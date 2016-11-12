«Американские комментаторы отметили – Мозгов выглядит замечательно»

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто» (101:91).

- Мы с вами постоянно после начала регулярного сезона говорили о том, что главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон никогда не использовал Тиму в четвертой четверти, но в матче в Сакраменто наконец это произошло, - говорит Максим Шарифьянов. – У журналистов уже возник вопрос к Уолтону: почему два игрока стартовой пятерки, два самых опытных, высокооплачиваем ых баскетболиста – Мозгов и Лоул Денг (контракт 72 млн за 4 года, основной третий номер. – Прим. ред.) не выходят в последней четверти? Может, их уровень недостаточен для игры в решающие отрезки матчей? Не знаю, повлияли ли эти разговоры на Уолтона, но Тима впервые сыграл в концовке.

Все же думаю, что на это решение тренера повлияли не журналисты, а то, что Тима очень здорово защищался против лидера «Сакраменто», одного из сильнейших центровых НБА Демаркуса Казинса. А он очень разносторонний баскетболист, умеет на площадке все.

- Казинса можно отнести к звездам лиги?

- Безусловно, по всем параметрам, включая контракт. Казинс свою норму набрал – 28 очков. Но, во-первых, половину этих очков он забил не Тиме, а, во-вторых, в третьей четверти Тима против него действовал просто замечательно – Казинс ничего не забил и эта четверть стала переломной в матче. «Лейкерс» догнали соперников, а затем переломили исход поединка. А в концовке Тима помог команде победить. Эта не сильно отразилось на его статистике, всего 2 подбора, но на цифры в данном случае не стоит обращать внимание, а надо посмотреть на игру. Тима хорошо ставил спину Казинсу, не давая тому развернуться под щитами.

- Люк Уолтон это заметил?

- Не могу за него говорить, и пока его цитата на эту тему не видел, но комментаторы матча отметили, что Мозгов выглядит замечательно.

- Посмотрел видео, когда Тимофей эффектно завершил аллей-уп – вколотил в кольцо «Кингз» мяч сверху одной рукой. Вроде на лице Тимы уже не видны последствия травмы…

- Да, с лицом все нормально.

- Как вам этот аллей-уп?

- Это было в четвертой четверти. Я пока не видел, попал ли момент в топ-десять лучших моментов дня. Но согласен - было красиво.

- Вывод из этого матча?

- Эта игра придаст дополнительной уверенности Тиме – наконец, вышел в концовке, внес существенный вклад в победу. Сейчас «Лейкерс» идут в районе 50 процентного результата, в зоне плей-офф. Это тоже добавляет молодой команде уверенности.