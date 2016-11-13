Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулу

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Весь бой в одном кадре: Луис Ортис атакует Малика Скотта у канатов
Весь бой в одном кадре: Луис Ортис атакует Малика Скотта у канатовИсточник: Reuters

Лидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.

37-летний Луис Ортис внес свой посильный вклад в создание обстановки веселого сумасшедшего дома, который недавно был учрежден по инициативе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

На словах Ортис готов последовательно разобраться с Владимиром Кличко, Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, но особую неприязнь кубинца вызывает не в меру говорливый чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, который продолжает залечивать травмы, полученные минувшим летом в поединке с Крисом Арреолой.

На деле – Луис, не особенно напрягаясь, расправился с крепким середняком Маликом Скоттом, а следующий поединок с его участием уже запланирован на 10 декабря.

Впрочем, стоит признать, что зрители в Монте-Карло сегодня были вправе ожидать от Ортиса гораздо большего. Опытный и изворотливый Скотт отработал бой в манере ярко выраженного спойлера. Он практически ничего не делал сам, но и не позволил блеснуть сопернику.

Рослый американец много перемещался вдоль канатов, защищался с помощью блока, временами пытаясь контратаковать, но по факту его задача свелась только к одному – дожить до финального гонга. Этой цели Малик достиг, хотя и побывал в нокдауне трижды (в четвертом, пятом и девятом раундах).

Счет судейских записок красноречив – 120:105, 120:106, 119:106 в пользу кубинца, который без сверхусилий выполнил свою программу-минимум.

Кубинский колобок

Прозвище Ортиса – «Настоящий Кинг Конг» очень подходит к его колоритной внешности и незаурядным физическим данным. Но карьера Луиса больше похожа не на комиксы о культовом монстре-примате, а на русскую народную сказку о колобке.

Уроженец Камагуэя завершил любительскую карьеру с впечатляющим официальным «рекордом» - 343 победы и 19 поражений. Однако молодому и, несомненно, перспективному левше неизменно приходилось преодолевать жесточайшую внутреннюю конкуренцию в сборной Кубы. Дважды уступив более опытному Микелю Лопесу на решающих стадиях национальных первенств, Ортис ценой титанических усилий сбросил вес и стал «крузером», что принесло свои плоды. В первом тяжелом весе он завоевал серебро на Кубке мира 2005 года в Москве, а затем стал, наконец, чемпионом своей страны.

Со временем Луис последовал примеру Гильермо Ригондо, Юриоркиса Гамбоа, Эрисланди Лары, Одланьера Солиса и ряда других звезд кубинского любительского бокса. На свой страх и риск он решил бежать с Острова Свободы. После того как будущего «Кинг Конга», тайно уплывшего от братьев Кастро, в буквальном смысле подобрали на пляже, он обосновался в эмигрантской общине Майами. Вскоре амбициозный боец начал карьеру не где-нибудь, а в Голливуде: именно там состоялись первые пять профессиональных боев с участием Ортиса.

Увы, новая жизнь кубинских звезд в США уже традиционно складывается нелегко. Даже будучи чемпионами мира, эти виртуозы кожаных перчаток в какой-то момент остаются без сильных и «денежных» соперников, которые были бы готовы с ними драться. Это провоцирует конфликты с промоутерами, что зачастую лишь усугубляет положение и выливается в длительные периоды вынужденного простоя.

Здесь впору говорить о неких особенностях национального характера, но существуют и объективные факторы. Кубинцы в априори недружественных Соединенных Штатах практически не имеют своей фанатской базы - в меру состоятельных соотечественников, готовых посещать бои. Поэтому многие звезды избегают поединков с ними из чисто меркантильных соображений.

В 2016 году «колобок» Ортис внезапно укатился от опеки Оскара де ла Хойи, разорвав в одностороннем порядке контракт с Golden Boy Promotions. По плану, нынешней осенью Луис должен был защищать пояс временного чемпиона мира WBA в бою с россиянином Александром Устиновым. Промоутер Андрей Рябинский, получивший права на организацию этого поединка, не скрывал своей заинтересованности в мощном и превосходно обученном кубинце. Однако Ортис технично ушел и от сотрудничества с компанией «Мир Бокса», и от встречи с Устиновым, что в итоге стоило ему титула.

Крайний в очереди

Наконец, Луис заключил соглашение с британским менеджером Эдди Хирном, надеясь придать своей карьере новый импульс. Стоит отметить, что утрата временного чемпионского пояса WBA никак не сказалась на позиции «Кинг Конга» в рейтинге этой организации – он по-прежнему занимает первую строчку.

Пока неизвестно, кто будет оппонентом Ортиса 10 декабря на вечере в Манчестере. Но Хирн, по собственному признанию, уже готов распахнуть перед кубинцем врата великих возможностей.

