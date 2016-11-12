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«Кузня», продавай места в КХЛ! Как сделать самый нищий клуб прибыльным проектом

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кузня», продавай места в КХЛ! Как сделать самый нищий клуб прибыльным проектом
Источник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Обозреватель «Советского спорта» предлагает новокузнецкому «Металлургу» принципиально новый подход к формированию команды.

Я смотрю, как новокузнецкий «Металлург» мучается после паузы в чемпионате, проигрывая матчи на домашней арене. За четыре последних поединка сибиряки смогли лишь дважды поразить ворота соперников в игровое время. Это страшный диагноз для хоккея.

- Мне обидно за своих нападающих и защитников, - заявил главный тренер «Кузни» Сергей Бердников перед сегодняшним поединком. - Я не знаю, в чем причина поражения. Разговаривали с игроками во всех перерывах. После беседы результата не было. 9 периодов нападающие сыграли с нулевыми показателями по системе «гол плюс пас». Все пятнадцать форвардов последние встречи проводят ужасно. Только по углам шайбу можем удерживать. Как только соперник оказывается физически сильнее нас, все сразу идет из рук вон плохо.

Ну, на обиде далеко не уедешь и вот сегодня новокузнечане вновь уступили «Торпедо». Правда, на этот раз голы им все же удались. Но уже при счете 4:0 в пользу гостей, на 57-й и 60-й минутах встречи. Ничего изменить они уже не могли.

Никто бедам «Металлурга» не удивляется. Нынешний сезон сибиряки начали также, как закончили нынешний – на последнем месте в КХЛ.

Потом последовала смена тренера. Без всякого положительного эффекта. Потому что, наверное, все понимают: в данном случае дело уж точно не в наставнике команды.

Далее прокатился слух, что у «Металлурга» нет денег на ближайший выезд и оплату коммунальных услуг дворца. Клуб их опроверг и, к чести своей, проблему решил. Но ведь все поверили! И, скорее удивились, когда «Кузня» продолжила выступление в чемпионате.

И вот теперь голевая засуха. Один гол за четыре матча. И все понимают, что так играть нельзя?

Но что делать именитому некогда клубу? Как ему соревноваться со СКА и ЦСКА, если денег с трудом хватает на прописку в КХЛ. А цена на уголь, увы, не растет.

Я предлагаю «Кузне» неслыханный доселе вариант. Натолкнул меня на него вы не поверите кто – Михаил Анисин. После перерыва я обнаружил форварда в составе «Металлурга». После месячного перерыва после скандала в Сочи, где сибиряки проводили очередной матч.

Клуб говорить об этом не хочет, Анисин тоже. Ну и не будем, не суть.

Я, повторюсь, просто очень удивился вновь увидев Михаила в составе после месячного «отпуска». И с улыбкой подумал – сколько же ему в «Кузне» зарплату платят? Или он сам уже приплачивает, чтоб выступать в КХЛ?

Вот тут-то меня и озарило! Вот оно – золотая жила «Металлурга»! Вот он – сибирский Колондайк. Не зря же я уже несколько раз ранее писал, что «Металлург» один из главных поставщиков талантов в сборную России в последнее время – Бобровский, Сорокин, Телегин, Орлов, Капризов…

Зачем «Кузне» вообще платить игрокам зарплату? У нее ведь есть козырный туз на руках – право участвовать в чемпионате КХЛ.

Так надо продавать места в команде! Ведь в России много юниоров, которые мечтаю выступать на высшем уровне. И грезят засветится в КХЛ, выступая в МХЛ и ВХЛ.

И «Кузня» может предоставить им эту возможность. По договоренности. Или лучше по жесткому тарифу.

К примеру, место в первой пятерке – 200 тысяч рублей в месяц. Во второй и третьей – сто тысяч, в четвертой – пятьдесят и т.д.

Это я, конечно, условно.

Понятно, что у многих юниоров таких денег нет. Но отдельному игроку всегда проще найти спонсора. Тем более, что если раскрутится – быстро долг отдаст. Да еще и с процентами!

Отдельный тариф – для опытных игроков без контракта. Ну, типа того же Анисина. Хочешь вернутся в большой хоккей? Приезжай в Новокузнецк и плати за сезон вперед! Восстановишься, покажешь себя – и подпишешь через год контракт с более успешным клубом. Но понятно, что юниорам – скидки. Возрастные игроки должны платить больше.

Ну и самый дорогой тариф – легионеры. С них драть в валюте! Благо многие тоже не прочь засветится в КХЛ. Это куда лучше и выгоднее, чем прозябать до конца жизни в АХЛ или европейских лигах. Можно и вложиться в свое будущее.

Так что не теряйся, «Кузня»! И станешь самым прибыльным клубом КХЛ. Осуществишь мечту многих руководителей создать из российского клуба успешный бизнес-проект.

И голы пойдут, будьте уверены! В том числе и победные. Когда платишь свои кровные – из кожи вон вылезешь, чтобы они зря не пропали.

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