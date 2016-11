Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулу

Лидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.

37-летний Луис Ортис внес свой посильный вклад в создание обстановки веселого сумасшедшего дома, который недавно был учрежден по инициативе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

На словах Ортис готов последовательно разобраться с Владимиром Кличко, Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, но особую неприязнь кубинца вызывает не в меру говорливый чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, который продолжает залечивать травмы, полученные минувшим летом в поединке с Крисом Арреолой.

На деле – Луис, не особенно напрягаясь, расправился с крепким середняком Маликом Скоттом, а следующий поединок с его участием уже запланирован на 10 декабря.

Впрочем, стоит признать, что зрители в Монте-Карло сегодня были вправе ожидать от Ортиса гораздо большего. Опытный и изворотливый Скотт отработал бой в манере ярко выраженного спойлера. Он практически ничего не делал сам, но и не позволил блеснуть сопернику.

Рослый американец много перемещался вдоль канатов, защищался с помощью блока, временами пытаясь контратаковать, но по факту его задача свелась только к одному – дожить до финального гонга. Этой цели Малик достиг, хотя и побывал в нокдауне трижды (в четвертом, пятом и девятом раундах).

Счет судейских записок красноречив – 120:105, 120:106, 119:106 в пользу кубинца, который без сверхусилий выполнил свою программу-минимум.

Прозвище Ортиса – «Настоящий Кинг Конг» очень подходит к его колоритной внешности и незаурядным физическим данным. Но карьера Луиса больше похожа не на комиксы о культовом монстре-примате, а на русскую народную сказку о колобке.



Уроженец Камагуэя завершил любительскую карьеру с впечатляющим официальным «рекордом» - 343 победы и 19 поражений. Однако молодому и, несомненно, перспективному левше неизменно приходилось преодолевать жесточайшую внутреннюю конкуренцию в сборной Кубы. Дважды уступив более опытному Микелю Лопесу на решающих стадиях национальных первенств, Ортис ценой титанических усилий сбросил вес и стал «крузером», что принесло свои плоды. В первом тяжелом весе он завоевал серебро на Кубке мира 2005 года в Москве, а затем стал, наконец, чемпионом своей страны.

Со временем Луис последовал примеру Гильермо Ригондо, Юриоркиса Гамбоа, Эрисланди Лары, Одланьера Солиса и ряда других звезд кубинского любительского бокса. На свой страх и риск он решил бежать с Острова Свободы. После того как будущего «Кинг Конга», тайно уплывшего от братьев Кастро, в буквальном смысле подобрали на пляже, он обосновался в эмигрантской общине Майами. Вскоре амбициозный боец начал карьеру не где-нибудь, а в Голливуде: именно там состоялись первые пять профессиональных боев с участием Ортиса.

Увы, новая жизнь кубинских звезд в США уже традиционно складывается нелегко. Даже будучи чемпионами мира, эти виртуозы кожаных перчаток в какой-то момент остаются без сильных и «денежных» соперников, которые были бы готовы с ними драться. Это провоцирует конфликты с промоутерами, что зачастую лишь усугубляет положение и выливается в длительные периоды вынужденного простоя.

