Момент недели. Единение США и Мексики в ответ на победу Трампа (фото)

Американцы и мексиканцы одним кадром выступили против жестких обещаний Дональда Трампа.



Сборные США и Мексики встречались в Коламбусе – у них только начался заключительный отборочный этап на чемпионат мира-2018. Не сочтите спойлером, но американцы проиграли дома со счетом 1:2, бедный вратарь Тим Ховард получил травму на 40-й минуте, а Карлос Сальседо заработал удаление на последних минутах.

Самое интересное, впрочем, произошло еще перед матчем: традиционная процедура фотографирования команд превратилась в небольшую акцию. Вместо того, чтобы просто сделать стандартные кадры, сборные США и Мексики встали вместе и так позировали фотографам.

It might not have been the result we wanted, but thanks to the fans for a great atmosphere and for respecting the rivalry. #USAvMEX 🇺🇸🌎🇲🇽 pic.twitter.com/bAL362uwWc