Владислав Третьяк: Баннер в адрес Знарка? Нельзя переходить на личности! (видео)

Олег Знарок и Владислав Третьяк Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у президента ФХР Владислава Третьяка.

«ПОСЛУШАЙТЕ ОВЕЧКИНА!»

Владислав Третьяк вместе с президентом Лиги легенд Павлом Буре и исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым выступил на пресс-конференции, посвященной Международному хоккейному форуму (16-17 декабря, Москва). Инициатором и организатором является ФХР при поддержке ИИХФ.

В официальной речи Третьяк поблагодарил международную федерацию хоккея, которая оказала нам такое доверие и сообщил, что зимой мы ждем в гости президента Рене Фазеля, а также членов совета ИИХФ. Когда же у Владислава Александровича спросили, можно ли делать такое мероприятие ежегодным, то президент ФХР ответил: «Не получится. Это же было в Торонто и Барселоне, мы – третьи. Надо делиться с партнерами из других стран. Для них это тоже большая честь».Потом Третьяка взяла в кольцо пресса, и он ответил на другие вопросы. Конечно же спросили, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду.

- На форуме такое решение не будет принято точно. Не тот формат, - сообщил Владислав Александрович. – Сейчас Фазель ведет очень сложные переговоры с НХЛ. А с 5 по 10 декабря пройдет Совет ИИХФ в Цюрихе. Думаю, в середине декабря мы узнаем реальные новости. Дальше откладывать нельзя. Если профессионалы едут, для них нужно создавать специальные условия.

- А если НХЛ не поедет в Корею, значит, нам на чемпионат мира в Кельн нужно отправлять сборную из игроков КХЛ?

- Это уже дело главного тренера Олега Знарка. Будем исходить из того, что произойдет.

- Но вы согласны с мнением, что это может быть хорошо для России? Без игроков НХЛ проще завоевать золото.

- Я – профессионал. И как все мы хочу видеть на Олимпиаде лучших хоккеистов. Другое дело, как Бог даст. Но я, как президент ФХР, хочу играть с сильнейшими. Кто же от такого откажется? Ведь хоккей – это изюминка зимних видов спорта! Не хочу обижать других, но за нами – массовость и колоссальная любовь зрителей. Все хотят видеть мастеров высочайшего класса.

- А какой ваш прогноз по переговорам? – пресса не отставала от Третьяка.

- Деньги тоже играют большую роль. Но это не главное. Громадный плюс в том, что многие хоккеисты НХЛ, представляющие свои национальные федерации, говорят прямо: «Олимпиада – это праздник высочайшего уровня. А титул чемпиона ценится очень дорого».

Послушайте Александра Овечкина и других ребят. Большинство хочет играть. И руководители федераций разных стран от этого только радуются. Мы избираем таких хоккеистов своими послами, потому что их голоса очень важны.

«РАЗВЕ ТРАМП ИГРАЕТ В ХОККЕЙ?»

- Сейчас в Америке большие перемены. Какие у вас ожидания в глобальном плане и в смысле хоккея? – этим вопросом я поставил Третьяка в тупик.

- Перемены в чем?

- Ну как же, Дональда Трампа избрали президентом США.

- А он разве в хоккей играет? Я не знал! Слышал только, что любит гольф. Но и там нужна клюшка, - засмеялся президент ФХР. – Это пока не очень сильно на нас влияет. Потому что у нас в хоккее не присутствует политика. Очень дружные отношения с американцами, канадцами…

Раньше возникали проблемы с чемпионатом мира-2014, который проходил в Минске. Предлагали же ввести санкции. Но все федерации поддержали решение ИИХФ, что этого делать не нужно. Ни о каком переносе турнира даже не шло речи.

Это еще раз говорит о том, что у нас дружная семья. Наша политика – играть в хоккей и делать продукт мирового уровня для болельщиков.

- Молодежная сборная России радует вас победами над канадцами в суперсерии?

- Да, очень. Я сам с ними путешествовал в таких сериях. Знаю, как это важно. Ведь лучшие юниоры Северной Америки собраны в лиге Онтарио. А еще адаптация, переезды – поймите, как это тяжело. Но ребята – молодцы, показывают хороший хоккей. Мы вообще сейчас успешно выступаем на всех уровнях. Есть, чем гордиться. Мы видим, что хоккей идет вперед.

«ИНТРИГА В КХЛ ЕСТЬ»

- Вы ходили на матч «Динамо» М – СКА (2:3). Вам понравилась игра?

- Первый период - не очень. Было похоже на разведку. А вот потом ребята заиграли хорошо. Уровень хоккея у нас высокий. Посмотрите, все матчи проходят ровно, в напряжении. Это очень здорово, что нет больших счетов. Для меня важно, что все команды бьются за каждое очко.

А когда возникает большой разрыв между клубами, то теряется интерес к соревнованию. Но у нас кто-то набирает лишние два-три очка, и уже попадает в восьмерку.

Интрига есть. КХЛ очень много работает над этим. Команды, менеджеры – всем спасибо. И ждем новых звезд для сборной.

- На футболе моментально штрафуют за любой оскорбительный баннер. А тут в адрес Олега Знарка вывесили такие растяжки, что удивительно. Это уже третий день обсуждают.

- Я считаю, это неправильно. И в ЦСКА, помню, один такой случай был. Нельзя игроков и тренеров ущемлять. Это переход на личности. Так нельзя. Вы можете поддерживать свою команду, но в рамках допустимого.

Думаю, этот разговор еще коснется КХЛ. Мы против этого, - вот так президент федерации защитил главного тренера сборной.