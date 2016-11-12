Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 2Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Во что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу Черчесову

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов. Фото: РФС/Константин Рыбин
Станислав Черчесов. Фото: РФС/Константин Рыбин

В матче с Катаром футбол в исполнении сборной России мало кто понял. Что это было? Во что играли? По какой модели? Как атаковали? «Советский спорт» сформулировал несколько тактических вопросов, которые адресует главному тренеру нашей команды.

1. Какая модель – базовая?

Всегда настораживает, когда строящаяся команда ротирует тактические модели. Ей бы базовую закрепить – так, чтобы футболисты поняли свои роли, а игра обрела связность и осмысленность. С Турцией Черчесов использовал схему 3–5–2, с Ганой – 4–1–4–1, с Коста-Рикой – 4–2–3–1. Против Катара – то ли 3–4–3, то ли 3–5–2 (зависит от трактовки игры Ерохина – см. график). В общем, много цифр, от которых болит голова.

Чем вызвана эта тактическая нестабильность? Подбором игроков? Может быть. Каждый раз было много травмированных, а сейчас так вообще играет дубль сборной. Особенностями соперников? Вряд ли. Товарищеские матчи на то и нужны, чтобы отрабатывать свое, без оглядки на спарринг-партнера. Тренерскими поисками? Возможно. Но пока даже телескоп «Хаббл» не поможет разглядеть, куда эти поиски приведут.

Диапазон действий Ерохина в матче с Катаром

2. Где мозговой центр?

Пока не видно исполнителя, определяющего атакующую игру. В «Тереке» у Черчесова был Иванов, в «Динамо» – Вальбуэна. В сборной эта роль остается вакантной. В будущем, конечно, возможны варианты. Но какие? Мамаев, который не играет центрального атакующего полузащитника в «Краснодаре». Шатов, который таковым не является в «Зените». Дзагоев, который… Ищите, Станислав Саламович.

Иванов, Миранчук, Ерохин – это все малоубедительные кандидатуры. Во всяком случае, пока. Последний из перечисленных, кстати, в матче с Катаром сделал наибольшее количество острых передач – пять. Их точность составила ноль процентов. Столько же ключевых передач (и с точностью 100%) сделал тандем Зобнин – Глушаков. Но они все-таки отвечают за глубину атаки, за первый, а не последний пас.

Все острые и обостряющие передачи в матче с Катаром

Номера: 23 – Комбаров, 21 – Ерохин, 5 – Васин, 8 – Глушаков, 11 – Зобнин, 19 – Самедов, 9 – Кокорин, 7 – Полоз, 3 – Шишкин, 10 – Газинский, 20 – Панченко.

3. Зачем сборной Кокорин?

На первые сборы Черчесов Кокорина не позвал. Может быть, не позвал бы и в этот раз, не будь кадровая ситуация настолько сложной. Делать из Кокорина крайнего мы, конечно, не хотим и не будем. Но все же от нападающего (первый тайм Александр отыграл на позиции правого форварда, второй – центрального) мы вправе ждать чего-то большего, чем один удар в створ ворот (и тот – с пенальти) за 90 минут.

Может быть, Кокорин был полезен в так называемой черновой работе, в борьбе? Это правда: двигался много, боролся больше всех, но из 27 единоборств выиграл только 10 (37%). Или он обострял комбинационную игру? Куда там! Два острых паса (один точный), что меньше, чем у опорника Глушакова (3/3). Во втором тайме, уже на позиции центрфорварда, Кокорин сделал всего 8 передач, то есть выпал из игры.

Это если говорить о футболе. А есть еще имидж. Когда сборную называют командой сытых, развращенных игроков, то не надо быть гением, чтобы понять, кого имеют в виду в первую очередь. Перед Черчесовым сейчас стоит задача не только построить новую команду, но и изменить отношение людей к ней. Нынешнее отношение можно понять по лентам в социальных сетях. Мягко говоря, не болеют.

Диапазон действий Кокорина в матче с Катаром

4. Что с флангами?

Во всех командах Черчесова фланги играли определяющую роль в атаке. Сборной сильные края сейчас помогли бы, пока мозговой центр еще даже не создается, а ищется. Против Катара мы увидели насыщенные фланги. Трио слева – Кудряшов (защитник), Комбаров (латераль), Ерохин (нападающий; опять же все зависит от трактовки). Трио справа – Кутепов (защитник), Самедов (латераль), Кокорин (нападающий).

