«Американские комментаторы отметили – Мозгов выглядит замечательно»
Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто» (101:91).
- Мы с вами постоянно после начала регулярного сезона говорили о том, что главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон никогда не использовал Тиму в четвертой четверти, но в матче в Сакраменто наконец это произошло, - говорит Максим Шарифьянов. – У журналистов уже возник вопрос к Уолтону: почему два игрока стартовой пятерки, два самых опытных, высокооплачиваем
Все же думаю, что на это решение тренера повлияли не журналисты, а то, что Тима очень здорово защищался против лидера «Сакраменто», одного из сильнейших центровых НБА Демаркуса Казинса. А он очень разносторонний баскетболист, умеет на площадке все.
- Казинса можно отнести к звездам лиги?
- Безусловно, по всем параметрам, включая контракт. Казинс свою норму набрал – 28 очков. Но, во-первых, половину этих очков он забил не Тиме, а, во-вторых, в третьей четверти Тима против него действовал просто замечательно – Казинс ничего не забил и эта четверть стала переломной в матче. «Лейкерс» догнали соперников, а затем переломили исход поединка. А в концовке Тима помог команде победить. Эта не сильно отразилось на его статистике, всего 2 подбора, но на цифры в данном случае не стоит обращать внимание, а надо посмотреть на игру. Тима хорошо ставил спину Казинсу, не давая тому развернуться под щитами.
- Люк Уолтон это заметил?
- Не могу за него говорить, и пока его цитата на эту тему не видел, но комментаторы матча отметили, что Мозгов выглядит замечательно.
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Посмотрел видео, когда Тимофей эффектно завершил аллей-уп – вколотил в
кольцо «Кингз» мяч сверху одной рукой. Вроде на лице Тимы уже не видны
последствия травмы…
- Да, с лицом все нормально.
- Как вам этот аллей-уп?
- Это было в четвертой четверти. Я пока не видел, попал ли момент в топ-десять лучших моментов дня. Но согласен - было красиво.
- Вывод из этого матча?
- Эта игра придаст дополнительной уверенности Тиме – наконец, вышел в концовке, внес существенный вклад в победу. Сейчас «Лейкерс» идут в районе 50 процентного результата, в зоне плей-офф. Это тоже добавляет молодой команде уверенности.