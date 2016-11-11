Валерий Рейнгольд: Мы уже стали футбольной провинцией

Игорь Акинфеев, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков Источник: РФС

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России после поражения от команды Катара (1:2).

- Не могу сказать, что не ожидал подобного результата. Провальное выступление на чемпионате Европы, поражение от Коста-Рики. Мы уже стали футбольной провинцией. Поражение от Катара? Теперь оно.

- Почему же наши футболисты оказались слабее такого соперника?

- Нельзя играть без желания. Наша сборная приехала в Катар, как на курорт, а оказалось там работать надо. Меня удивляет, что это молодые игроки, но у них нет сил, чтобы побегать. Противно было слушать экспертов после матча, которые ссылались на что угодно: климат, перелет, акклиматизацию, несыгранность и так далее, но не на отсутствие мастерства. Хотя именно последнее — главная причина. Сборной у нас нет.

- Почему Станислав Черчесов решил сыграть в три центральных защитника?

- Для меня многие решения Черчесова — загадка. Объясните, почему он берет в сборную игроков, которые в основные составы своих клубов не проходят: Роман Шишкин, Павел Могилевец и Иван Новосельцев? Чем они помочь могут?

Черчесов экспериментирует, но безответственно играют футболисты. Уверен, что и половины требований тренера они не выполняют. И если такое происходит не впервые нужно принимать решительные шаги и не вызывать отдельных игроков.

- Изменилось ли что-нибудь в сборной по сравнению с тем, что было на чемпионате Европы?

- Ничего. Состав немного другой, а игра… Как ее не было, так и нет. У меня даже создалось впечатление, что футболисты не вспотели. Мало, очень мало они работали на поле. Лучше бы прямо заявили — не хотим играть за сборную, хотим отдыхать во время паузы. И не приглашали бы. Всем было бы лучше.

Проблема в том, что после такого матча невозможно анализировать игру. Ее не было. Нужно понять, почему команда так халатно отнеслась к этому матчу. Да еще и после поражения от «великой» Коста-Рики. Неужели совсем не было желания реваншироваться.

- Мы с вами отмечали, что несмотря на порой неудачную игру Ильи Кутепова и Сальваторе Боккетти, Массимо Каррера продолжал доверять им место в основе. Они сыгрывались и прогрессировали. Почему же Черчесов на каждый матч ставит новых центральных защитников?

- Я не понимаю, что от команды хочет Черчесов. Не вижу никакого плана развития. Не понимаю, в каком направление сборная идет или собирается идти. В конце-концов мы не сборной Португалии и Германии проигрываем, а тем командам, которые, казалось бы находятся ниже плинтуса, но почему-то выясняет что ниже плинтуса находимся мы. Конечно, Черчесову уже пора определится с составом и наигрывать именно его.