В течение года он намерен организовать поединок Луиса с другим своим подопечным – чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Однако сначала, согласно наполеоновскому плану функционера, британец должен провести не менее ответственный и куда более кассовый бой с Владимиром Кличко.

Будет ли организована эта встреча весной 2017 года, как рассчитывает Эдди, состоится ли она вообще – можно только гадать. Напомним, переговоры между командами двух олимпийских чемпионов (1996 и 2012 годов) зашли в тупик три недели назад, а затем украинец внезапно объявил о том, что он не выйдет на ринг до конца года из-за травмы голеностопа.   

Для того чтобы претендовать на лидерство в дивизионе тяжеловесов Луису Ортису, конечно, необходимо в будущем демонстрировать бокс более высокого уровня, нежели то, что он показал в сегодняшнем поединке с Маликом Скоттом. Но в нынешней ситуации тотальной анархии он вполне способен добраться до полновесного чемпионского титула.

В отличие от «пациентов года»: Фьюри, Кличко и Уайлдера, «Кинг Конг» действительно готов выходить на ринг и делать это регулярно.  


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в МонакоЛуис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в Монако37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис победил американца Малика Скотта в поединке за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA.Допинг-проба «Б» Феликса Штурма оказалась положительнойДопинг-проба «Б» бывшего чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах Феликса Штурма дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.Чудинов снялся с боя против Маррея из-за болезниБой между Дмитрием Чудиновым и британцем Мартином Мюрреем не состоится из-за болезни российского боксера, сообщает портал Boxing Scene.Луис Ортис: Я готов побить и Кличко, и Джошуа, и Уайлдера37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис по прозвищу Кинг Конг бросил вызов Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.Федор Чудинов может провести бой в конце декабряРоссийский боксер суперсреднего веса (до 76,2 кг) Федор Чудинов может провести следующий поединок до конца 2016 года.Мануэль Чарр: WBA назначила меня временным чемпионом мира. Буду защищать титул в январеНемецкий тяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр заявил о том, что Всемирная боксерская ассоциация назначила его временным чемпионом мира по своей версии.Кличко и Джошуа могут сразиться на стадионе «Уэмбли»Бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в марте 2017 года в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».Всемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в историиВсемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в историиРезолюция Всемирной боксерской ассоциации по ситуации в тяжелом весе обескуражила даже видавших виды болельщиков.WBA готова выставить пояс суперчемпиона в тяжелом весе на кон в бою Кличко - ДжошуаВсемирная боксерская ассоциация (WBA) готова считать титульным намеченный на весну 2017 году бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Шеннон Бриггс и Лукас Браун сразятся за чемпионский пояс WBA в тяжелом весеВсемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала проведение боя за свой чемпионский пояс в тяжелом весе между американцем Шенноном Бриггсом и австралийцем Лукасом Брауном.Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябреКовалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.Дмитрий Чудинов 12 ноября в Монако проведет бой с МюрреемБой между россиянином Дмитрием Чудиновым и британцем Мартином Мюрреем утвержден. Поединок пройдет 12 ноября в Монако, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на промоутерскую компанию «Патриот», представляющую интересы россиянина.Бриггс намерен сразиться с Брауном за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе44-летний американский тяжеловес Шеннон Бриггс заявил о том, что он сразится за вакантный чемпионский пояс WBA с австралийцем Лукасом Брауном.Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора ЧудиноваУмар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.Джошуа проведет бой против Молины 10 декабряКак сообщает издание Mirror, чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошу проведет защиту своего титула 10 декабря в бою против представителя США Эрика Молины.Владимир Кличко: Я проведу еще несколько зрелищных поединков, только потом завершу карьеруУкраинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко планирует провести еще несколько поединков перед тем, как завершить карьеру.Его последний уклон? Возвращение на ринг Владимира Кличко – под большим вопросомЕго последний уклон? Возвращение на ринг Владимира Кличко – под большим вопросом«Советский спорт» разбирается в том, почему бой с участием экс-чемпиона мира Владимира Кличко снова отложен на неопределенный срок.Владимир Кличко отказался от запланированного на 10 декабря боя из-за травмыЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко не сможет, как ранее планировалось, выйти на ринг 10 декабря из-за травмы голеностопа.IBF: С просьбой санкционировать бой Джошуа – Кличко к нам никто не обращалсяРуководство Международной боксерской федерации (IBF) не получало запрос на санкционирование боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Владимир Кличко: Надеюсь, что до конца года снова стану чемпиономБывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что пока не знает, когда и с кем проведет свой следующий бой.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдервсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Луис Ортис
Луис Ортисвсе новости
WBA
WBA

Cпецпредложение