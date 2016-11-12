Во что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу Черчесову

Станислав Черчесов. Фото: РФС/Константин Рыбин

В матче с Катаром футбол в исполнении сборной России мало кто понял. Что это было? Во что играли? По какой модели? Как атаковали? «Советский спорт» сформулировал несколько тактических вопросов, которые адресует главному тренеру нашей команды.

1. Какая модель – базовая?

Всегда настораживает, когда строящаяся команда ротирует тактические модели. Ей бы базовую закрепить – так, чтобы футболисты поняли свои роли, а игра обрела связность и осмысленность. С Турцией Черчесов использовал схему 3–5–2, с Ганой – 4–1–4–1, с Коста-Рикой – 4–2–3–1. Против Катара – то ли 3–4–3, то ли 3–5–2 (зависит от трактовки игры Ерохина – см. график). В общем, много цифр, от которых болит голова.

Чем вызвана эта тактическая нестабильность? Подбором игроков? Может быть. Каждый раз было много травмированных, а сейчас так вообще играет дубль сборной. Особенностями соперников? Вряд ли. Товарищеские матчи на то и нужны, чтобы отрабатывать свое, без оглядки на спарринг-партнер а. Тренерскими поисками? Возможно. Но пока даже телескоп «Хаббл» не поможет разглядеть, куда эти поиски приведут.

Диапазон действий Ерохина в матче с Катаром

2. Где мозговой центр?

Пока не видно исполнителя, определяющего атакующую игру. В «Тереке» у Черчесова был Иванов, в «Динамо» – Вальбуэна. В сборной эта роль остается вакантной. В будущем, конечно, возможны варианты. Но какие? Мамаев, который не играет центрального атакующего полузащитника в «Краснодаре». Шатов, который таковым не является в «Зените». Дзагоев, который… Ищите, Станислав Саламович.

Иванов, Миранчук, Ерохин – это все малоубедительные кандидатуры. Во всяком случае, пока. Последний из перечисленных, кстати, в матче с Катаром сделал наибольшее количество острых передач – пять. Их точность составила ноль процентов. Столько же ключевых передач (и с точностью 100%) сделал тандем Зобнин – Глушаков. Но они все-таки отвечают за глубину атаки, за первый, а не последний пас.

Все острые и обостряющие передачи в матче с Катаром

Номера: 23 – Комбаров, 21 – Ерохин, 5 – Васин, 8 – Глушаков, 11 – Зобнин, 19 – Самедов, 9 – Кокорин, 7 – Полоз, 3 – Шишкин, 10 – Газинский, 20 – Панченко.

3. Зачем сборной Кокорин?

На первые сборы Черчесов Кокорина не позвал. Может быть, не позвал бы и в этот раз, не будь кадровая ситуация настолько сложной. Делать из Кокорина крайнего мы, конечно, не хотим и не будем. Но все же от нападающего (первый тайм Александр отыграл на позиции правого форварда, второй – центрального) мы вправе ждать чего-то большего, чем один удар в створ ворот (и тот – с пенальти) за 90 минут.

Может быть, Кокорин был полезен в так называемой черновой работе, в борьбе? Это правда: двигался много, боролся больше всех, но из 27 единоборств выиграл только 10 (37%). Или он обострял комбинационную игру? Куда там! Два острых паса (один точный), что меньше, чем у опорника Глушакова (3/3). Во втором тайме, уже на позиции центрфорварда, Кокорин сделал всего 8 передач, то есть выпал из игры.

Это если говорить о футболе. А есть еще имидж. Когда сборную называют командой сытых, развращенных игроков, то не надо быть гением, чтобы понять, кого имеют в виду в первую очередь. Перед Черчесовым сейчас стоит задача не только построить новую команду, но и изменить отношение людей к ней. Нынешнее отношение можно понять по лентам в социальных сетях. Мягко говоря, не болеют.

Диапазон действий Кокорина в матче с Катаром

4. Что с флангами?

Во всех командах Черчесова фланги играли определяющую роль в атаке. Сборной сильные края сейчас помогли бы, пока мозговой центр еще даже не создается, а ищется. Против Катара мы увидели насыщенные фланги. Трио слева – Кудряшов (защитник), Комбаров (латераль), Ерохин (нападающий; опять же все зависит от трактовки). Трио справа – Кутепов (защитник), Самедов (латераль), Кокорин (нападающий).

Увидели, но мало что поняли. В том числе и сами футболисты, если судить по содержанию игры. И опять же приходится отмечать ротацию. Она проистекает из кадровых проблем. Если 32-летний Самедов является единственным твердым игроком стартового состава, то можно понять, насколько эти проблемы серьезны. И даже Самедов на старости лет вынужденно стал универсалом.

Почему фланги в сборной не работают? В матче с Катаром Комбаров сделал одну ключевую передачу. В «Спартаке», играя в обороне, он делает по три за матч. Самедов показал цифры даже лучше, чем в «Локомотиве». Но тот ли это хавбек, который ведет атакующую игру железнодорожнико в? Впрочем, касается это не только фланговых игроков. Абсолютно все выглядят значительно хуже, чем в клубе.