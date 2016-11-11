За что защитники ЦСКА так ненавидят Сорокина? Это автогол десятилетия (видео)

Обозреватель «Советского спорта» - о самых невероятных событиях хоккейного вечера КХЛ.

НАУМЕНКОВ ПЕРЕПУТАЛ ВОРОТА

Локомотив – ЦСКА – 3:1

Соперники обменялись голами в большинстве в первом периоде. Армейцы отличились первыми. Гол записал на себя защитник сборной России Игорь Ожиганов. А пас за результативность – его партнер по ЦСКА и сборной Валерий Ничушкин, которого уже называют лучшим силовым форвардом России.

Самое интересное, что и вторую шайбу забили тоже армейцы. Причем это вовсе не был досадный рикошет. Защитник ЦСКА Михаил Науменков положил шайбу точнехонько в ближнюю девятку!

Как так получилось? Михаил перехватил шайбу после наброса Контиолы, слегка ее обработал… А потом вдруг хлестко швырнул по своим воротам в упор расстреляв опешившего Илью Сорокина.

Ярославская арена ликовала. А сам Науменков, уйдя со льда, колотил вероломной клюшкой о скамейку, пока не сломал.

В итоге ЦСКА уступил. Вторую шайбу москвичи пропустили также в меньшинстве. Но уже от ярославца Дениса Мосалева. Третью – в пустые ворота.





А СУДЬИ ГДЕ?! В ПРОБКЕ

Витязь – СКА – 0:4

Питерские армейцы одержали в чемпионате уже 13-ю победу кряду!

И если динамовцы в среду отчаянно сопротивлялись, пытаясь с трибуны жестко поддеть Олега Знарка и вывести его подопечных из равновесия, то «Витязь» сломался уже во втором периоде, после которого заменил вратаря.

При этом гостям очень повезло, что в подмосковной команде больше нет хулиганов. Из-за пробок на матч не смогли вовремя прибыть линейные арбитры и поединок начался без них. Случись массовая потасовка – разнимать соперников было бы некому.

Ну а в игре СКА оказался на голову выше. Дубль на счету Ильи Ковальчука, обе шайбы заброшены в большинстве. Еще один гол, уже в равенстве, записал на свой счет и форвард сборной Никита Гусев. Ну а Ярно Коскиранта отличился в меньшинстве.

Ну а лайсмены честно отработали свои контракты с… начала второго периода.

МОСКВУ СПАСЛА СЛОМАННАЯ КЛЮШКА

Динамо М – Северсталь – 2:1 ОТ

Бело-голубые серьезно осложнили себе жизнь, пропустив в первом же своем меньшинстве. Отыграться им удалось только на 31-й минуте и тоже в неравных составах.

Якуб Коварж справился с могучим броском Мэта Робинсона. Но был тут же «расстрелян» Алексеем Цветоковым.

А перед этим тренеры «Северстали» горячо поспорили с судьями, потому что гости схлопотали удаление за игру сломанной клюшкой. Игорь Магогин не успел сразу ее выбросить.

1:1. Это хлипкое равновесии в хоккее априори не могло тянуться вечно. Но вот до третьей минуты овертайма – вполне. Потом победную для «Динамо» точку в матче поставил Андрей Кутейкин, переехавший в ноябре в Москву из «Авангарда».

ПЕРВАЯ ПОБЕДА КРИКУНОВА

Автомобилист – Медвешчак – 3:2.

Со второй попытки «Автомобилист» под управлением нового главного тренера Владимира Крикунова добился домашней победы. И ведь не сказать, что далась она трудно. Но концовка матча, тем не менее, оказалась очень нервной.

Уральцы еще на 56-й минуте встречи уверенно вели 3:0. Первый гол на счету недавнего триумфатора Кубка Карьяля Анатолия Голышева. За ним последовал дубль. Артема Гареева. Все шло к победе. Но затем у «Авто» словно бензин закончился.

Схлопотал удаление Евгений Чесалин. Хорваты сняли вратаря. На 55-й минуте. И вскоре были вознаграждены за смелость – 3:1.

Майкл Гарнетт ненадолго вернулся в ворота «Медвешчака». Но тут же снова их покинул. Благо подоспело очередное удаление хозяев. За 42 секунды до конца третьего периода разрыв в счете сократился до минимума – 3:2. В обоих случаях отличился Брэндон Макмиллан.

Но вот потом сфолил уже игрок гостей. И в меньшинстве хорваты играть без вратаря не рискнули. Хотя получалось у них неплохо!