Увидели, но мало что поняли. В том числе и сами футболисты, если судить по содержанию игры. И опять же приходится отмечать ротацию. Она проистекает из кадровых проблем. Если 32-летний Самедов является единственным твердым игроком стартового состава, то можно понять, насколько эти проблемы серьезны. И даже Самедов на старости лет вынужденно стал универсалом.

Почему фланги в сборной не работают? В матче с Катаром Комбаров сделал одну ключевую передачу. В «Спартаке», играя в обороне, он делает по три за матч. Самедов показал цифры даже лучше, чем в «Локомотиве». Но тот ли это хавбек, который ведет атакующую игру железнодорожников? Впрочем, касается это не только фланговых игроков. Абсолютно все выглядят значительно хуже, чем в клубе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хуже Черчесова в сборной стартовал только БышовецХуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец«Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом постуКирилл Панченко: У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболистаНападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко заявил, что у него появилась уверенность.Денис Глушаков: В матче с Румынией поменяем тактикуПолузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, что в товарищеском матче с Румынией национальная команда изменит тактику.Владимир Путин: Красивую игру сборной России по футболу мы давно не видели, а хоккеисты радуютПрезидент России Владимир Путин оценил качество игры национальных сборных страны по футболу и хоккею в последние годы.Сборная России впервые тренируется мячами «Красава»Сегодня сборная России впервые тренируется мячами «Красава», сообщает официальный твиттер национальной команды.Акинфеев приступил к тренировкам в общей группеВратарь сборной России Игорь Акинфеев, получивший травму в матче с Катаром (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер национальной команды.Игорь Чугайнов: С нашим детским футболом рассчитывать не на чтоБывший защитник сборной России и «Локомотива» Игорь Чугайнов высказал свое мнение о детском футболе.Игорь Смольников: Пусть на Кубке Конфедераций нам попадутся самые сильные соперникиЗащитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром и признался, что хотел бы сильных соперников на Кубке Конфедераций-2017.Сергей Андреев: С Кокориным каши не сваримСергей Андреев: С Кокориным каши не сваримЧтобы понять происходящее с атакой российской сборной, «Советский спорт» обратился за комментариями к известному форварду ростовского СКА.Как встретили Красаву и новую форму сборнойКак встретили Красаву и новую форму сборнойСостоялась презентация новой формы сборной России, в которой футболисты будут играть на Кубке конфедераций-2017.Румыны перед матчем со сборной России крупно проиграли полякамФутболисты сборной Румынии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли полякам.Беленов заменил в сборной России ДжанаеваВратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов заменил в расположении сборной России голкипера «Ростова» Сослана Джанаева, сообщает официальный сайт РФС.Беленов получил вызов в сборную России на матч с румынамиВратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов получил вызов в сборную России на контрольный матч против сборной Румынии, сообщается в официальном «твиттере» махачкалинской команды.Игорь Смольников: Пусть новая форма принесёт удачуЗащитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от новой формы национальной команды, в которой она выступит на Кубке конфедераций 2017 года.Александр Бубнов: С румынами будет еще сложнее, чем с КатаромФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Румынии.Александр Бубнов: Причины поражения - расслабленность и несобранность после забитого мячаФутбольный эксперт Александр Бубнов назвал причины поражения нашей сборнойв матче с командой Катара (1:2).Виталий Мутко: Новая форма сборной России символизирует наши исторические традицииПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал новую форму сборной России.Adidas презентовал форму сборной России на Кубок конфедераций-2017Adidas презентовал форму сборной России на Кубок конфедераций-2017Компания Adidas официально представила форму сборной России, в которой она выступит на Кубке конфедераций в 2017 году.Никита Симонян: Кокорин в матче с Катаром был неплохПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Александра Кокорина в матче против Катара.Виталий Мутко: Мы никого не натурализовывали специально под сборнуюПрезидент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о натурализованных игроках в сборной России. Он сказал, что натурализации именно в интересах сборной не было.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости

Cпецпредложение