Хуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец
Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом посту
Во время короткого перерыва между провалом в Катаре и игрой против
Румынии в Грозном статистики «Советского спорта» поднимают архивы, чтобы
сравнить – насколько успешно начинали на своем посту бывшие главные тренеры
сборной России. Оказалось, что у Станислава Черчесова один из худших в истории
показателей: в первых четырех матчах под его руководством сборная выиграла лишь
однажды, еще раз сыграла вничью, а два матча проиграла. Хуже него в сборной
России начинал только Анатолий Бышовец, который проиграл шесть матчей из шести.
Справедливости ради следует отметить, что команда Бышовца проигрывала соперникам более серьезным, чем Катар – действующим чемпионам мира сборной Франции (дома) и сборным Швеции, Украины,
Испании, Исландии и Бразилии (в гостях).