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Хуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец

Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом посту 

Во время короткого перерыва между провалом в Катаре и игрой против Румынии в Грозном статистики «Советского спорта» поднимают архивы, чтобы сравнить – насколько успешно начинали на своем посту бывшие главные тренеры сборной России. Оказалось, что у Станислава Черчесова один из худших в истории показателей: в первых четырех матчах под его руководством сборная выиграла лишь однажды, еще раз сыграла вничью, а два матча проиграла. Хуже него в сборной России начинал только Анатолий Бышовец, который проиграл шесть матчей из шести. Справедливости ради следует отметить, что команда Бышовца проигрывала соперникам более серьезным, чем Катар –  действующим чемпионам мира сборной Франции (дома) и сборным Швеции, Украины, Испании, Исландии и Бразилии (в гостях).

тренеры сборной
тренеры сборнойИсточник: «Советский спорт»


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