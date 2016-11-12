Хуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец

Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом посту

Во время короткого перерыва между провалом в Катаре и игрой против Румынии в Грозном статистики «Советского спорта» поднимают архивы, чтобы сравнить – насколько успешно начинали на своем посту бывшие главные тренеры сборной России. Оказалось, что у Станислава Черчесова один из худших в истории показателей: в первых четырех матчах под его руководством сборная выиграла лишь однажды, еще раз сыграла вничью, а два матча проиграла. Хуже него в сборной России начинал только Анатолий Бышовец, который проиграл шесть матчей из шести. Справедливости ради следует отметить, что команда Бышовца проигрывала соперникам более серьезным, чем Катар – действующим чемпионам мира сборной Франции (дома) и сборным Швеции, Украины, Испании, Исландии и Бразилии (в гостях).



