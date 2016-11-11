Валерий Рейнгольд: Мы уже стали футбольной провинцией
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России после поражения от команды Катара (1:2).
- Не могу сказать, что не ожидал подобного результата. Провальное выступление на чемпионате Европы, поражение от Коста-Рики. Мы уже стали футбольной провинцией. Поражение от Катара? Теперь оно.
- Почему же
наши футболисты оказались слабее такого
соперника?
- Нельзя играть без желания. Наша сборная приехала в Катар, как на курорт, а оказалось там работать надо. Меня удивляет, что это молодые игроки, но у них нет сил, чтобы побегать. Противно было слушать экспертов после матча, которые ссылались на что угодно: климат, перелет, акклиматизацию, несыгранность и так далее, но не на отсутствие мастерства. Хотя именно последнее — главная причина. Сборной у нас нет.
- Почему
Станислав Черчесов решил сыграть в три
центральных защитника?
- Для меня многие решения Черчесова — загадка. Объясните, почему он берет в сборную игроков, которые в основные составы своих клубов не проходят: Роман Шишкин, Павел Могилевец и Иван Новосельцев? Чем они помочь могут?
Черчесов экспериментирует, но безответственно играют футболисты. Уверен, что и половины требований тренера они не выполняют. И если такое происходит не впервые нужно принимать решительные шаги и не вызывать отдельных игроков.
- Изменилось
ли что-нибудь в сборной по сравнению с
тем, что было на чемпионате Европы?
- Ничего. Состав немного другой, а игра… Как ее не было, так и нет. У меня даже создалось впечатление, что футболисты не вспотели. Мало, очень мало они работали на поле. Лучше бы прямо заявили — не хотим играть за сборную, хотим отдыхать во время паузы. И не приглашали бы. Всем было бы лучше.
Проблема в том, что после такого матча невозможно анализировать игру. Ее не было. Нужно понять, почему команда так халатно отнеслась к этому матчу. Да еще и после поражения от «великой» Коста-Рики. Неужели совсем не было желания реваншироваться.
- Мы с вами
отмечали, что несмотря на порой неудачную
игру Ильи Кутепова и Сальваторе Боккетти,
Массимо Каррера продолжал доверять им
место в основе. Они сыгрывались и
прогрессировали. Почему же Черчесов на
каждый матч ставит новых центральных
защитников?
- Я не понимаю, что от команды хочет Черчесов. Не вижу никакого плана развития. Не понимаю, в каком направление сборная идет или собирается идти. В конце-концов мы не сборной Португалии и Германии проигрываем, а тем командам, которые, казалось бы находятся ниже плинтуса, но почему-то выясняет что ниже плинтуса находимся мы. Конечно, Черчесову уже пора определится с составом и наигрывать именно его.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция