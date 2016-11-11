ЦСКА – нереален!
Столичные армейцы в напряженной концовке
победили мадридский «Реал» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги,
упрочив свое лидерство в турнире.
В ПОГОНЕ ЗА 10-Й ПОБЕДОЙ
Есть два лучших клуба по обе стороны Атлантики. «Кливленд»
и ЦСКА. Оба свои титулы завоевали по-своему красиво. ЦСКА уверенно пробился в
«Финал четырех» Евролиги в Берлине. Там в напряженной борьбе одолел российский
же «Локомотив-Кубан
Количество болельщиков армейцев, едва не переживших инфаркт
по ходу этой встречи, не поддается исчислению.
Впрочем, и «Кливленд» выступил не хуже. Уступал 1:3 в
финале, сравнял счет, отправился в гости к «Голден Стейт» на решающую встречу…
И победил команду, которая только что установила лучший результат в истории
Лиги по количеству выигранных матчей за регулярный чемпионат (73). Блокшот Леброна Джеймса на Андре Игуодале в ключевом моменте 7-го поединка вошел
в историю. Как и тот факт, что в составе «Кавс» впервые чемпионом НБА стал
российский парень. Пусть Тимофей Мозгов и
не особо часто появлялся на паркете в решающих моментах.
За лето изменилось многое. Тот же Мозгов теперь играет в
«Лейкерс». Но как и «Кливленд» в НБА, так и ЦСКА в Европе остались одними из
главных фаворитов. И стартовали бодро. Шесть побед подряд у «Кавс», 9 подряд –
у армейцев… Только вот «Кливленд» все же оступился – не сдюжил в борьбе с
«Атлантой» в среду (106:110). А вот армейцы…
Нет, красно-синие все еще держат марку! Пусть даже и не без
проблем.
Овертайм с «Автодором» (104:103), напряженная битва с
«Олимпиакосом» (81:75) – все это потрепало нервы наставнику команды Димитрису Итидису.
Ладно, хоть следующая встреча против «Зенита» (правда, оставшегося сразу без
обоих лидеров в лице Сергея Карасева и Янниса Тиммы),
не принесла особых проблем. Правда, разгром гостей из северной столицы (105:56)
накануне принципиальной встречи с «Реалом» никого в заблуждение не вводил.
Мадрид – это не Питер! По крайней мере, в баскетбольном
плане.
- «Реал» - хорошая команда, у которой есть весь необходимых
качества. И габариты, и скорость, и опыт, и знания, - отмечал Итудис накануне.
– Так что мы ждем трудного матча. Надеюсь, нам болельщики помогут, заполнив
зал. Мы же готовимся к игре в штатном режиме, вновь постараясь компенсировать
отсутствие Джоэла Фриленда и Павла Коробкова.
Вот, кстати, да – ведь «Кливленд» сдался без потери
лидеров! А ЦСКА с начала осени все борется с нехваткой игроков в передней
линии. На что «Реал» и сделал ставку.
Правда – все равно безуспешно.
КЛЮЧЕВАЯ ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Матч двух чемпионов Евролиги последних лет – уже событие!
Итудис не ошибся – «Мегаспорт» был полон. Правда, фанаты ЦСКА не ожидали столь
резвого начала в исполнении соперников своей команды…
Густаво Айон, Йонас Мачюлис, Фелипе Рейес… Откуда в них столько злости? Не потому
ли, что в прошлом сезоне «Реал» не просто не защитил свой титул, а вовсе
пролетел мимо «Финала четырех»? Активные атаки игроков задней линии мадридцев
тут же выводят гостей вперед – 10:4, 19:8… Преимущество двузначное – это и
бывший форвард «Локо» Энтони Рэндольф вносит
свою лепту. Заметно – Кайлу Хайнсу иНиките Курбанову тяжело
сдерживать соперников в борьбе под щитами, а фолы на Луке Дончиче лишь добавляют очков мадридцам –
словенец совсем не мажет с линии!
К счастью, лишь стартовая четверть не определяет исход встречи.
И второй отрезок матча ЦСКА проводит куда активнее. Включаются и Джеймс Огастин,
и Нандо Де Коло.
Включается и Милош
Теодосич. Добавляет мощи в краске Семен Антонов, успешно бросает из-за дуги Кори Хиггинс.
Преимущество гостей испаряется почти мгновенно. «Плюс 20» - если точнее, 32:12
– с такой разницей в счете хозяева заканчивают вторую четверть. И кажется, что
от подобного удара «Реал» прийти в себя не сможет. Не хватит сил. Даже с учетом
большого перерыва.
Этот матч не был бы матчем недели, если бы все было так
просто!
Ведь Пабло Ласо все
же знает, какие схемы применить, чтобы вернуть своих парней в игру. К тому же
сами эти парни в нехватке мотивации не замечены! Обыграть ЦСКА – значит, занять
первую строчку в регулярке. Отсюда вся эта активность, с которой гости начинают
вторую половину.
Впрочем, Итудис тоже уверен в подопечных. И если Сехрио Льюль активен из-за дуги, у армейцев в ответ
есть Виталий
Фридзон! Включается
Рэндольф – хозяева задействуют Виктора Хряпу! Случайно попадает средний Джейси Кэролл – и тут же «Мегаспорт» взрывается в
ответ на мощный данк мощного Хайнса!
Концовки-триллер
Но, к счастью для армейцев, время вышло.
Какой там «Кливленд»? «Кавс» и семь встреч с победами не выдали. А ЦСКА отпраздновал десятую подряд.
Матч
Место и дата
11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция