«В бою с Уордом на кону будет стоять вся моя карьера». Цитаты из книги Ковалева

В России вышла книга-биография чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Сергея Ковалева. В ней он рассказывает о своем спортивном пути. Сегодня мы публикуем цитаты о детстве боксера, которое проходило в Челябинске, первом турнире и предстоящем поединке с Андре Уордом.

Сергей Ковалев - чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по трем из четырех основных версий, существующих в профессиональном боксе – WBA, IBF и WBO. Самый титулованный профессионал в мире на данный момент. Не стал чемпионом по четвертой версии, WBC, исключительно потому, что обладатель этого пояса канадец Адонис Стивенсон бегает от него как черт от ладана. В этой книге Сергей с невероятной искренностью и откровенностью рассказывает о том, как прошел с боями весь путь от челябинской улицы конца 90-х и начала 2000-х, где погибнуть было иногда легче, чем выжить, до главных спортивных арен Америки. Сергей не сломался, когда из раза в раз становился жертвой несправедливого судейства на любительском ринге. Сергей Ковалев стал «Рокки наоборот». За героя Сталлоне в голливудской версии СССР, увидев его несгибаемое мужество, начали болеть «советские» зрители. Но это в кино. А здесь в реальности Ковалев, не изменивший себе ни в чем и оставшийся русским до мозга костей, добился того, что многие американские болельщики и даже свергнутый им с трона великий боксер Бернард Хопкинс болеют за него как за своего. Комментарии к книге написал известный боксерский обозреватель Александр Беленький.

Смерть отца

Надо же было так случиться, что мой отчим умер почти одновременно с тем, как я познакомился с родным отцом. Это произошло в марте 1995 года. У них там что-то с мамой не ладилось в последнее время. В общем, однажды батя забухал. С утра ушел на работу и пропал на три дня. Мы все забеспокоились, что он пропал. В милиции не принимали заявление на розыск, объясняя это тем, что он недостаточно времени отсутствует, чтобы принимать какие-то меры. Но мы-то понимали, что произошло что-то нехорошее. Стали искать сами. Мама начала обзванивать все больницы. Там не нашли. Нашли в морге.

«Как нам рассказали, его привезли из бара, что находился в гастрономе «Тракторозаводский» на перекрестке улиц Героев Танкограда и Котина. Он купил бутылку коньяка, сел за барной стойкой. Выпил пару рюмок и уснул, положив голову на скрещенные руки. Мало ли, кто в баре засыпает, его и не трогали. Продавщица из бара закрывалась на обед, подошла его разбудить, тронула его, а он упал со стула замертво и лежит без движения. Видимо, какое-то время уже был мертвым. Вызвала скорую, милицию…

До и после развала СССР

Помню, при Союзе мы по талонам разные продукты получали. Да и деньги были. Родители даже обсуждали покупку автомобиля. Ели разные вкусности, пирожные, мороженое, даже собаку колбасой кормили. Когда Союз развалился, мы это сразу почувствовали на себе своими животами. Сладости-вкусности пропали в нашей большой семье, и считалось, что если в холодильнике есть хотя бы яйца, это уже хороший день.

Я вырос, можно сказать, на чае с хлебом, яйцах и картошке. В то время в Копейске давали поля под картошку от заводов, шинного, пластмассового. Тетя и дядя работали на этих заводах, и они каждый год получали такие участки. Там мы по весне садили картошку, а осенью собирали урожай. Делалось это все таким семейным кланом. С семьями моих отцов отношения почему-то не скрепились. Но у мамы две родные сестры и брат, у всех семьи. В общем, «пахали» всей семьей и выживали. Картошка в доме была всегда.

О попадании к секцию бокса

В школе я сидел за последней партой с моим приятелем Русланом Багаутдиновым. Сидели как-то на уроке, болтали, учиться ведь неохота было, и тут он мне говорит: «А я на бокс записался». Я так удивился, не знал, что это можно было сделать. Не знаю почему, но бокс казался мне чем-то совершенно недосягаемым, а тут Руслан еще добавил, что тренер им сказал: «Приходите сами и друзей приводите».

Вход в этот зал был по наружной железной лестнице на второй этаж-балкон. И вот мы сидим там на лавочке и оттуда сверху смотрим, что в зале происходит. Перед нами заканчивала тренировку группа, которую вел заслуженный тренер РСФСР Беляев Альберт Николаевич, а его помощником был Новиков Сергей Владимирович, который потом и стал моим основным тренером.

Первый турнир

Через полтора месяца после того, как впервые пришел в боксерский зал, в середине января, занял второе место на первенстве города. Вроде как и неплохо, но остался тогда не доволен результатом. До сих пор считаю и даже уверен, что выиграл бы тогда город, если бы мой тренер, Новиков Сергей Владимирович, дал мне другую принципиальную установку. Мы его боялись, естественно, уважали, и я не посмел его ослушаться.

Первый бой я выиграл за явным преимуществом. Тогда у меня не было никакой тактики и техники. Я просто выходил в ринг и без всякой разведки сразу шел в атаку с ударами, забивал противника с обеих рук, всегда делая акцент на ударах справа.

А перед финальным боем тренер мне сказал, чтобы я работал одной левой. Я так проработал весь бой. Ну и проиграл. Тогда я очень удивился этому. Как я мог проиграть, если выполнял установку тренера? С одной стороны, жалел, что послушался, с другой – он же тренер и знает, как надо выигрывать. И все-таки я послушался и проиграл.

Об Андре Уорде

Уорд не случайно выиграл у Макаренко на Олимпийских играх. У него уже тогда был потрясающий тайминг. Уорд умеет грамотно выстроить стратегический план боя. Вообще он очень талантливый боец: скользкий, пластичный, неудобный и обладает высоким боксерским IQ. Это выражается в том, что он умеет приспособиться к любому противнику и играет на его слабостях.

…

Но мне кажется, что мотивации у меня будет побольше. Я куда дольше шел к нашему бою. Это добавляет сил. В этом бою на кону будет стоять вся моя карьера.

С Уордом не так: ему простят поражение, а мне вовсе необязательно. Точнее, мне придется куда дольше всем доказывать, чтобы вернуться на вершину.

…

Уверен, что я точно знаю, как Уорд будет работать со мной. Понятно, что он будет пытаться меня перебоксировать. В рубку он явно не полезет. Это слишком большой риск для него. Во-первых, он пришел из более легкого веса, где бьют на порядок слабее. Во-вторых, это вообще не его стиль. Он так просто никогда не проводил свои бои. А вот я буду работать по ситуации.