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«Радулов плюется и болтает, но «Монреалю» с ним повезло». Пять гвоздей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Радулов плюется и болтает, но «Монреалю» с ним повезло». Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


Если и есть на свете хоккейный озверин, то его принимают игроки «Коламбуса». Пару недель назад они уничтожили «Монреаль» (10:0) – абсолютно лучшую команду этого регулярного чемпионата. Теперь же под горячую руку «мундирам» попался «Сент-Луис», одна из лучших команд Запада.

На что сразу обращаешь внимание – у «Коламбуса» по два гола забили первое и четвертое звено, еще по одному – второе и третье, еще два – защитники. В сентябре главный тренер сборной США Джон Торторелла был посмешищем на Кубке мира. Но теперь наставник «мундиров» Тортс в таком порядке, что никто даже заикаться не будет о его увольнении!

Вообще же секрет «Колумбуса» открывается просто – великолепная игра в большинстве (33,3%, первое место в лиге), а также прекрасный вратарь Сергей Бобровский. Причем «блюзмены» дали «Блю Джекетс» только два раза поиграть в большинстве, но одну попытку хозяева реализовали.

При этом после еще одной крупной победы «Коламбус» (45 голов) заметно уступает самой результативной команде лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» (62) и не входит в зону плей-офф. То есть стабильности «мундирам» не хватает.

ГЕРОЙ ДНЯ

Не знаю, можно ли назвать героем игрока команды, которая проиграла 4:8. Но Владимир Тарасенко сделал все для того, чтобы спасти «Сент-Луис» в этой катастрофе. Российский форвард набрал 4 (1+3) очка, отличившись все четыре раза в большинстве.

Причем это повторение рекорда Тарасенко – 4 очка за матч. Еще с ним такое случалось 28 октября 2014 года в матче с «Далласом» (3+1) и 16 декабря того же года в игре с «Лос-Анджелесом» (3+1). Разница в том, что тогда «Сент-Луис» одерживал победы. А теперь этот вечер хочет забыть, как страшный сон.

А вот Наиль Якупов стал антигероем дня. Понятно, что главный тренер «Блюз» Кен Хичкок почти не выпускает его на лед. Но как за семь с половиной минут игрового времени можно было получить «-3» за полезность? Это загадка…

ПЕРЕДАЧА ДНЯ


Александр Радулов набрал еще одно очко, когда отдал пас, и в большинстве защитник «Монреаля» Ши Уэбер снова зарядил из своей могучей пушки. И дело не только в Радулове, о котором его партнер Пол Байрон на днях сказал: «Он постоянно болтает. Очень веселый парень. Не всегда понятно, что Радулов говорит, но он очень часто плюется. Парни зовут его Тасманским дьяволом, он – большой оригинал. Однако Алекс здорово подошел нашей команде, и нам повезло его заполучить».

Гораздо круче, что «Монреаль» на старте сезона одержал десятую победу подряд, обновив клубный рекорд от 1953 года. Вратарь же Кэри Прайс продлил победную серию до 13 матчей, в которой сделал второй сухарь. Вообще же голкиперы в НХЛ не выигрывали так много с января 2014 года, когда Йонас Хиллер в воротах «уток» выдал серию из 14 матчей.

Вот в какую команду попал Тасманский Радулов… простите, дьявол Александр. «Монреаль» в этом сезоне способен на большие подвиги.

ГОЛ ДНЯ


Евгений Малкин забил восьмой гол в сезоне, реализовав большинство «Питтсбурга». Женя сыграл резко и быстро, нанеся бросок с колена. Его в том моменте не успел накрыть защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев.

Конечно, «Торонто» сейчас может обидеть каждый. Но вообще Малкин, как я помню, всегда удачно играл против этого клуба. В воротах «пингвинов» был очень хорош Мэтт Мюррей, сделавший 35 сэйвов. Сидни Кросби не так давно вернулся после сотрясения мозга, а уже забил 10-й гол в сезоне и вполне может побороться с Патриком Лайне за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу НХЛ).

