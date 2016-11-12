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Как Карякин черными нейтрализовал Карлсена

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Карякин черными нейтрализовал Карлсена
Источник: Reuters

В первой партии матча за шахматную корону российский гроссмейстер сыграл вничью с чемпионом мира.  

Вчера в 22.00 по московскому времени в Морском порту Нью-Йорка стартовал матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на корону российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Первый ход сделал знаменитый голливудский актер Вуди Харрельсон ( «Старикам тут не место», «Народ против Ларри Флинта», «Голодные игры», «Настоящий детектив»). Он за Карлсена двинул вперед белую пешку на d4. Затем участники остались на сцене одни, а в комнате для гостей бывший журналист «Советского спорта», а ныне пиар-директор Российской федерации шахмат и менеджер Карякина Кирилл Зангалис сыграл партию в шахматы с Харрельсоном. В трудной для актера позиции ему любезно была предложена ничья, звезда Голливуда согласилась, но при этом Вуди  признал, что «никакая это не ничья».  

Среди болельщиков российского гроссмейстера на матче  присутствовал глава попечительского совета Российской шахматной федерации, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

А на доске события развивались стремительно. Чемпион избрал довольно редкий дебют Тромповского. Карлсен всегда старается увести соперников с наезженных теоретических путей. Нужно отметить, что в 2013 году на Мемориале Таля Карлсен в сложной борьбе в этом дебюте обыграл экс-чемпиона мира Владимира Крамника. Но  Карякин уклонился от варианта, случившегося в той партии уже на 5-м ходу. И надо отдать должное российскому гроссмейстеру: он разобрался в этом редко встречающемся варианте, вынудил соперника пойти на большой размен фигурами, после чего позиция резко упростилась. К 20-му ходу на доске возник эндшпиль, где белые имели символический перевес за счет лучшей пешечной структуры. Карякин действовал аккуратно, четко парировал все попытки белых развить инициативу. Возможно, уже к 25 ходу соперники согласились бы на ничью, но согласно регламента матча, раньше 30-го хода ничьи предлагать нельзя. Ничья может быть зафиксирована только после троекратного повторения ходов. Соперники подписали мир после 42 ходов.  

Сегодня в 22 часа по московскому времени начнется вторая партия, белыми будет играть Сергей Карякин.  

Карлсен – Карякин  

1-я партия 

1. d4 Kf6 2. Cg5 d5 3. e3 c5 4. C:f6 gf 5. dc Kc6 6. Cb5 e6 7. c4 dc 8. Kd2 C:c5 9. Кgf3 0-0 10. 0-0 Ka5 11. Лс1 Се7 12. Фс2 Сd7 Карякин идет на упрощение позиции 

13. С:d7 Ф:d7 14. Фс3 Фd5 15. K:c4 K:c4 16. Ф:с4 Ф:с4 17. Л:с4 Лfc8 18. Лfс1 Л:с4 19. Л:с4 Лd8 и после большой серии разменов получается близкая к ничейной позиция.  

20. g3 Лd7 21. Крf1 f5 22. Кре2 Cf6 23. b3 Крf8 24. h3 h6 у белых фигуры расположены более активно, к тому же у черных слабая пешка на h6, но добраться до нее белым очень сложно. При аккуратной игре черные никак не должны проиграть.  

25. Ке1 Кре7 26. Кd3  Крd8 27. f4 h5 28. a4 Лd5 29. Кс5 b6 30. Ka6 Ce7 31. Kb8 a5 Карлсен пытается найти бреши в обороне россиянина, но Сергей играет предельно внимательно.  

32. Кс6+ Кре8 33. Ке5 Сс5 34. Лс3 Кре7 35. Лd3 Л:d3 36. Кр:d3 f6 37. Кс6+ Крd6 38. Кd4  Крd5 39. Кb5 Крс6 40. Кd4+  Крd6 41. Кb5+  Крd7 42. Кd4 Сd6  Ничья.  

Итоговую диаграмму можно посмотреть здесь, для этого под диаграммой кликнете «play».

НАША СПРАВКА 

По регламенту матч продлится с 11 по 30 ноября. За это время соперники должны сыграть 12 партий с классическим контролем (120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го). В случае если один из участников матча набирает 6,5 очка до 12-й партии, матч досрочно заканчивается его победой. Если 12 партий не выявят победителя, 30 ноября будет сыгран тай-брейк.  

Призовой фонд матча составит 1 миллион евро, победителю достанется 60 процентов из этой суммы, проигравшему – 40. 

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