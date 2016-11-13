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Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовИсточник: Reuters

В воскресенье рано утром во время турнира UFC 205, который прошел в Нью-Йорке, полностью изменился расклад сил в легкой весовой категории.

Американец Эдди Альварес отдал свой чемпионский пояс ирландцу Конору Макгрегору, уступив во втором раунде нокаутом. Теперь Конор является обладателем поясов в двух дивизионах (он также чемпион в полулегком весе — прим.ред.). Россиянин Хабиб Нурмагомедов (второй номер рейтинга) в третьем раунде заставил сдаться американца Майкла Джонсона (6-й номер) и доказал, что достоин сразиться за чемпионский пояс уже в следующем своем бою. Однако, еще неделю назад представитель США Тони Фергюсон одержал уже девятую победу кряду в UFC, он также рассчитывает на титульник. «Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Реальность поединка: 40%

После своего боя против Джонсона Хабиб (прозвище Нурмагомедова - Орел - прим.ред.) вызвал Макгрегора на поединок, назвав его «цыпленком». В боксе уже есть Чикенсон (так Сергей Ковалев назвал Адониса Стивенсона — прим.ред.), а в ММА появился Чикенгрегор. Глава UFC Дана Уайт сказал, что между раундами российский боец кричал ему и просил титульного боя, в трансляцию этого не попало. Еще неизвестно, поднимется ли Нурмагомедов вновь на первую строчку рейтинга UFC, сейчас ее занимает Фергюсон. Однако, ни от Хабиба, ни от Тони ничего не зависит. Все зависит от промоушена и от Макгрегора, который теперь является чемпионом в двух весовых категориях. В этом и заключается вся проблема для остальных претендентов как легкого веса, так и полулегкого. Макгрегор если решит в следующем бою вновь выступать в полулегком дивизионе, то шанс Нурмагомедова тает, как снег в Дагестане. Но поклонники ММА, живущие в США, уже сейчас требуют боя, называя Хабиба «монстром», «нереальным бойцом», и вспоминая, как девятилетний россиянин боролся с медвежонком. «Этот парень достоин титула, он порвет Конора», - пестрит с утра твиттер.

Зная Макгрегора, и то, что он не умеет бороться, то данный бой зависнет в воздухе. Единственное, что может заставить Макгрегора принять этот бой — это огромный гонорар в размере 20, а то и 30 миллионов долларов. Готовы ли представители UFC раскошелиться?

Голосование: Как завершится бой Нурмагомедов — Макгрегор, если он состоится?

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Реальность поединка: 45%

Если Конор и вправду «улизнет» на какое-то время из легковесов, то UFC может разыграть «временный» титул. За него, совершенно точно, подерутся Фергюсон и Нурмагомедов. Пока Конор будет делать деньги, эти парни могут сразиться уже весной 2017 года, где определят главного фаворита на полноценный пояс организации. Фергюсон имеет внушительную серию побед кряду в UFC – девять, Нурмагомедов одержал восемь викторий. Эта схватка выглядит более реальной, чем бои Нурмагомедов — Макгрегор и Фергюсон — Макгрегор. Но для Конора в данном случае удобнее подраться с американцем, чем с российским борцом.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Рафаэль дос Аньос

Реальность поединка: 10%

Реванш может состояться, если Макгрегор в следующем бою все-таки подерется с Фергюсоном. В таком случае Хабибу придется либо вновь входить в зону «простоя» либо искать достойного соперника. Самым сильным в легком весе, не считая вышеупомянутой тройки, является экс-чемпион бразилец Рафаэль дос Аньос, который сейчас находится на третьей строчке рейтинга UFC. Нурмагомедов уже с ним бился и победил единогласным решением судей, взяв каждый из трех раундов. Правда говоря, эта схватка не заинтересует американцев, которые не поймут такого решения от UFC.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Эдсон Барбоза/Нейт Диас/Майкл Чиса/Бенеил Дариуш/Эдди Альварес

Реальность поединка: 5%

Есть маленький шанс, что Нурмагомедов проведет бой против Бенеила Дариуша (8-я позиция), который на прошлой неделе победил россиянина Рашида Магомедова. Но с точки зрения рейтинга такой поединок не выгоден для Хабиба. Диас, врядли, решится скинуть вес до легкого дивизиона, да и денег он «срубит» на этом бое немного. Эдсон Барбоза, Майкл Чиса и Эдди Альварес — это уже будут самые крайние варианты выбора соперника для Нурмагомедова. 

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