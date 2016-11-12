Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Вашингтон» смог остановить «Чикаго», прервав семиматчевую победную серию «ястребов». Решающую шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон, а голевую передачу ему отдавал Дмитрий Орлов.

Нельзя сказать, что «Чикаго» сыграл плохо. Да и взять очко у лучшего клуба регулярного чемпионата по итогам прошлого сезона, причем «Вашингтон» только усилил состав – это нормально. Артемий Панарин отметился набранным очком, когда отдавал передачу на Госсу. Причем Тема-то бросал сам, но шайба залетела в ворота от ноги Мариана Госсы.

«Он сказал, что я сделал отличный пас. А я подумал, это был отличный бросок!» - воскликнул Панарин.

УДИВЛЕНИЕ ДНЯ

Ну ладно, Александр Овечкин не набрал ни одного очка. Причем у него в матче с «Чикаго» были интересные моменты. Но чтобы нанести только один бросок по воротам? Такого с Сашей в этом сезоне еще не было!

Вы скажете, может это и мелочь. Но Овечкин всегда лидировал в лиге по броскам. А теперь идет на седьмом месте в лиге (53), уступая новичку Остону Мэттьюзу (54), Тайлеру Сегину (56), Патрику Хорнквисту (57), Якубу Ворачеку (58), Владимиру Тарасенко (60) и защитнику «Сан-Хосе» Бренту Бернсу (73).

Почему, как вы думаете, Ворачек или Хорнквист набирают так много очков, хотя не являются звездами НХЛ экстра-класса? Потому что они много бросают по воротам. А когда Овечкин бросает мало, для меня это первый сигнал – что-то не так.

МОМЕНТ ДНЯ

This Ovechkin move on Panarin in OT is sick pic.twitter.com/WIfZM1dwaz — Brady Trettenero (@BradyTrett) 12 ноября 2016 г.





Хотя подчеркну, нет повода для критики Александра Овечкина. Он в нормальной форме. И посмотрите, как Саша обыграл Артемия Панарина в овертайме. Забил бы – это был бы гол года.

И да, надо отметить – за «Чикаго» не сыграл лучший бомбардир Артем Анисимов, у которого травма верхней части тела. Очень обидно, что Анисимов сдает позиции в бомбардирской гонке НХЛ. Но такое счастье не могло длиться вечно. И если «Чикаго» завоюет Кубок Стэнли, Анисимов об этом летом даже не вспомнит.

ПОМОЩЬ ДНЯ





Мы знали, что дела у вратаря «Колорадо» Семена Варламова идут неважно. И в этой игре против «Виннипега» он имел так себе процент отраженных бросков (88,9%). Но помощь пришла с неожиданной стороны. В овертайме шайбу в свои ворота отправил Николай Элерс из «Джетс». Он завозился с шайбой в углу, потерял над ней контроль, а когда решил отдать пас назад, то вместо этого попал точно в угол своему вратарю.

Я думаю, Семен теперь должен проставиться Николаю. А то парень очень переживает.

ГОРДОСТЬ ДНЯ

Легендарный Сергей Макаров получил перстень как новый член Зала славы. А в речи сказал: «Хочу, чтобы в этом великом пантеоне было бы больше наших ребят».

Сама торжественная церемония назначена на 14 ноября. Макаров был уникальным форвардом. А я хочу верить, что следующими в Зал славы примут Алексея Касатонова и Владимира Крутова. Легенды из легенд. А из нового поколения, конечно, туда войдут Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк. И может быть, хотелось бы верить, Алексей Ковалев – но новое, но очень достойное поколение.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* - Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Одержал победу в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ)

2** - Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Помог забить победный гол в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ)

3*** - Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Сделал передачу в матче с «Филадельфией» (6:3)

ЦИТАТА

«В чем разница между Александром Овечкиным, когда смотришь его по телевизору или выходишь на него в конкретном матче? В жизни он гораздо больше!»

Патрик КЕЙН, форвард «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Рантанен, Бурк (2) – Уилер, Шейфеле

К: Тютин (0+0; +1, 2, 0, 19.48)

Задоров (0+0; 0, 2, 0, 16.11)

Григоренко (0+0; 0, 0, 1, 12.22)

в Варламов (18-16; 88,9%, 61.01)

В: Бурмистров (0+0; 0, 2, 0, 11.16)

Чикаго – Вашингтон – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Кэмпбелл, Госса (ПАНАРИН) – Бигл (2), Юханссон (ОРЛОВ)

Ч: Панарин (0+1; 0, 0, 4, 20.55)

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 1, 17.29)

Кузнецов (0+0; 0, 2, 1, 16.46)

Орлов (0+1; +2, 0, 1, 22.05)

Торонто – Филадельфия – 6:3 (2:2, 0:1, 4:0)

Кадри (ЗАЙЦЕВ), Райли, Маринчин, Хуман, Комаров, Марнер – Симмондс (2), Конечны

Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 0, 22.20)

Сошников (0+0; 0, 0, 0, 10.20)

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 1, 10.25)

Проворов (0+0; 0, 0, 2, 20.49)

Баффало – Нью-Джерси – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Моулсон – Аувиту, Э.Грин

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 10.40)

Эдмонтон – Даллас – 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Марун, Питлик – Корпикоски, Ивз, Руссель

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 3, 8.16)

Оттава – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

З.Смит, Стоун – Д.Кинг

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.