А еще в том матче мы увидели, как голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен сделал сэйв года после броска Криса Куница. Очень хорошо поймал шайбу.


А вот любопытный момент, как Крис Летанг пытался избежать удаления за нарушение численного состава – и рухнул в калитку на лавке «Питтсбурга». Это было смешно.


СЕРИЯ ДНЯ


Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забил уже четвертый гол в четырех матчах. Его снайперская серия как раз и длится четыре матча. Такого в нью-йоркском клубе не было с сезона 2010-11, когда такую же серию выдал новичок Дерек Степан.

Теперь восторженные фанаты «Рейнджерс» пишут о Бучневиче: «Этот парень вырастет в суперзвезду!» А что, если дело так и дальше пойдет, может, Павла номинируют на «Колдер Трофи» как лучшего новичка лиги? Да, все понятно, что есть Патрик Лайне и Остон Мэттьюз. Но в тройку номинантов-то можно попасть?

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 4 (1+3) очка в матче с «Коламбусом» (4:8)

2** - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Забросил первую шайбу в матче с «Торонто» (4:1)

3*** - Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Забил гол в ворота «Калгари» (4:1)

ЦИТАТА ДНЯ

«Игра началась хорошо, но потом превратилась непонятно во что. Например, я не в восторге, как мы применяли силовые приемы. Да, круто победить. Но эта игра не ложится в нашу концепцию, нам нужно кое-что поменять».

Джон ТОРТОРЕЛЛА, главный тренер «Коламбуса»

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Детройт – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Дано, Байрон, Уэбер (РАДУЛОВ), Шоу (МАРКОВ), Пачиоретти

М: Радулов (0+1; +1, 0, 2, 15.08)

Марков (0+1; 0, 0, 1, 21.28)

Емелин (0+0; +1, 2, 1, 20.53)

Д: Марченко (0+0; -1, 0, 1, 19.20)

Коламбус – Сент-Луис – 8:4 (3:1, 4:1, 1:2)

Ганье (2), Фолиньо, Веннберг, Дубински, Нутиваара, У.Карлссон, Веренски – Шаттенкирк (ТАРАСЕНКО), Фаббри (ТАРАСЕНКО), ТАРАСЕНКО, Фаббри (ТАРАСЕНКО)

К: в Бобровский (37-33; 89,2%, 60.00)

СЛ: Тарасенко (1+3; -1, 0, 5, 17.45)

Якупов (0+0; -3, 2, 0, 7.28)

Каролина – Вашингтон – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Ахо (2), Теравайнен, Д.Стаал, Раск – КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ)

В: Овечкин (0+0; 0, 2, 5, 20.30)

Кузнецов (1+0; 0, 2, 1, 16.55)

Орлов (0+1; 0, 2, 2, 17.24)

Питтсбург – Торонто – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

МАЛКИН, Куниц, Раст, Кросби – Хуман

П: Малкин (1+0; 0, 4, 4, 16.38)

Т: Зайцев (0+0; -2, 2, 0, 17.50)

Сошников (0+0; 0, 0, 0, 8.35)

Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Строльман – Марло, Вингелс, Власик

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 2, 19.18)

Наместников (0+0; 0, 2, 3, 19.40)

Филадельфия – Миннесота – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Мэннинг, Дель Зотто, Б.Шенн – Нидеррайтер, Гранлунд

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 3, 19.26)

Флорида – Айлендерс – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Рэу, Маршессо, Мальгин – Нельсон, Ледди

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 0, 17.03)

Нью-Джерси – Баффало – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Куинси, Лаппин, Палмиери, Мур – М.Фолиньо, Моулсон

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 10.42)

Калгари – Рейнджерс – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Ферланд – Грабнер, Степан, Веси, БУЧНЕВИЧ

Р: Бучневич (1+0; +1, 0, 2, 15.36)

Аризона – Бостон – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Врбата – Спунер, Пастрнак

Нэшвилл – Анахайм – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Эллис, Нил (2), Сиссонс, Форсберг

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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