Дмитрий Песков, Сергей Карякин, мэр Нью-Йорка и черные фигуры

За несколько часов до начала матча на первенство мира по шахматам пиар-директор Российской шахматной федерации (РШФ) и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис рассказал о том, что происходило в Нью-Йорке накануне.

МОРСКОЙ ПОРТ

В среду в Нью-Йорк прилетел, чтобы поддержать Сергея Карякина глава попечительского совета РШФ, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. В среду вечером Дмитрий Песков и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов поужинали в компании Сергея Карякина и его супруги. Песков подчеркнул, что в России сейчас шахматы развиваются очень серьезно, кроме того, заработала важная программа «Шахматы в школе».

Вчера состоялась пресс-конференция с участием Карлсена и Карякина, на которую собрались порядка 700 журналистов. Наверное, такое может быть только в Нью-Йорке. Ажиотаж вокруг матча огромный. Партии будут проходить в историческом месте – в Морском порту. Раньше там располагался большой рыбный рынок. Сейчас это - туристический район, все здания там реконструированы. Сами партии будут проходить в большом старинном здании, которое тоже было реконструировано. Из него открывается потрясающий вид на Бруклинский мост. Чем-то здание напоминает Московский телеграф, где Карякин победил в минувшем апреле в претендентском турнире.

Что касается пресс-конференции, то Магнус Карлсен обычно ведет себя гораздо скромнее, а здесь просто излучал уверенность. На вопрос: кого вы считаете лучшим в истории шахматистом мира, норвежец ответил: «Зачем задавать такие вопросы?» Тем самым, давая понять, что считает таковым себя.

Сергей немного волновался – первый в его жизни матч за корону, огромное количество журналистов. Говорил он по-английски и заверил, что отдаст все силы для победы. И подчеркнул, что Магнус один из лучших защищающихся шахматистов и победить его будет крайне трудно.

Последний дружеский ужин, перед суровыми буднями матча🙄 Фото опубликовано Sergey Karyakin (@karyakin_chess) Ноя 9 2016 в 7:37 PST

УГАДАТЬ ПЕРВЫЙ ХОД КАРЛСЕНА

После общей пресс-конференции российская сторона устроила свою пресс-конференцию, куда были приглашены российские журналисты. На матче аккредитованы представители почти трех десятков российских СМИ. Сергей поблагодарил своих спонсоров и лично президента РШФ Андрея Филатова на ту огромную помощь, которая была ему оказана при подготовке к этому матчу.

А через несколько часов после пресс-конференции состоялась жеребьевка. Процедура жеребьевки прошла очень торжественно. Оба гроссмейстера фотографировались вместе со своими командами на красной дорожке. К сожалению, при жеребьевке удача улыбнулась чемпиону мира – он начинает матч белыми фигурами. Немного тревожно – первая партия, большое напряжение. Сергею предстоит угадать первый ход соперника. И, видимо, придется больше защищаться, ведь известно, что белый цвет в руках Карлсена – это грозное оружие.

Первый ход в матче в 22.00 по московскому времени сделает мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Хотел бы подчеркнуть, что от отелей, в которых остановись участники, до Морского порта 5 минут ходьбы. Остается только добавить что в Нью-Йорке сейчас отличная погода, температура 15 градусов.



Андрей Филатов, Дмитрий Песков и Сергей Карякин (слева направо). Фото пресс-службы РШФ

