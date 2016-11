Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

«Вашингтон» смог остановить «Чикаго», прервав семиматчевую победную серию «ястребов». Решающую шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон, а голевую передачу ему отдавал Дмитрий Орлов.

Нельзя сказать, что «Чикаго» сыграл плохо. Да и взять очко у лучшего клуба регулярного чемпионата по итогам прошлого сезона, причем «Вашингтон» только усилил состав – это нормально. Артемий Панарин отметился набранным очком, когда отдавал передачу на Госсу. Причем Тема-то бросал сам, но шайба залетела в ворота от ноги Мариана Госсы.

«Он сказал, что я сделал отличный пас. А я подумал, это был отличный бросок!» - воскликнул Панарин.

Ну ладно, Александр Овечкин не набрал ни одного очка. Причем у него в матче с «Чикаго» были интересные моменты. Но чтобы нанести только один бросок по воротам? Такого с Сашей в этом сезоне еще не было!

Вы скажете, может это и мелочь. Но Овечкин всегда лидировал в лиге по броскам. А теперь идет на седьмом месте в лиге (53), уступая новичку Остону Мэттьюзу (54), Тайлеру Сегину (56), Патрику Хорнквисту (57), Якубу Ворачеку (58), Владимиру Тарасенко (60) и защитнику «Сан-Хосе» Бренту Бернсу (73).

Почему, как вы думаете, Ворачек или Хорнквист набирают так много очков, хотя не являются звездами НХЛ экстра-класса? Потому что они много бросают по воротам. А когда Овечкин бросает мало, для меня это первый сигнал – что-то не так.

This Ovechkin move on Panarin in OT is sick pic.twitter.com/WIfZM1dwaz