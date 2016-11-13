Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулу

Весь бой в одном кадре: Луис Ортис атакует Малика Скотта у канатов Источник: Reuters

Лидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.

37-летний Луис Ортис внес свой посильный вклад в создание обстановки веселого сумасшедшего дома, который недавно был учрежден по инициативе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

На словах Ортис готов последовательно разобраться с Владимиром Кличко, Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, но особую неприязнь кубинца вызывает не в меру говорливый чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, который продолжает залечивать травмы, полученные минувшим летом в поединке с Крисом Арреолой.

На деле – Луис, не особенно напрягаясь, расправился с крепким середняком Маликом Скоттом, а следующий поединок с его участием уже запланирован на 10 декабря.

Впрочем, стоит признать, что зрители в Монте-Карло сегодня были вправе ожидать от Ортиса гораздо большего. Опытный и изворотливый Скотт отработал бой в манере ярко выраженного спойлера. Он практически ничего не делал сам, но и не позволил блеснуть сопернику.

Рослый американец много перемещался вдоль канатов, защищался с помощью блока, временами пытаясь контратаковать, но по факту его задача свелась только к одному – дожить до финального гонга. Этой цели Малик достиг, хотя и побывал в нокдауне трижды (в четвертом, пятом и девятом раундах).

Счет судейских записок красноречив – 120:105, 120:106, 119:106 в пользу кубинца, который без сверхусилий выполнил свою программу-минимум.

Кубинский колобок

Прозвище Ортиса – «Настоящий Кинг Конг» очень подходит к его колоритной внешности и незаурядным физическим данным. Но карьера Луиса больше похожа не на комиксы о культовом монстре-примате, а на русскую народную сказку о колобке.



Уроженец Камагуэя завершил любительскую карьеру с впечатляющим официальным «рекордом» - 343 победы и 19 поражений. Однако молодому и, несомненно, перспективному левше неизменно приходилось преодолевать жесточайшую внутреннюю конкуренцию в сборной Кубы. Дважды уступив более опытному Микелю Лопесу на решающих стадиях национальных первенств, Ортис ценой титанических усилий сбросил вес и стал «крузером», что принесло свои плоды. В первом тяжелом весе он завоевал серебро на Кубке мира 2005 года в Москве, а затем стал, наконец, чемпионом своей страны.

Со временем Луис последовал примеру Гильермо Ригондо, Юриоркиса Гамбоа, Эрисланди Лары, Одланьера Солиса и ряда других звезд кубинского любительского бокса. На свой страх и риск он решил бежать с Острова Свободы. После того как будущего «Кинг Конга», тайно уплывшего от братьев Кастро, в буквальном смысле подобрали на пляже, он обосновался в эмигрантской общине Майами. Вскоре амбициозный боец начал карьеру не где-нибудь, а в Голливуде: именно там состоялись первые пять профессиональных боев с участием Ортиса.

Увы, новая жизнь кубинских звезд в США уже традиционно складывается нелегко. Даже будучи чемпионами мира, эти виртуозы кожаных перчаток в какой-то момент остаются без сильных и «денежных» соперников, которые были бы готовы с ними драться. Это провоцирует конфликты с промоутерами, что зачастую лишь усугубляет положение и выливается в длительные периоды вынужденного простоя.

Здесь впору говорить о неких особенностях национального характера, но существуют и объективные факторы. Кубинцы в априори недружественных Соединенных Штатах практически не имеют своей фанатской базы - в меру состоятельных соотечественников, готовых посещать бои. Поэтому многие звезды избегают поединков с ними из чисто меркантильных соображений.

В 2016 году «колобок» Ортис внезапно укатился от опеки Оскара де ла Хойи, разорвав в одностороннем порядке контракт с Golden Boy Promotions. По плану, нынешней осенью Луис должен был защищать пояс временного чемпиона мира WBA в бою с россиянином Александром Устиновым. Промоутер Андрей Рябинский, получивший права на организацию этого поединка, не скрывал своей заинтересованности в мощном и превосходно обученном кубинце. Однако Ортис технично ушел и от сотрудничества с компанией «Мир Бокса», и от встречи с Устиновым, что в итоге стоило ему титула.

Крайний в очереди

Наконец, Луис заключил соглашение с британским менеджером Эдди Хирном, надеясь придать своей карьере новый импульс. Стоит отметить, что утрата временного чемпионского пояса WBA никак не сказалась на позиции «Кинг Конга» в рейтинге этой организации – он по-прежнему занимает первую строчку.

Heavyweight 'King Kong' Ortiz making moves https://t.co/q6dkonXFyG — KING KONG BOXING (@kingkongboxing) 12 ноября 2016 г.

Пока неизвестно, кто будет оппонентом Ортиса 10 декабря на вечере в Манчестере. Но Хирн, по собственному признанию, уже готов распахнуть перед кубинцем врата великих возможностей.

В течение года он намерен организовать поединок Луиса с другим своим подопечным – чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Однако сначала, согласно наполеоновскому плану функционера, британец должен провести не менее ответственный и куда более кассовый бой с Владимиром Кличко.

Будет ли организована эта встреча весной 2017 года, как рассчитывает Эдди, состоится ли она вообще – можно только гадать. Напомним, переговоры между командами двух олимпийских чемпионов (1996 и 2012 годов) зашли в тупик три недели назад, а затем украинец внезапно объявил о том, что он не выйдет на ринг до конца года из-за травмы голеностопа.

Для того чтобы претендовать на лидерство в дивизионе тяжеловесов Луису Ортису, конечно, необходимо в будущем демонстрировать бокс более высокого уровня, нежели то, что он показал в сегодняшнем поединке с Маликом Скоттом. Но в нынешней ситуации тотальной анархии он вполне способен добраться до полновесного чемпионского титула.

В отличие от «пациентов года»: Фьюри, Кличко и Уайлдера, «Кинг Конг» действительно готов выходить на ринг и делать это регулярно.