Кто «убил Билла» - уфимцы или судьи? Скандал в поединке лидеров Востока

Обозреватель «Советского спорта» - о страстях, которые бушевали в концовке матча «Салават Юлаев» - «Ак Барс» и после его окончания.

Битва между двумя ненавидящими друг друга лидерами Востока вновь обернулась триллером с непредсказуемой концовкой.

В Уфе никогда не скрывали, что выиграть Кубок Гагарина – здорово. Но победить «Ак Барс» - это святое.

Когда бы соперники не сталкивались, какое бы место в таблице не занимали, «зеленое дерби» - украшение чемпионата. Это то, что делает хоккей одним из ведущих видов спорта, а КХЛ – второй (как минимум) по счету лигой мира.

Сюжету этих матчей завидует сам Квентин Тарантино. Так было и на этот раз.

«Барсы» приехали в Уфу в статусе непобедимого бойца. Шесть побед кряду! И еще кровоточащий «скальп» чемпиона на поясе.

Гости и в столице Башкирии притормаживать не собирались. Пусть хозяева первыми открыли счет.

Но во втором периоде казанцы сокрушили соперника за 77 секунд. За это время Федор Малыхин успел завершить точным броском быструю трехходовку «Ак Барса», а уже в следующей смене форвард сборной России Владимир Ткачев совершил стремительный рейд с правого фланга в центр и хлестко бросил по воротам.

Уфимцы восстановили равновесие только через 15 минут. И этот паритет продержался почти до конца третьего периода. Время стремительного убывало. А буллиты… В двух предыдущих поединках безжалостные снайперы Билла шансов своим оппонентам не оставляли.

Но если у гостей и были такие планы, на 54 минуте на них был поставлен жирный крест.

Казанец Иржи Секач владел шайбой в углу зоны соперника. Безобиднейшая ситуация. Побороться с ним подлетел уфимец Сами Лепистё. Казанец развернулся, прикрывая шайбу, и, словно бы неловко взмахнул рукой…

Буквально через мгновение арбитр уже остановил игру. А Лепистё валялся на льду, выплевывая на него горячую густую кровь. Локоть «барса» въехал ему прямо в лицо. И удар получился будь здоров.

2+2 в конце такого матча – просто преступление. Но приговор судей оказался еще более суровым – 5+20!

То есть чуть ли не до самого конца поединка хозяева получали несгораемое большинство.

Это был джекпот. И, конечно, опытный Игорь Захаркин использовал его на все… Нет, не на сто – на двести процентов! К тому моменту, когда составы должны были сравняться на табло горело уже 4:2 в пользу «Салавата».

Но равенство так и не наступило. За 109 секунд до сирены в штрафной бокс отправился еще один казанец – Михаил Глухов.

Бил ли Секач локтем уфимца специально? Скорее всего, нет. Он даже не видел толком где находится Лепистё. Но его удар пришелся точно в лицо. И судьи были в своем праве.

Однако…

- Мы получили пятиминутное удаление, - резюмировал капитан «Ак Барса» Александр Свитов на официальном сайте казанского клуба. – Не выстояли вчетвером и проиграли матч. Удаление получилось слишком большое. И вообще много штрафа нахватали.

- Нужно было выстоять эти пять минут, - говорит там же уже Владимир Ткачев. – Если бы мы выстояли, то выиграли бы этот матч. Нас подвела игра в меньшинстве.

А вот мнение главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова:

- К сожалению, наши удаления не позволили сыграть нам так, как мы хотели бы. Три шайбы в меньшинстве – это многовато.

- Здорово, что мы сумели реализовать численное неравенство, и это действительно стало основой нашей победы, - со своей стороны подтвердил слова Билялетдинова и наставник «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин.

Все это – официальные комментарии событий. Но есть и неофициальные.

По информации издания «БИЗНЕС-Online» Ткачев после сирены дал куда более категоричную оценку этого поединка:

– Нельзя сказать, что у нас сегодня ничего не получилось. Получилось сегодня у судей. Арбитры молодцы, сегодня здорово отработали, к ним вообще никаких вопросов. Судьи убили «Ак Барс».

Так где же правда?

Интересно, что и у специалистов мнения по поводу работы судей разошлись.

- Уверен, что Иржи Секач не хотел причинить травму игроку «Салавата Юлаева», - заявил экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев «Р-Спорту». - Игрок уфимцев сам нарвался на руку Секача, а выставлять руку правилами не запрещено. Сложный момент. Движения в сторону соперника у Секача не было, однако судьи расценили это как удар.

- Посмотрел специально эпизод со столкновением Секача с Лепистё. Чистое удаление, - считает в интервью «Чемпионату» известный арбитр Александр Зайцев. - Судья абсолютно заслуженно удалил Секача до конца матча. Удар локтем, нанесение травмы игроку — это 5+20. Всё по правилам.

КХЛ пока никак не прокомментировал о спорный и роковой для «Ак Барса» эпизод. Возможно это будет сделано на ближайшем заседании СДК.



