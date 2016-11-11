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Странные ставки на «Солярис» – «Коломна» делали у азиатских букмекеров

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Соляриса"
Футболисты "Соляриса"Источник: ФК «Солярис»

7 ноября в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России состоялся матч «Солярис» – «Коломна», завершившийся победой хозяев со счетом 6:0. Главный тренер «Коломны» Александр Бодров после матча заявил, что его подопечные могли ставить против себя в букмекерской конторе.

Как рассказал порталу «Рейтинг Букмекеров» Франческо Баранка, глава организации Federbet, занимающейся выявлением подозрительных матчей, эта встреча отличилась подозрительными движениями букмекерских линий, а странные ставки были зафиксированы на определенные форы и тоталы у азиатских и международных контор.

– Подтверждаю странные движения линии на матч «Солярис» – «Коломна», – сказал Баранка. – Особенно на азиатских рынках. Перед началом матча странные ставки поступали на «Солярис» с форой (-1,5) и на тотал больше 2,75 гола. Они оформлялись у известных высокими лимитами азиатских букмекеров и в международных конторах.

На вопрос о том, могли ли ставить на «Солярис» с форой (-5,5), Франческо Баранка ответил: «Они могли делать это в режиме live».

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Коломны» Александр Бодров заявил, что хорошо знает возможности своих подопечных. «Когда команда расступается, это делается умышленно. Зачем? Играют в букмекерских конторах», – сказал Бодров.

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что руководство лиги изучит сложившуюся ситуацию, а директор «Коломны» Александр Куранов анонсировал внутреннее расследование относительно возможной сдачи игроками игры против «Соляриса».

Сделал Баранка и другое любопытное заявление.

– Мы зафиксировали еще два подозрительных матча – в чемпионатах Беларуси и Украины. На матч «Минск» – «Нафтан» были сделаны странные ставки на фору (-1) и на «тотал больше». На матч «Ворскла» (U-19) – «Скала» (U-19) были сделаны странные ставки на фору», –сказал Баранка.

«Минск» в 28-м туре сумел одержать победу над «Нафтаном» со счетом 4:0. В чемпионате Украины по футболу U-19 «Ворскла» в перенесенном матче 10-го тура также со счетом 4:0 обыграла «Скалу».

«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны»

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