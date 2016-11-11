Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив3 : 1ЦСКА
Футбол  Армения3 : 2Черногория
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Витязь0 : 4СКА
Баскетбол  ЦСКА91 : 90Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: Баннер в адрес Знарка? Нельзя переходить на личности! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок и Владислав Третьяк
Олег Знарок и Владислав ТретьякИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у президента ФХР Владислава Третьяка.

«ПОСЛУШАЙТЕ ОВЕЧКИНА!»

Владислав Третьяк вместе с президентом Лиги легенд Павлом Буре и исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым выступил на пресс-конференции, посвященной Международному хоккейному форуму (16-17 декабря, Москва). Инициатором и организатором является ФХР при поддержке ИИХФ.

В официальной речи Третьяк поблагодарил международную федерацию хоккея, которая оказала нам такое доверие и сообщил, что зимой мы ждем в гости президента Рене Фазеля, а также членов совета ИИХФ. Когда же у Владислава Александровича спросили, можно ли делать такое мероприятие ежегодным, то президент ФХР ответил: «Не получится. Это же было в Торонто и Барселоне, мы – третьи. Надо делиться с партнерами из других стран. Для них это тоже большая честь».Потом Третьяка взяла в кольцо пресса, и он ответил на другие вопросы. Конечно же спросили, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду.

- На форуме такое решение не будет принято точно. Не тот формат, - сообщил Владислав Александрович. – Сейчас Фазель ведет очень сложные переговоры с НХЛ. А с 5 по 10 декабря пройдет Совет ИИХФ в Цюрихе. Думаю, в середине декабря мы узнаем реальные новости. Дальше откладывать нельзя. Если профессионалы едут, для них нужно создавать специальные условия.

- А если НХЛ не поедет в Корею, значит, нам на чемпионат мира в Кельн нужно отправлять сборную из игроков КХЛ?
- Это уже дело главного тренера Олега Знарка. Будем исходить из того, что произойдет.

- Но вы согласны с мнением, что это может быть хорошо для России? Без игроков НХЛ проще завоевать золото.
- Я – профессионал. И как все мы хочу видеть на Олимпиаде лучших хоккеистов. Другое дело, как Бог даст. Но я, как президент ФХР, хочу играть с сильнейшими. Кто же от такого откажется? Ведь хоккей – это изюминка зимних видов спорта! Не хочу обижать других, но за нами – массовость и колоссальная любовь зрителей. Все хотят видеть мастеров высочайшего класса.

- А какой ваш прогноз по переговорам? – пресса не отставала от Третьяка.

- Деньги тоже играют большую роль. Но это не главное. Громадный плюс в том, что многие хоккеисты НХЛ, представляющие свои национальные федерации, говорят прямо: «Олимпиада – это праздник высочайшего уровня. А титул чемпиона ценится очень дорого».

Послушайте Александра Овечкина и других ребят. Большинство хочет играть. И руководители федераций разных стран от этого только радуются. Мы избираем таких хоккеистов своими послами, потому что их голоса очень важны.

«РАЗВЕ ТРАМП ИГРАЕТ В ХОККЕЙ?»

- Сейчас в Америке большие перемены. Какие у вас ожидания в глобальном плане и в смысле хоккея? – этим вопросом я поставил Третьяка в тупик.
- Перемены в чем?

- Ну как же, Дональда Трампа избрали президентом США.
- А он разве в хоккей играет? Я не знал! Слышал только, что любит гольф. Но и там нужна клюшка, - засмеялся президент ФХР. – Это пока не очень сильно на нас влияет. Потому что у нас в хоккее не присутствует политика. Очень дружные отношения с американцами, канадцами…

Раньше возникали проблемы с чемпионатом мира-2014, который проходил в Минске. Предлагали же ввести санкции. Но все федерации поддержали решение ИИХФ, что этого делать не нужно. Ни о каком переносе турнира даже не шло речи.

Это еще раз говорит о том, что у нас дружная семья. Наша политика – играть в хоккей и делать продукт мирового уровня для болельщиков.

