невидимые внутренние сенсоры. Знаете, когда выходишь ты на улицу, улыбаешься солнцу и думаешь: сколько ж вокруг красивых девушек! Которые, к тому же, как бабочки, одна за другой начинают сбрасывать с себя коконы зимних одежд. Абсолютно точно помню, что именно эти мысли бродили у меня в голове, когда я приехал в город Долгопрудный и направлялся к одному из здания Московского физико-технического института, в народе называемом физтехом. «Ну и времена настали — технический вуз полон красавиц», — думал я, вспоминая свое МЭИшное прошлое.

Впрочем, сосредоточение большого количества привлекательных особей женского пола на не столь просторной территории концертного зала МФТИ, а также не менее значительного контингента мозговитых молодых людей во многом объяснялось приездом гостя, которого можно было причислить к одному из культовых людей мира. Тех, кого, если бы состоялась историческая встреча с инопланетянами, представили бы как наше общее достояние. Их, между прочим, не так много — тех, кого бы единогласно избрали в воображаемый топ-лист планеты Земля. По большинству кандидатур были бы ожесточенные споры.

Но чемпион мира по шахматам — это всегда человек, к которому испытывают особое поклонение. Их в истории было немного, и совсем еще недавно признаком образованного человека считалось знать их имена, как космонавтов, наизусть. Сейчас времена, конечно, другие. Однако когда я увидел, что немаленький зал на встречу с Магнусом Карлсеном — а речь мы ведем именно о нем — забился до состояния «яблоку негде упасть», то понял, что вечные ценности все-таки существуют, и шахматы относятся к их числу. Магия этой игры всесильна и распространяется даже на тех, кто не умеет в нее играть.

И вот раздаются аплодисменты и кое-где визги — в одну из дверей входит молодой человек, по виду совершенно не напоминающий небожителя. Более того, он смущенно притормаживает, когда видит перед собой толпу, сквозь которую ему надо пробираться к сцене, и лес рук, тянущихся к нему с гаджетами. Но Тина Канделаки — а именно ей предоставили право быть ведущей на этой встрече — быстро берет ситуацию под контроль. И через несколько секунд Магнус Карлсен начинает отвечать на ее вопросы.

Из общения с Магнусом зрители узнали, что кумиров у него не было и нет (даже любимой актрисы!), что он, как и любой другой человек, любит поваляться на диване, что ему нравятся девушки, которые берут инициативу в свои руки, а также что о шахматах он думает все свое время. Ну а я сижу и слушаю все это, пытаясь обуздать сильнейшее волнение. Все дело в том, что несколько дней назад мне сказали — чемпион мира будет давать сеанс одновременной игры шахматистам сборной МФТИ, среди которых, в том числе, есть и мастера спорта. А за одну из 14 досок смогу сесть я, обычный любитель с неподтвержденным вторым разрядом. Более того, на этой доске Карлсен потом поставит автограф, и она останется у меня на память.

В тот момент я думал, конечно, больше всего о том, какая мне выпала честь. Никогда даже не предполагал, что судьба подарит шанс не просто пожать руку чемпиону мира по шахматам, но и сыграть с ним. Но волнение было связано и с желанием не опозориться. Буквально за несколько недель до этого дня интернет облетел видеоролик, на котором Магнус Карлсен обыгрывает Билла Гейтса за несколько секунд. Уверен, что эта партия была срежиссирована — все-таки, чтобы подставиться под детский мат, надо постараться. Но все-таки не покидало ощущение того, что играть против чемпиона мира — это с рогаткой лезть под танк, чтобы оказаться мгновенно раздавленным.

Каково же было мое удивление, когда примерно через 15 ходов после начала партии я обнаружил себя во вполне себе комфортной и равной позиции. Карлсен не стал совершать никаких попыток блицкрига. Гроссмейстер сыграл «е2-е4», я ответил неплохо мне знакомой сицилианской защитой. И поняв, что детского мата уже не получу, вышел из оцепенения. А когда где-то справа один из игроков загремел фигурами, складывая их в доску, я подумал, что и спортивная задача-минимум выполнена — не проиграл первым.

Именно эта мысль оказалась роковой ошибкой. С чемпионом мира вполне можно и нужно было играть. Не сидеть и наслаждаться своим звездным часом, а думать и проявлять инициативу. Я же решил сделать пару пассивных ходов и подождать активности от чемпиона мира. Чем и подписал себе приговор: в шахматах каждый ход должен ставить перед соперником какие-либо проблемы. Даже если этот соперник — Магнус Карлсен. Иначе проблемы тебе создаст он. Что, собственно, и произошло: пока я пассивничал, норвежец соорудил незамысловатую атаку на ферзевом фланге, которая очень быстро сделала мое положение совершенно безнадежным. Танк, которого я так опасался, все-таки завелся и уничтожил меня — но только когда я встал перед ним и поднял руки.

Партия, которую я сыграл с Карлсеном, конечно, не имеет никакой исторической ценности, но ее текст я храню. Тем более что позиция, в которой я признал себя побежденным, весьма удивительна: для черных она абсолютно безнадежна, но при этом на доске полное материальное равенство.

[White «Magnus Karlsen»]

[Black «Andrey Simonenko»]

[Result «1-0»]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. c4 Nxd4 6. Qxd4 e5 7. Qd3 Nf6 8. Nc3 a6 9. Be2 Be7 10. 0-0 0-0 11. Be3 Be6 12. Rac1 Rc8 13. Nd5 Nxd5 14. cxd5 Bd7 15. Qb3 b5 16. Qa3 Rxc1 17. Rxc1 a5 18. b4 a4 19. Qc3 Qb8 20. Qc7 Rd8 21. Qxb8 Rxb8 22. Rc7 Rd8 23. Bb6 Kf8 24. Rb7 Bc8 25. Rb8 Re8 26. Bxb5 Bd7 27. Rxe8+ Bxe8 28. Bc6 f6 29. b5 Bg6 30. Bc7 Bxe4 31. b6 1-0.

И если судьба подарит когда-нибудь мне еще один шанс, я обязательно сыграю сильнее!