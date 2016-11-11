Канадские слезы по «зверю» Сухачеву. Молодежка снова впереди в суперсерии

Канада - Россия Источник: ФХР

Молодежная сборная России вышла вперед в суперсерии, разобравшись со сборной Онтарио в Норт-Бэе.

ЛЕКАРСТВО ОТ ФУТБОЛЬНОГО УНЫНИЯ

Утром в четверг по канадскому времени наблюдал за раскаткой молодежки, одним глазом почитывая комментарии к поражению национальной футбольной команды в товарищеском матче с Катаром. Все эти обвинения в безволии, пофигизме и прочих грехах мастеров мяча случаются далеко не в первый раз. Рецепт по выводу болельщицкой среды из состояния грогги напрашивался сам собой. Мой вирутальный докотор прописал бы всем него. дующим перенестись из-за своего компьютера или с трибуны эксперта в канадский городок Норт-Бэй. Здесь молодежка должна была провести третий матч за четыре дня, притом что единственный свободный от игр день на этом отрезке провела в дороге. Из гостиницы в Эдмонтоне выписались в 9 утра, в нортбэйском отеле получали ключи в 11 вечера. И, несмотря на все тяготы пути, по глазам и поведению ребят было ясно: в бесхребетности зритель ночной трансляции уж точно не обвинит, как бы не сложилась игра.

Кто-то изумится, мол, причем здесь хоккейная молодежка и наша радость и боль в виде выступления лучших мастеров кожаной сферы. Мне есть, что ответить. Во-первых, разница в народном внимании, если и существует, то явно не размером с пропасть – рейтинги тех же телетрансляций с последнего на данный момент МЧМ в Хельсинки были просто сумасшедшими. Но гораздо показательней другой момент. И в Катаре, и в Канаде два с лишним десятка амбициозных людей (другие, по идее, до уровня сборной не добираются) должны были доказывать тренерским штабам свое право на место в заявке в главном турнире на данном этапе карьеры. Но первые впали в уныние в пятизвездочной Дохе, а вторые в глухой канадской провинции со смехом вспоминали, как по 30 часов колесили на автобусах по карте «вышки» по 30 часов.

СУХАЧЕВ И ФЕМИНИЗМ

- Ну так это же после матча, - встрял я в одну из таких дорожных историй от вратаря Сухачева.

- Ну и по пути на игру чего только не было.

- А так, чтобы после двух матчей подряд целый день провести в дороге, а вечером снова выйти играть?

- Хах. Нет, такого не помню. Да и все равно, мы же звери! – хохотал Влад в ответ.

В этом диалоге весь Сухач. Вчерашний вратарь юниорской сборной, успевший летом поиграть за олимпийскую, никогда не унывает. В нынешнем созыве молодежки один из главных претендентов на титул «Мистер позитив».

И надо же такому случиться, что после выхода россиян на предыгровую раскатку от нашей лавки в подтрибунное помещение забежала вся в слезах одна из менеджеров CHL. Причиной истерики оказался… Сухачев. По версии канадки, голкипер грубо обошелся с ее коллегой, которая стояла на пути российской команды на лед.

- Он оттолкнул ее. Это совершенно неприемлемо, - вот все, что удалось разобрать в потоке ругательств в наш адрес.

Уже после окончания встречи я поинтересовался у Влада, как все было на самом деле. Вратарь был очень удивлен:

- Услышал команду идти на лед и пошел. Никого не отталкивал, наоборот, пытался пройти аккуратно, и сам даже не заметил, что кого-то задел.

Закрывая тему, отчитаюсь: последствий у случившегося быть не должно. Давшую волю эмоциям барышню успокоили как прописано в учебниках по конфликтологии.

- Не надо слез. Ради всех женщин, работающих в хоккее, - взяли мы канадку на морально-патриотические. И ведь сработало! Славьтесь идеи феминизма!

БРАГИН БЫЛ ДОВОЛЕН

Кстати, можете не сомневаться, помимо «пострадавшей» от «гад дэмн рашнз», провала Сухачеву и его партнерам в Норт-Бэе желала вся арена. Самые сумасшедшие болельщики по опыту предыдущих суперсерий встречаются как раз в таких провинциальных городках, где рядом со старенькой ареной тысяч так на пять-шесть зрителей мирно бродит под сотню гусей. К вечернему матчу большая часть местной публики либо уже прилично накачалась, либо старательно пытается, потягивая пресноватое прямо на трибунах. И своих поддерживают так, что дворец без преувеличений ходит ходуном.

В беснующемся котле юные россияне совершенно не растерялись. Соперник, держа в уме напряженный график нашей команды, пытался давить, но безраздельно владел инициативой лишь на небольшом отрезке в начале второго периода. А в остальном Сухачев был зверем, как и обещал. Сергачев второй участник суперсерии с нашей стороны с энхаэловским опытом просто машина – 190 сантиметров рост, 100 килограмм веса и буквально прущая уверенность в каждом движении на льду.

Наконец-то, за молодежку забросил Рубцов, которому выдается много авансов, но переход из юниорского хоккея во взрослый пока идет не слишком гладко. Дубль против Онтарио с голом-шедевром должен помочь. Все ребята – молодцы. Судя по довольным лицам в автобусе примерно то же самое им сказал и Валерий Брагин. Забросить победную шайбу через 34 секунды, после того как соперник вроде бы перевернул игру голевым дуплетом за минуту – большое дело.