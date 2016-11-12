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С Ургантом на бровке. Почему сборной Англии нужно расстаться с Саутгейтом

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
С Ургантом на бровке. Почему сборной Англии нужно расстаться с Саутгейтом
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает, что происходит со сборной Англии, которая в отборочном турнире ЧМ-2018 разгромила Шотландию (3:0), но при этом опять не убедила.

Евгений ЛОМОНОСОВ

ПАМЯТЬ ОБ ИСЛАНДИИ

Англия с Шотландией играла так, что хотелось найти времяпрепровождения получше, чем просмотр этого матча. Или просто пойти спать, благо была уже ночь. Пользы куда больше, чем от наблюдения за перекатом мяча в центре поля. Для него сюда отходили даже атакующие игроки англичан – кто-то из тройки Руни, Стерлинг, Лаллана! Учитывая, что здесь же были центральные полузащитники Хендерсон и Дайер, то тут было слишком тесно, тогда как в линии атаки игроков не хватало. Оборонявшейся большими силами Шотландии все это сильно упрощало жизнь.


Стерлинг соскучился по мячу и пришел в центр поля. При этом здесь же остались и Дайер, и Хендерсон.

Нет активности впереди – нет опасных моментов. С их созданием у Англии были большие проблемы. За матч она нанесла лишь девять ударов по воротам, только из штрафной. В створ пришлись три. Невероятно, но все они стали голевыми! Но это история не о командной игре, а о классе отдельных футболистов. Старридж и Лаллана превратили в голы замечательные передачи крайних защитников Уокера и Роуза, а Кэйхилл отличился после подачи Руни с углового. Кто бы сомневался их в уровне!

Класс отдельных исполнителей – это хорошо, но если соперник не допустит грубых ошибок, то в атаке можно не преуспеть. С англичанами такое случается в последнее время регулярно. В октябре они сгоняли бесцветную нулевую ничью со Словенией, причем все могло быть хуже, но выручил вратарь Харт. В матче первого тура обыграли Словакию - единственный гол Лаллана забил на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

Те же проблемы были и на Евро-2016. Исландии в 1/8 финала турнира Англия уступила (1:2), не поставив перед соперником неразрешимых задач. Почти полгода уже прошло, но в игре британцев мало что поменялось.

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Источник: Reuters

Матч с Шотландией был третьим в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии для Гарета Саутгейта. Достаточный срок, чтобы что-то изменить. Хотя бы дать команде новых идей. Но время идет, а все по-старому. Как выглядела Англия не лучшим образом в позиционном наступлении, так и выглядит. Как использовала схему 4-2-3-1, так и использует. Как делалась ставка в атаке на фантазию отдельных исполнителей, так и делается. Кто-то скажет, что тренер решил ничего не ломать. А как можно сломать то, что должным образом не работает?

Поражает в случае с Саутгейтом другое. «Игра сборной в атаке мне понравилась. Мы контролировали ход матча до самого конца», - неожиданно заявил он. В таком случае сборная Шотландия сыграла в атаке просто грандиозно. Ударов по воротам она нанесла больше - 12. А если сделать скидку на уровень игроков, то получится следующее: сильная команда сыграла в атаке хорошо, но средняя - еще лучше. Нестыковка. Другая нестыковка – эмоции Саутгейта после второго гола. Он радовался так, словно выиграл чемпионат мира. А дело все в том, что встреча могла качнуться в любую сторону.

Или вот еще замечательная фраза: «Использовали индивидуальное мастерство, менялись позициями!». Ее тоже сказал после матча Саутгейт. Что еще должно случиться, чтобы понять - этого недостаточно? Чемпионаты мира и Европы, на которых англичане проваливаются раз за разом, не дадут соврать. Да и потом, зачем команде в таком случае тренер? Чтобы поболеть за ребят на бровке? В таком случае Саутгейт действительно отличный специалист – на бровке он был так же эмоционален, как ведущий Иван Ургант на Первом канале. Но это же не значит, что Урганта стоит назначить тренером сборной Англии? Хотя не факт, что будет хуже.

ДАЙТЕ ИДЕЮ!

Сборная Англии в любом случае выйдет в финальный турнир ЧМ-2018 – достойных соперников в отборочной группе у нее все равно нет.

Но чтобы быть успешной на финалах больших турниров, команде нужна идея. Ждать, пока кто-то из звезд что-то придумает, бессмысленно. Примеров достаточно. Мадридский «Реал» в середине нулевых не мог выиграть ни одного титула, хотя в его составе были Роналдо, Зидан, Фигу, Бекхэм. Нынешней сборной Англии такие имена и не снились. А вот порядка не было. Сплошной расчет на авось.

Так что британцам требуется тренер, который научит команду атаковать. От этого нужно отталкиваться руководителям английской футбольной ассоциации, когда будет происходить выбор главного тренера. Например, Арсен Венгер, о чьей кандидатуре много говорилось летом и после отставки Сэма Эллардайса. Но, похоже, чиновникам люб Саутгейт, который, судя по всему, вскоре избавится от приставки «и.о.».

Матч

Англия - Шотландия - 3:0 (1:0)

Голы

Старридж 23 (1:0). Лаллана 50 (2:0). Кэйхилл 61 (3:0).

Состав

Англия: Харт, Стоунз, Роуз, Уокер, Кэйхилл, Лаллана, Стерлинг, Дайер, Хендерсон, Старридж (Варди, 75), Руни

Шотландия: Гордон, Берра, Уоллес, Хэнли, Браун, Анья (Патерсон, 79), Снодграсс (Ричи, 83), Моррисон (МакАртур, 65), Флетчер Д., Форрест, Гриффитс

Предупреждения:

Кэйхилл, 56; Руни, 90 - Гриффитс, 57

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

11 ноября 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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