- Молодежная сборная России радует вас победами над канадцами в суперсерии?
- Да, очень. Я сам с ними путешествовал в таких сериях. Знаю, как это важно. Ведь лучшие юниоры Северной Америки собраны в лиге Онтарио. А еще адаптация, переезды – поймите, как это тяжело. Но ребята – молодцы, показывают хороший хоккей. Мы вообще сейчас успешно выступаем на всех уровнях. Есть, чем гордиться. Мы видим, что хоккей идет вперед.

«ИНТРИГА В КХЛ ЕСТЬ»

- Вы ходили на матч «Динамо» М – СКА (2:3). Вам понравилась игра?
- Первый период - не очень. Было похоже на разведку. А вот потом ребята заиграли хорошо. Уровень хоккея у нас высокий. Посмотрите, все матчи проходят ровно, в напряжении. Это очень здорово, что нет больших счетов. Для меня важно, что все команды бьются за каждое очко.

А когда возникает большой разрыв между клубами, то теряется интерес к соревнованию. Но у нас кто-то набирает лишние два-три очка, и уже попадает в восьмерку.

Интрига есть. КХЛ очень много работает над этим. Команды, менеджеры – всем спасибо. И ждем новых звезд для сборной.

- На футболе моментально штрафуют за любой оскорбительный баннер. А тут в адрес Олега Знарка вывесили такие растяжки, что удивительно. Это уже третий день обсуждают.
- Я считаю, это неправильно. И в ЦСКА, помню, один такой случай был. Нельзя игроков и тренеров ущемлять. Это переход на личности. Так нельзя. Вы можете поддерживать свою команду, но в рамках допустимого.

Думаю, этот разговор еще коснется КХЛ. Мы против этого, - вот так президент федерации защитил главного тренера сборной.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Анисимов: Никаких вопросов к лайнсменам матча «Витязь» - СКА у меня нетГлавный арбитр КХЛ Артем Анисимов прокомментировал ситуацию с арбитрами на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА (0:4). Напомним, что первый период прошел без линейных судей.КХЛ. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Витязь» уступил СКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.За что защитники ЦСКА так ненавидят Сорокина? Это автогол десятилетия (видео)За что защитники ЦСКА так ненавидят Сорокина? Это автогол десятилетия (видео)Обозреватель «Советского спорта» - о самых невероятных событиях хоккейного вечера КХЛ.«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».Дубль Контиолы принес победу «Локомотиву» в матче с ЦСКАВ матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над ЦСКА со счетом 3:1.СКА разгромил «Витязь», одержав 13-ю победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Витязь» со счетом 4:0.Горди Дуайер: Есть и позитивные моменты, мне понравилось, что ребята стараютсяГлавный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».Владимир Крикунов: Благодарен ребятам, что сумели выстоять и одержать победуГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».Алексей Анисимов: Обслуживать матчи вдвоем, это азы профессииГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением об отсутствии линейных арбитров на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА.Защитник хоккейного ЦСКА забросил шайбу в собственные ворота (видео)Защитник московских армейцев Михаил Науменков стал автором курьезной шайбы в мачте регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».«Витязь» – СКА. Первый период прошел без линейных арбитровЛинейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствуют на игре.«Витязь» - СКА. Онлайн«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - СКА.«Автомобилист» дома обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».«Витязь» – СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов и Прохоркин пропустят матчТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».Владислав Третьяк: КХЛ необходимо разобрать ситуацию с баннером в адрес ЗнаркаПрезидент ФХР Владислав Третьяк осудил появление на трибунах баннера болельщиков «Динамо» в адрес главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцамиПрезидент ФХР Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.Сергей Широков: Небольшие ограничения движения руки еще есть. Надеюсь, скоро поправлюсьНападающий СКА Сергей Широков рассказал о восстановлении после травмы руки и поделился ожиданиями от матча против «Витязя».Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)Канадский популярный певец Джастин Бибер посетил тренировку хоккейного клуба КХЛ «Медвешчак», где вышел на лед и даже забросил шайбу.Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Мозякин еще и поет! Самое интересное в прошедших накануне матчах КХЛМозякин еще и поет! Самое интересное в прошедших накануне матчах КХЛОбзор поединков регулярного чемпионата КХЛ, завершившихся вчера вечером.

Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение