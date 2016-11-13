Момент недели. Единение США и Мексики в ответ на победу Трампа (фото)

Американцы и мексиканцы одним кадром выступили против жестких обещаний Дональда Трампа.



Сборные США и Мексики встречались в Коламбусе – у них только начался заключительный отборочный этап на чемпионат мира-2018. Не сочтите спойлером, но американцы проиграли дома со счетом 1:2, бедный вратарь Тим Ховард получил травму на 40-й минуте, а Карлос Сальседо заработал удаление на последних минутах.

Самое интересное, впрочем, произошло еще перед матчем: традиционная процедура фотографирования команд превратилась в небольшую акцию. Вместо того, чтобы просто сделать стандартные кадры, сборные США и Мексики встали вместе и так позировали фотографам.

It might not have been the result we wanted, but thanks to the fans for a great atmosphere and for respecting the rivalry. #USAvMEX 🇺🇸🌎🇲🇽 pic.twitter.com/bAL362uwWc — U.S. Soccer (@ussoccer) 12 ноября 2016 г.

Об этой акции никто не объявлял, но есть все основания полагать, что это реакция на победу Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Во время своей эпатажной предвыборной кампании он неоднократно делал провокационные заявления в адрес Мексики. Трамп говорил, что из Мексики в США едут только преступники и насильники, угрожал построить стену между странами и выдворить всех нелегальных мигрантов.

– Мексика оплатит строительство стены полностью. Они еще пока этого не знают, но стену оплатят, – такие слова звучали от теперь уже президента США.

И хотя после победы на выборах Трамп ни разу не упоминал Мексику, футболисты решили показать свое единение общей фотографией. Матч, кстати, тоже мог закончиться дружбой: победный гол мексиканцы забили только на 89-й минуте.

Футболисты сборной Мексики придали победе на американской земле особое значение.

Автор победного гола Рафа Маркес посвятил победу всем мексиканцам.

– Я всегда горжусь тем, что я мексиканец. Это большая победа для всей команды, посвященная всем мексиканцам – независимо оттого, где они находятся, – написал Маркес в твиттере.

Siempre orgulloso de ser mexicano. Este gran esfuerzo del equipo dedicado a todos los mexicanos donde sea que se encuentren 🇲🇽 #4ctitud pic.twitter.com/NtOpaWOvIS — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 12 ноября 2016 г.

– Нет такой стены, которая остановила бы нас, – заявил нападающий мексиканцев Орибе Перальта в своем твиттере, однако затем почему-то удалил сообщение.

Вместо этого он разместил в своем инстаграме гораздо более важные слова.

– Любовь к футболу – это больше, чем любая стена.