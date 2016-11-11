Мануэл Фернандеш: Смородская отказывалась со мной говорить

Мануэль Фернандеш в матче против "Анжи" Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о ссылке в дубль, отношениях с Ольгой Смородской и новом шансе с приходом Юрия Семина.

«ЕСТЬ ШАНСЫ ФИНИШИРОВАТЬ В ПЯТЕРКЕ»

- Начнем с позитивных изменений. Вы стабильно выходите в стартовом составе, прибавляете с каждой игрой. Юрий Семин с вами лично беседовал?

- Да, как только пришел в команду, сказал, что хорошо знает меня, как игрока. Поэтому все, что мне нужно, усердно работать на тренировках. Тогда и появится шанс показать себя в матчах. Еще добавил, что могу помочь команде. Что ж, как видите, я готов показывать свой лучший футбол, играть на благо «Локомотива».

- Правильно ли понимаю, что с приходом Сёмина вы стали увереннее себя ощущать?

- Тут даже не в уверенности дело, а в возможности наконец-то помочь команде. Уверенность приходит с победами. Мы все сейчас чувствуем, что находимся на правильном пути.

- Президент клуба Илья Геркус говорит, вы становитесь лидером «Локомотива». Раньше похвалы получали от руководства?

- Нет, это впервые. – улыбается португалец. – Рад, что мой вклад в игру оценили. Хочу продолжить в том же духе.

- Можно ли говорить о возрождении Ману Фернандеша?

- Надеюсь, что да. Я и в первом сезоне, когда приехал в новую страну, чемпионат, не зная языка, мог бы сыграть успешнее. Тем не менее, считаю, неплохо провел сезон как на индивидуальном, так и коллективном уровне. Прошлый год был тяжелым. Теперь же у меня снова появилась возможность играть. Не знаю, правильно ли употреблять слово возрождение. Я надеюсь, что смогу улучшить статистику выступлений за «Локо» по сравнению с первым сезоном в составе «Локо».

- Готовы ли сказать, какой «Локомотив» мы увидим в ближайших встречах?

- В последних матчах рисунок игры уже прослеживался. Мы много владеем мячом, стараемся создать как можно больше голевых моментов, независимо от того, забили или нет. Стали лучше контролировать игру в обороне, умеем проводить контратаки. Теперь нужно гнуть свою линию.

- «Локомотив» традиционно хорош в кубковых матчах. Победа в кубке России – главная задача?

- Не скажу, что кубок - главная цель, но это очень важный трофей. Мы плохо стартовали в чемпионате, находимся на месте в таблице, которое не соответствует уровню команды. Сейчас нужно думать о каждом матче. Очень быстро подняться наверх не получится, но попытаться занять как можно более высокое место мы обязаны. Плюс взять кубок России.

- Реально ли зацепиться за первую пятёрку в чемпионате?

- Думаю, да. У лидеров есть отрыв, но в пятерке финишировать нам по силам. Если добавим сюда кубок, сезон можно будет назвать неплохим.

- Чорлука рассказывал, что у него на старте сезона в «Тоттенхэме» была и похуже ситуация. У вас есть опыт неудачных сезонов?

- Да, в «Бешикташе» было такое. Хотя мы не находились так низко в таблице, но довольно долго не могли одержать победу. В конце концов смогли преодолеть все проблемы и завершили сезон на третьем месте. Сейчас мы понемногу прибавляем, стали лучше понимать требования Семина. У нас есть все шансы завершить сезон в первой пятерке.

- Есть ли у вас объяснение цепочке ничьих на старте?

- В начале сезона я тренировался с молодежной командой. Я не тот человек, который сможет объяснить, в чем было дело.

- Хорошо. Расскажите тогда, поражение от «Рубина» — самое обидное на данный момент?

- Да. Мы очень хорошо играли, превосходили соперника до того момента, как нам забили первый гол. Совершили две ошибки и получили два гола. Так что в какой-то степени «Рубин» заслужил победу, «Локо» поплатился за ошибки.

«МНЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛИ ПРЯМО»

- При предыдущем тренере, Игоре Черевченко, вы чаще сидели на скамейке. Он объяснял, почему не играете?

- Ни он, и никто другой в клубе мне не объяснили, в чем проблема, почему раз за разом остаюсь в запасе. Не знаю мотивов такого отношения ко мне. То ли не видели в составе, то ли там было что-то другое, не футбольное. Если же не хотели видеть в команде, достаточно было подойти и объяснить ситуацию.

А так все выглядело странно. Больше всего было неприятно, что прямо мне ничего не говорили. Хотя казалось бы, подойдите и объясните. И не так важно, кто это сделает. Мы же в команде для одной цели – побеждать. И если внутри команды появляется какая-то проблема, ее надо решать путем общения.

- А сами не пытались узнать в чем дело?

- Пытался, когда у нас однажды состоялось собрание. Хотел поговорить с Ольгой Смородской (в то время президентом «Локо». – Прим.). Но она отказалась со мной общаться. И отказывалась не раз. Если люди не хотят решать проблемы, или им не хватает мужества и характера, все усложняется.

- За что летом были отправлены в дубль? Поняли?

- Хотел бы я знать! Думал, может, что-то связано с нарушением дисциплины? Но никогда не давал повода. Да и в таком случае меня бы оштрафовали. Я не пропускал тренировки, если не был травмирован, всегда был доступен для тренера. Поэтому остается только предполагать, что перевод в молодежку был связан с вещами, не имеющими отношение к футболу.

- Когда вы говорите о людях, принимавших решения, имеете в виду руководство?

- Да. Самое печальное, что никто из них не подумал подойти и поговорить. Если что-то не то, выскажите свою позицию. Они этого не сделали. Я все узнавал через третьих лиц. Да и то никакой конкретной информации, разумеется, не получал. Именно этот момент меня больше всего беспокоил. Ведь невозможно что-то поменять или улучшить, если даже не понимаешь, в чем проблема! В этом просто нет логики. К счастью, теперь все поменялось.

«НЕ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИИ ЗА КУБОК»

- Правда ли, что вас одного лишали премий в команде?

- Правда. Например, я играл во всех матчах кубка России, не вышел в стартовом составе только в полуфинале. И тем не менее, я один не получил премии. Это не вопрос конкретной суммы. Меня интересовало, почему я оказался не достоин премии.

- Никто не объяснил?

- Нет! Пытался поговорить с отвечающими за это людьми, но опять же конкретики не дождался. Считаю это неуважением. Но у каждого свои методы работы, и все в этой жизни имеет последствия.

- Правда ли, что с вами хотели расторгнуть контракт? А перевод в молодежку был попыткой вынудить вас уйти?

- Возможно, я бы не удивился. Но с другой стороны не очень понимаю такую ситуацию, ведь экс-президент сама меня приглашала в клуб. Два года все было хорошо, а в последние полгода она резко изменила свое отношение. Когда-то была дружелюбной, мы уважительно относились друг к другу. А пришли к тому, что со мной вообще не считали нужным говорить. Еще мне задерживали зарплату. Одноклубники все получали в срок, а мне как-то заплатили с задержкой в 10 дней. Какой в этом смысл? Потом оправданием было то, что ошибся банк. Но как такое возможно? То есть 23-м игрокам заплатили, а с одним напутали? Такие вещи считаю неправильными, некорректными.

Хотя всего-то нужно было сесть и поговорить со мной. Мы бы придумали решение, которое устроило как меня, так и клуб. И никто бы не ходил раздраженный. Это футбол, и такие ситуации не редки.

«СЕМИН ПОХОЖ НА ПОРТУГАЛЬСКИХ ТРЕНЕРОВ»

- С кем из тренеров «Локомотива» вам работалось комфортнее всего?

