В назидание. 35 тысяч «зиданов» проучили Матерацци

Дерби Южной Индии «Керала Бластерс» – «Ченнай» было похоже на маленький ад для Марко Матерацци.



Фанаты индийского клуба «Керала Бластерс» не на шутку разозлились на главного тренера команды «Ченнай» Марко Матерацци. Тот пару недель назад после первой игры команд ввязался в потасовку на поле, толкнул доктора «Бластерс» и получил за недостойное поведение дисквалификацию на следующую игру.

И вот его команда отправилась на ответную встречу в город Коччи. Дела у Матерацци и без фанатов «Бластерс» идут не очень хорошо: прошлогодний чемпион в этом сезоне плетется на седьмом месте из восьми. А тут еще и горячие болельщики решили его проучить.



– Мы хотели послать ему сообщение. Мы долго думали, как это сделать, находясь на трибунах. Мы хотели выразить протест против насилия, но сделать это наиболее миролюбивым способом, – приводит слова фаната «Кералы» британская The Sun. – Я уверен, все помнят инцидент, который произошел в финале чемпионата мира, когда этот тренер спровоцировал одного из величайших игроков, и тот ответил ему. Мы хотим показать Матерацци, что тоже можем ответить. И что мир помнит Зидана, а не Матерацци.

Фанаты стали распространять в социальных сетях маски Зидана: кто-то печатал сам, кто-то делился с другими, были и те, кто пообещал продавать их около стадиона.

В итоге картонных «зиданов» набралось не меньше 35 тысяч. Болельщики в масках сначала встретили автобус команды свистом, пообщались с прессой.





А во время игры с удовольствием фотографировались и выкладывали себя с лицом главного тренера мадридского «Реала» в Инстаграм.

Фото опубликовано Shaun cherry thomas (@shaunaldo7) Ноя 12 2016 в 8:13 PST

#KBFC #KERvCHE #KeralaBlasters #zidan #matchday Фото опубликовано shahil ck (@shahilck) Ноя 12 2016 в 3:38 PST

Сам же Матерацци отнесся к идее фанатов с удивлением.

– Они потратили много денег на это? Я бы на их месте купил еду, – сказал итальянец.

Сообщение фанатов не сразу дошло до Матерацци: первый гол забила именно его команда. Но «Керала Бластерс» в середине второго тайма отыграла один мяч, а в последние десять минут забросила еще два. 3:1 - команда Матерацци уезжает из Коччи ни с чем.