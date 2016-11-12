Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
«Вашингтон» смог остановить «Чикаго», прервав семиматчевую победную серию «ястребов». Решающую шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон, а голевую передачу ему отдавал Дмитрий Орлов.
Нельзя сказать, что «Чикаго» сыграл плохо. Да и взять очко у лучшего клуба регулярного чемпионата по итогам прошлого сезона, причем «Вашингтон» только усилил состав – это нормально. Артемий Панарин отметился набранным очком, когда отдавал передачу на Госсу. Причем Тема-то бросал сам, но шайба залетела в ворота от ноги Мариана Госсы.
«Он сказал, что я сделал отличный пас. А я подумал, это был отличный бросок!» - воскликнул Панарин.
УДИВЛЕНИЕ ДНЯ
Ну ладно, Александр Овечкин не набрал ни одного очка. Причем у него в матче с «Чикаго» были интересные моменты. Но чтобы нанести только один бросок по воротам? Такого с Сашей в этом сезоне еще не было!
Вы скажете, может это и мелочь. Но Овечкин всегда лидировал в лиге по броскам. А теперь идет на седьмом месте в лиге (53), уступая новичку Остону Мэттьюзу (54), Тайлеру Сегину (56), Патрику Хорнквисту (57), Якубу Ворачеку (58), Владимиру Тарасенко (60) и защитнику «Сан-Хосе» Бренту Бернсу (73).
Почему, как вы думаете, Ворачек или Хорнквист набирают так много очков, хотя не являются звездами НХЛ экстра-класса? Потому что они много бросают по воротам. А когда Овечкин бросает мало, для меня это первый сигнал – что-то не так.
МОМЕНТ ДНЯ
This Ovechkin move on Panarin in OT is sick pic.twitter.com/WIfZM1dwaz— Brady Trettenero (@BradyTrett) 12 ноября 2016 г.
Хотя подчеркну, нет повода для критики Александра Овечкина. Он в нормальной форме. И посмотрите, как Саша обыграл Артемия Панарина в овертайме. Забил бы – это был бы гол года.
И да, надо отметить – за «Чикаго» не сыграл лучший бомбардир Артем Анисимов, у которого травма верхней части тела. Очень обидно, что Анисимов сдает позиции в бомбардирской гонке НХЛ. Но такое счастье не могло длиться вечно. И если «Чикаго» завоюет Кубок Стэнли, Анисимов об этом летом даже не вспомнит.
ПОМОЩЬ ДНЯ
Мы знали, что дела у вратаря «Колорадо» Семена Варламова идут неважно. И в этой игре против «Виннипега» он имел так себе процент отраженных бросков (88,9%). Но помощь пришла с неожиданной стороны. В овертайме шайбу в свои ворота отправил Николай Элерс из «Джетс». Он завозился с шайбой в углу, потерял над ней контроль, а когда решил отдать пас назад, то вместо этого попал точно в угол своему вратарю.
Я думаю, Семен теперь должен проставиться Николаю. А то парень очень переживает.
ГОРДОСТЬ ДНЯ
Легендарный Сергей Макаров получил перстень как новый член Зала славы. А в речи сказал: «Хочу, чтобы в этом великом пантеоне было бы больше наших ребят».
Сама торжественная церемония назначена на 14 ноября. Макаров был уникальным форвардом. А я хочу верить, что следующими в Зал славы примут Алексея Касатонова и Владимира Крутова. Легенды из легенд. А из нового поколения, конечно, туда войдут Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк. И может быть, хотелось бы верить, Алексей Ковалев – но новое, но очень достойное поколение.
ТРИ ЗВЕЗДЫ
1* - Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)
Одержал победу в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ)
2** - Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)
Помог забить победный гол в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ)
3*** - Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)
Сделал передачу в матче с «Филадельфией» (6:3)
ЦИТАТА
«В чем разница между Александром Овечкиным, когда смотришь его по телевизору или выходишь на него в конкретном матче? В жизни он гораздо больше!»
Патрик КЕЙН, форвард «Чикаго»
ТАБЛО ДНЯ
Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Рантанен, Бурк (2) – Уилер, Шейфеле
К: Тютин (0+0; +1, 2, 0, 19.48)
Задоров (0+0; 0, 2, 0, 16.11)
Григоренко (0+0; 0, 0, 1, 12.22)
в Варламов (18-16; 88,9%, 61.01)
В: Бурмистров (0+0; 0, 2, 0, 11.16)
Чикаго – Вашингтон – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Кэмпбелл, Госса (ПАНАРИН) – Бигл (2), Юханссон (ОРЛОВ)
Ч: Панарин (0+1; 0, 0, 4, 20.55)
В: Овечкин (0+0; 0, 0, 1, 17.29)
Кузнецов (0+0; 0, 2, 1, 16.46)
Орлов (0+1; +2, 0, 1, 22.05)
Торонто – Филадельфия – 6:3 (2:2, 0:1, 4:0)
Кадри (ЗАЙЦЕВ), Райли, Маринчин, Хуман, Комаров, Марнер – Симмондс (2), Конечны
Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 0, 22.20)
Сошников (0+0; 0, 0, 0, 10.20)
Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 1, 10.25)
Проворов (0+0; 0, 0, 2, 20.49)
Баффало – Нью-Джерси – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Моулсон – Аувиту, Э.Грин
НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 10.40)
Эдмонтон – Даллас – 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
Марун, Питлик – Корпикоски, Ивз, Руссель
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 3, 8.16)
Оттава – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
З.Смит, Стоун – Д.Кинг
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.