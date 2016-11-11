Павел Буре: Видели футбол на Олимпиадах? Без НХЛ тоже самое будет и с хоккеем!

Президент «Лиги легенд мирового хоккея» Павел Буре - о вопросах, которые будут решаться на мировом хоккейном форуме в Москве.

- На нашем хоккейном форуме соберется много специалистов из Европы, США, Канады и России, - заявил Буре. – Там обязательно будет президент ИИХФ Рене Фазель. Надеемся, что подъедут и известные люди из НХЛ – Уэйн Гретцки, Фил Эспозито… Возможно, Марк Мессье.

- В чем главное цель этого форума?

- В развитии хоккея. Мы хотим, чтобы он развивался. Чтобы специалисты обменивались мнениями. И за счет этого двигались вперед. Один такой форум был в Канаде, другой в Европе, третий у нас.

- Наш хоккей он в развитии как-то подтолкнет?

- Не только наш, но и весь мировой хоккей в целом. Без общения вперед двигаться невозможно. Сейчас, слава Богу, это можно делать. Раньше, в СССР было сложнее.

- Сейчас у многих российских болельщиков сформировалось мнение, что нам надо тянуться за Канадой. Перенимать заокеанский опыт.

- Если хочешь идти вперед, надо брать все самое лучшее у своих соперников. Так было во все времена. Канадцы многое брали у Тарасова и Тихонова. Финны тоже многому научились, потому что в их стране Владимир Юрзинов очень хорошо поработал. Теперь пришла наша очередь учиться. Для этого и нужен форум – услышать мнение других людей о хоккее. Понять чего нам не хватает.

- А чего нам не хватает по вашему мнению?

- Вот как раз на форуме и обсудим. Там о многом будет серьезный разговор.

- В последние годы количество российских игроков в НХЛ вновь начало расти. Это плюс или минус?

- Тяжело сказать. Мир постоянно движется вперед. И хоккей тоже не стоит на месте. Молодым болельщикам, наверное, трудно представить, что раньше мы играли только в СССР. Затем многие уехали в НХЛ. Следом в России создали КХЛ. Появилась альтернатива, игроки стали возвращаться обратно. Это все нормальный процесс.

- В НХЛ сейчас все больше наших молодых защитников. Означает ли это, что проблемы сборной России с обороной остались в прошлом?

- Я не считаю, что у нас с защитой была глобальная проблема. У нас много хороших игроков обороны. Просто давно не было человека, которого можно было бы назвать суперзвездой. Но таких ведь и в НХЛ не так много. Трудно стать Бобби Орром и Полом Коффи. Они не так часто рождаются.

- Никита Зайцев может вырасти в топ-защитника?

- Смотря с кем сравнивать. Звездами игроки обороны становятся только в том случае, если много забивают. Коффи по 50 шайб за сезон забрасывал. Орр вообще становился лучшим бомбардиром сезона в НХЛ по системе «гол+пас». Иначе никак.

- Хорошо, тогда перейдем к нападающим. Тут у нас есть звезды мирового класса – Овечкин, Малкин… Почему в сборной им проявить себя уже давно не удается?

- Я бы не сказал, что у них постоянно ничего не получается. Тут ведь многое зависит от уровня турнира. Если мы говорим об Олимпиадах или Кубке мира, то там собираются все сильнейшие игроки. Специалисты наших лидеров прекрасно знают. Против них выставляют специальную тройку, пару защитников. Их нейтрализуют. А на других соревнованиях, где уровень не так высок им проявить себя удается. Не надо сравнивать Олимпиаду с Евротуром.

- На днях Сергей Гимаев заявил в «Советском спорте», что Олимпиада без игроков НХЛ – это трагедия. Согласны?

- Это сразу превратит турнир в совсем другое соревнование. Профессионалы играли на последних пяти Играх. И это сразу подняло их статус. Все понимали, что на Олимпиаду приехали лучшие хоккеисты планеты. Если этого не будет… То это превратится в соревнование футболистов на Олимпиаде. Вот так могу сравнить. Вроде мирового уровня турнир. Но статус у него уже не тот.

- Получается, если даже Россия выиграет Олимпиаду без участие энхаэловцев, никто в хоккейном мире это большой победой считать не будет?

- Вот пусть сначала НХЛ примет решение не участвовать в Играх. И если наша команда на них победит, мы это обсудим. Далеко забегать не надо!

- На форуме вы будет поднимать вопрос участия энхаэловцев в Олимпиаде-2018?

- Приедут уважаемые люди. И игроки, и тренер. Тот же Майк Кинэн. К его мнению в НХЛ многие прислушиваются. Поговорим.