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Карлсен выстоял черными против Карякина

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карлсен выстоял черными против Карякина
Источник: Российская шахматная федерация (РШФ)

Вторая партия матча на первенство мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 33-м ходу. Счет в матче равный – 1:1.  

Сегодня ночью в Нью-Йорке завершилась вторая партия матча за шахматную корону между чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом российским гроссмейстером Сергеем Карякиным – также, как и в первой партии, зафиксирована ничья.  

Но этот раз белые фигуры были у российского гроссмейстера, который начал партию ходом е4, избрав вариант испанской партии с ранним продвижением d2-d3. Белые сумели захватить  инициативу в дебюте, но Карлсену несколькими точными ходами удалось нейтрализовать давление соперника.  

После чего Карякин принял решение снять напряжение в центре и перевести игру в эндшпиль, где на стороне белых был символический перевес. Однако давление на позицию черных на ферзевом фланге успеха не принесло: Карлсен  своевременно провел освобождающий подрыв с6-с5, что привело к дальнейшим разменам. Вскоре соперники согласились на ничью повторением ходов.  

После двух партий счет равный - 1:1. Сегодня в матче выходной. Третья партия состоится в понедельник 14 ноября, белыми будет играть Магнус Карлсен. Начало – в 22.00 по московскому времени. 

Карякин - Карлсен   

Испанская партия 

1.е4 е5 2. Кf3 Кс6 3. Cb5 a6 4. Ca4 Kf6 5. 0-0 Ce7 6. d3 b5 7. Cb3 d6 8. a3 0-0 9. Kc3 Ka5 10. Ca2 Ce6 11. d4 C:a2 12. Л:а2 Ле8 13. Ла1 Кс4 белой ладье на а2 делать нечего, Карякин возвращает ее на законное место – на первую линию. Ну а Карлсен усиливает коня. Ведь давно известно: «Конь на краю доски стоит плохо» (Зигберт Тарраш, гроссмейстер и теоретик шахмат).  

14. Ле1 Лс8 чемпион мира готов вскрыть линию «с», если белые двинут пешку на d5.  

15. h3 h6 16. b3 Kb6 17. Cb2 Cf8 18. de de Сергей пошел на упрощение позиции, надеясь поискать шансы в эндшпиле.  

19. a4 c6 20. Ф:d8 Лc:d8 21. ab ab 22. Ke2 Cb4 Магнус форсирует размен слонов, чтобы упростить позицию.  

23. Сс3 С:с3 24. К:с3 Кbd7 25. Ла6 Лс8 26. b4 Ле6 27. Лb1 c5 28. Л:е6 fe 29. K:b5 cb 30. Л:b4 Л:с2 31. Кd6 Лс1+ 32. Крh2 Лс2 33. Крg1 Ничья.  

Итоговую диаграмму можно посмотреть здесь, для этого под диаграммой кликнете «play».  

НАША СПРАВКА 

По регламенту матч продлится с 11 по 30 ноября. За это время соперники должны сыграть 12 партий с классическим контролем (120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го). В случае если один из участников матча набирает 6,5 очка до 12-й партии, матч досрочно заканчивается его победой. Если 12 партий не выявят победителя, 30 ноября будет сыгран тай-брейк.  

Призовой фонд матча составляет 1 миллион евро, победителю достанется 60 процентов из этой суммы, проигравшему – 40.  

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