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ЦСКА – нереален!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нандо де Коло с мячом
Нандо де Коло с мячомИсточник: «Советский спорт»

Столичные армейцы в напряженной концовке победили мадридский «Реал» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги, упрочив свое лидерство в турнире.

В ПОГОНЕ ЗА 10-Й ПОБЕДОЙ

Есть два лучших клуба по обе стороны Атлантики. «Кливленд» и ЦСКА. Оба свои титулы завоевали по-своему красиво. ЦСКА уверенно пробился в «Финал четырех» Евролиги в Берлине. Там в напряженной борьбе одолел российский же «Локомотив-Кубань», затем в титульном матче вел больше 20 очков у «Фенербахче», дал фавориту отыграться, перевел встречу в овертайм, и лишь затем добыл победу.

Количество болельщиков армейцев, едва не переживших инфаркт по ходу этой встречи, не поддается исчислению.

Впрочем, и «Кливленд» выступил не хуже. Уступал 1:3 в финале, сравнял счет, отправился в гости к «Голден Стейт» на решающую встречу… И победил команду, которая только что установила лучший результат в истории Лиги по количеству выигранных матчей за регулярный чемпионат (73). Блокшот Леброна Джеймса на Андре Игуодале в ключевом моменте 7-го поединка вошел в историю. Как и тот факт, что в составе «Кавс» впервые чемпионом НБА стал российский парень. Пусть Тимофей Мозгов и не особо часто появлялся на паркете в решающих моментах.

За лето изменилось многое. Тот же Мозгов теперь играет в «Лейкерс». Но как и «Кливленд» в НБА, так и ЦСКА в Европе остались одними из главных фаворитов. И стартовали бодро. Шесть побед подряд у «Кавс», 9 подряд – у армейцев… Только вот «Кливленд» все же оступился – не сдюжил в борьбе с «Атлантой» в среду (106:110). А вот армейцы…

Нет, красно-синие все еще держат марку! Пусть даже и не без проблем.

Овертайм с «Автодором» (104:103), напряженная битва с «Олимпиакосом» (81:75) – все это потрепало нервы наставнику команды Димитрису Итидису. Ладно, хоть следующая встреча против «Зенита» (правда, оставшегося сразу без обоих лидеров в лице Сергея Карасева и Янниса Тиммы), не принесла особых проблем. Правда, разгром гостей из северной столицы (105:56) накануне принципиальной встречи с «Реалом» никого в заблуждение не вводил.

Мадрид – это не Питер! По крайней мере, в баскетбольном плане.

- «Реал» - хорошая команда, у которой есть весь необходимых качества. И габариты, и скорость, и опыт, и знания, - отмечал Итудис накануне. – Так что мы ждем трудного матча. Надеюсь, нам болельщики помогут, заполнив зал. Мы же готовимся к игре в штатном режиме, вновь постараясь компенсировать отсутствие Джоэла Фриленда и Павла Коробкова.

Вот, кстати, да – ведь «Кливленд» сдался без потери лидеров! А ЦСКА с начала осени все борется с нехваткой игроков в передней линии. На что «Реал» и сделал ставку.

Правда – все равно безуспешно.

КЛЮЧЕВАЯ ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Матч двух чемпионов Евролиги последних лет – уже событие! Итудис не ошибся – «Мегаспорт» был полон. Правда, фанаты ЦСКА не ожидали столь резвого начала в исполнении соперников своей команды…

Густаво Айон, Йонас Мачюлис, Фелипе Рейес… Откуда в них столько злости? Не потому ли, что в прошлом сезоне «Реал» не просто не защитил свой титул, а вовсе пролетел мимо «Финала четырех»? Активные атаки игроков задней линии мадридцев тут же выводят гостей вперед – 10:4, 19:8… Преимущество двузначное – это и бывший форвард «Локо» Энтони Рэндольф вносит свою лепту. Заметно – Кайлу Хайнсу иНиките Курбанову тяжело сдерживать соперников в борьбе под щитами, а фолы на Луке Дончиче лишь добавляют очков мадридцам – словенец совсем не мажет с линии!

К счастью, лишь стартовая четверть не определяет исход встречи. И второй отрезок матча ЦСКА проводит куда активнее. Включаются и Джеймс Огастин, и Нандо Де Коло. Включается и Милош Теодосич. Добавляет мощи в краске Семен Антонов, успешно бросает из-за дуги Кори Хиггинс. Преимущество гостей испаряется почти мгновенно. «Плюс 20» - если точнее, 32:12 – с такой разницей в счете хозяева заканчивают вторую четверть. И кажется, что от подобного удара «Реал» прийти в себя не сможет. Не хватит сил. Даже с учетом большого перерыва.

Этот матч не был бы матчем недели, если бы все было так просто!

Ведь Пабло Ласо все же знает, какие схемы применить, чтобы вернуть своих парней в игру. К тому же сами эти парни в нехватке мотивации не замечены! Обыграть ЦСКА – значит, занять первую строчку в регулярке. Отсюда вся эта активность, с которой гости начинают вторую половину.

Впрочем, Итудис тоже уверен в подопечных. И если Сехрио Льюль активен из-за дуги, у армейцев в ответ есть Виталий Фридзон! Включается Рэндольф – хозяева задействуют Виктора Хряпу! Случайно попадает средний Джейси Кэролл – и тут же «Мегаспорт» взрывается в ответ на мощный данк мощного Хайнса!

Концовки-триллера не избежать. За несколько мгновений до сирены хозяева ведут «плюс 5» (91:86). Но тот же Льюль вкупе с Мачулисом в какие-то 10 секунд сокращают отставание до минимума - 91:90. Еще чуть-чуть, и будет овертайм…

Но, к счастью для армейцев, время вышло.

Какой там «Кливленд»? «Кавс» и семь встреч с победами не выдали. А ЦСКА отпраздновал десятую подряд.

Матч

ЦСКА - Реал - 91:90

Место и дата

11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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