Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равных
Знаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между
Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.
Обозревателю «Советского
спорта» удалось пообщаться с президентом «Лиги легенд мирового хоккея» Павлом
Буре. И задать ему несколько весьма злободневных вопросов.
- Стоит ли Илье Ковальчуку после завершения контракта
в СКА идти по стопам Александрова Радулова и вернуться в НХЛ?
- Такие вопросы каждый игрок решает лично. Не забывайте, что помимо хоккея у каждого из нас еще есть семья и куча бытовых проблем, которые тоже надо решать.
- Как вам Радулов в первых поединках за «Монреаль»?
- У Александра очень сильная команда. Они сейчас ближайших преследователей на четыре-пять очков опережают. И фактически не проигрывают, у «Монреаля» только одно поражение пока. Радулов молодец в том плане, что мгновенно влился в этот мощный состав. И стал в канадском клубе одним из лидеров.
- А что скажете о победах нашей молодой сборной на
Кубке Карьяла? Там в ней не было ни Радулова, ни Ковальчука. Только молодые
игроки.
- Мне всегда нравится, когда наша команда побеждает в трех матчах подряд и выигрывает турнир. Молодежь выступила достойно. Но что с ней делать дальше – пусть решает тренер.
- Так через месяц уже следующий этап Евротура – Кубок
Первого канала. Там тоже хочется побед. А с другой стороны, надо показать
публике звезд КХЛ – Дацюка, Ковальчука…
- Не ко мне вопрос. Я понятия не имею, что Знарок сейчас от команды хочет.
- Сейчас в Канаде выступает и наша молодежная сборная…
- Слежу за результатами. Знаю, что наши обыграли сборную Онтарио и повели в серии. Но сам матч не смотрел.
- Чем объяснить феномен, что на молодежном уровне мы
ни в чем не уступаем канадцам. А порой и превосходим их. Но проходит несколько
лет и «кленовая» сборная становится гораздо мощнее нашей…
- Я бы не сказал, что канадцы нас сейчас уничтожают на льду. Мы играем с ними наравне. Вот на Кубке мира в сентябре могли и выиграть. Вели в счете.
- На Кубке мира – возможно. Но вот в финале ЧМ-2015 в
Праге шансов точно не было.
- К чемпионатам мира я несколько по-другому отношусь. Это, понимаете такое соревнование… Я его называю «Кто приехал, кто не приехал». Вот Олимпийские игры, начиная с 1998 года и Кубок мира – туда приезжают все сильнейшие. Там по-настоящему можно оценивать силу сборных. А все остальное – очень зависит от состава. Те же американцы могут привезти на чемпионат мира молодежь. И потому там сложно судить об истинной силе хоккея в стране.
- То есть вы считаете, что мы от Канады не отстаем?
- Ну мы же не прекратили быть одной из ведущих хоккейных держав мира. Правильно? У нас есть звезды в нападении, сумасшедшая вратарская линия. А все остальное – это спорт.
- Есть у КХЛ шансы догнать НХЛ по организации и уровню
мастерства игроков?
- КХЛ проводит всего девятый сезон. За это время была проделана колоссальная работа. Мы почти с нуля создали вторую лигу в мире, которая уже конкурирует с НХЛ. Но давайте не забывать, что заокеанская лига скоро отметит свое столетие. Наша – гораздо моложе.
- А через сто лет догоним?
- Ну так мы же всю жизнь Америку догоняем и обгоняем.