- Без сомнения, с Семиным. Я ведь вернулся в состав, стал помогать команде. Также мне нравилось работать с Леонидом Кучуком. Это умный и вдумчивый тренер. Для него важна каждая деталь. К тому же нашей команде нужна была определенная жесткость, дисциплина и мотивация. И как видите, «Локо» тогда провел один из лучших сезонов. Определенным вещам я у Кучука научился. Но с ним работал не так много, поэтому сейчас назову Семина.

- Вы как-то рассказывали, что слышали, как кричит Сёмин в раздевалке «Мордовии». Он по-прежнему эмоционален?

- Остается таким же, - смеется Фернандеш. – Помню, когда в матче с ЦСКА уходил на замену, и соперник готовился пробить штрафной, Семин кричал защитникам, чтобы они не прижимались к воротам. Даже на 92-й минуте он был полон энергии. Думаю, ничего не изменилось, Семин все так же эмоционален.

- То есть в чем-то схож с португальскими тренерами?

- Именно! – улыбается Мануэл.

- «Локомотив» пока играет без «девятки». То Миранчука на эту позицию ставят, то Майкона. Кто лучше справляется?

- Алексей – «десятка», ему нужно давать мяч в ноги. Зато Майкон, играющий на фланге, больше подходит на роль форварда. Он умеет забежать за спину защитникам, создает нам глубину атаки. Не могу сказать, кто из них лучше, ведь оба не являются форвардами. Понятно, что у Алексея, как и у меня, возникает больше сложностей. Ведь мы оба ищем мяч, чтобы потом организовать атаку. А вот Майкон очень быстр, он отлично понимает, куда ему нужно открыться. И дает больше вариантов для атаки.

- Можно ли весь сезон играть вот так, без классического форварда?

- Сложно будет. Хотелось бы, чтобы все матчи были такими, как с «Анжи», - улыбается футболист. – Но так не бывает. На данный момент все идет неплохо. Но каждой команде нужен девятый номер. В какой-то встрече мы могли бы играть с нападающим, в какой-то без него. Всегда нужна альтернатива.

- Мы все слышали про ваши непростые отношения с болельщиками в Турции. Как происходит общение в России? На улицах узнают?

- Не часто общаюсь с болельщиками на улице. Да и по поводу Турции хочу пояснить один момент. За три с половиной года у меня сложились прекрасные отношения с болельщиками. Единственная проблема случилась с фанатом, который попытался на меня наброситься в одном из матчей. Вот и все истории. Знаю, часто пишут, будто бы я сам спровоцировал фаната. Но это неправда. То было единственным случаем. В России же никаких проблем с болельщиками не вижу. Мы уважаем друг друга. Надеюсь, так и будет впредь.

«В АКАДЕМИИ «ЛОКО» МНОГО ТАЛАНТОВ»

- Недавно стало известно, что академия «Локомотива» - лучшая из российских в Европе. Вы - выпускник «Бенфики». Что скажете о работе школы «Локо»? Далеко ли до португальского уровня?

- По части инфраструктуры почти нет разницы. Что же до мастерства игроков, то у «Локо» много талантливых ребят. Знаю о чем говорю, я же с ними какое-то время играл в молодежке! Надеюсь, им дадут шанс показать себя в первой команде.

- Как считаете, могут ли российские академии когда-нибудь добиться успехов школ «Бенфики» и «Спортинга»? Все зависит от инвестиций?

- Нет, не думаю, что главное – деньги. Конечно, хорошая инфраструктура важна, и у «Локомотива» она уже есть. Вот вам пример. Вы живете за сто-двести километров от Москвы. И вашим сыном интересуется «Локо» плюс какой-нибудь еще клуб. Но у первого лучше условия проживания, питания, рядом есть школа. Понятно, что выберете «Локомотив». Это базовые требования. Второй вопрос – это квалификация детских тренеров, смогут ли они вырастить игрока, развить его сильные качества. Это зависит только от людей, которых клуб берет на работу.

«В ПОРТУГАЛИИ СПРАШИВАЮТ, НЕ НАЧНЕТ ЛИ РОССИЯ ВОЙНУ»

- Вы как-то давали интервью португальской газете Record. И сказали, что по сравнению с Турцией России не интересен футбол. Недавно главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий также заявил, что у нас нефутбольная страна. Почему так, как думаете?

- Наверное, это связано с культурой, традициями России. Мне сложно рассуждать на эту тему. В Турции живут футболом и говорят о футболе 24 часа в сутки! Наверное, в России не так интересуются спортом, или конкретно футболом. Может, людям что-то другое нравится. Мне кажется, нет никакой отдельной причины. Возможно, после чемпионата мира футбол займет более важное место в жизни общества.

- Второй момент: вы говорили, что уровень чемпионата падает. С чем это связываете? С лимитом?

- Лимит может быть одной из причин. Когда я приехал, чемпионат был более конкурентоспособным. Российские топ-клубы, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» боролись за первые четыре места. Теперь же средние команды бьются лучше, чем гранды. Когда я приехал, разница в классе была заметнее. Кто-то скажет, что маленькие клубы стали сильнее. Но я не согласен. Ведь три года назад топ-клубы тратили большие суммы, приезжали игроки из других сильных чемпионатов. Появление таких футболистов, как Халк, Витсель, дало толчок к развитию премьер-лиги ,чемпионат становился сильнее. Сейчас многие звезды ушли, поэтому и общий уровень снизился.

- Нефутбольный вопрос. Когда я приезжаю в Португалию и говорю, что из России, меня спрашивают две вещи: про Путина и почему наша страна такая агрессивная. О чем спрашивают вас?

- Первое, конечно, про погоду, холодно ли, - смеется Мануэл. – Потом опасно ли жить в Москве. А еще, не собирается ли Россия начинать войну. Отвечаю, что в России очень холодно, но быстро привыкаешь. О Москве не могу сказать ничего плохого. Тут не опаснее, чем в любой столице Европы. Но я себя чувствую комфортно. Что же до войны, я, конечно, даю отрицательный ответ. Но нужно понимать, что информацию в Европе и России подают по-разному, ее фильтруют. Одним говорят одно, вторым – другое. Так что люди просто не получают всей информации, не видят картину в целом. Вот и получаются такие вопросы.

- Довольны ли вы своей карьерой? Ведь могли бы играть в европейских топ-клубах.

- Считаю ли, что у меня достаточно мастерства, чтобы играть в топ-клубах? Да. Но воспринимаю реальность, как она есть. Никогда не задумывался: «А вот если бы…».

- Есть ли у вас надежда оказаться в сборной и сыграть на ЧМ-2018?

- Честно скажу, мне важнее играть в «Локомотиве». Потому что сборная сейчас – не приоритет. Хочу вместе с командой финишировать как можно выше в таблице. И если после этого придет вызов в сборную, то хорошо.

- Насколько хорош ваш русский?

- Кое-что сказать могу. Я учу русский, - улыбается полузащитник. - Знаете, что недавно услышал? Наш бывший спортивный директор рассказывал, какой я закрытый человек. Но его комментарии не имеют смысла. Во-первых, мы тут не в колледже, чтобы со всеми дружить. Мы коллеги, профессиональные футболисты, которые должны уважать друг друга. Понятно, что любому футболисту нужно быстрее вписаться в новый коллектив. За эти три года я прикладывал немало усилий, чтобы выучить язык, и могу поддержать беседу. Тем не менее судить о том, вписался футболист или нет, нужно по тому, что он показывает на поле, и корректен ли он вне его. А то, что я не так много говорю, это мое личное дело, так я себя веду. И не должен быть другом для всех. Главное, оставаться профессионалом, хорошим коллегой, это самое важное. Говорю это, чтобы люди не думали, будто я какой-то нелюдимый, недовольный человек и никого к себе не подпускаю.