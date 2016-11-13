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«Наших ребят тащат везде». Владимир Путин – об отъезде игроков на Запад

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Наших ребят тащат везде». Владимир Путин – об отъезде игроков на Запад
Источник: ХК «Локомотив»

Похоже, в российском хоккее грядет глобальная реформа. Об отъезде молодых талантливых игроков за рубеж, высказался Президент России.

В субботу Президент России Владимир Путин посетил Ярославль, где почтил память погибшей команды «Локомотив». Глава нашего государства посетил «Арена-2000.Локомотив», чтобы возложить цветы к Мемориалу «Хоккейное Братство».

Во время этого визита Путин также встретился с президентом ХК «Локомотив» Юрием Яковлевым и воспитанниками ярославских спортшкол.

Разговор шел о восстановлении ярославского клуба после трагедии 2011 года. Однако в рамках этой беседы Президент России коснулся и более глобальных проблем в современном спорте. И в принципе из его слов уже сейчас можно сделать выводы – как будет развиваться наш хоккей в ближайшем будущем.

- Требования определённые должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать, - приводит слова Владимира Путина официальный сайт ярославского «Локомотива». - Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футбола и хоккея. Честно сказать, красивую игру национальной сборной по футболу мы давно не видели. А хоккеисты, безусловно, радуют, хотя и здесь нам очень многое нужно сделать. Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, — условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе, мы над этим работаем.

Также Путин заявил, что не болеет ни за один клуб России ни по одному из популярных видов спорта, а переживает исключительно за наши национальные сборные.

Какие выводы можно сделать из этого на первый взгляд короткого заявления Президента?

Выскажу свое мнение.

1) Путин заявил, что не является болельщиком клуба, но при этом переживает за сборную. И это, кстати, точка зрения большинства россиян. Поскольку к сборной неровно дышат все. А клубы, футбольные, хоккейные и т.д. есть далеко не во всех городах России. То есть курс на создание сильной сборной в КХЛ будет продолжаться. Национальная команда – во главе угла.

2) «Честно сказать, красивую игру национальной сборной по футболу мы давно не видели. А хоккеисты, безусловно, радуют».

Эта цитата Путина говорит о том, что хоккей продолжит поступательное движение к званию «Вид спорта №1» в нашей стране. И получит поддержку на этом пути со стороны руководства страны. Да, собственно, уже получил.

3) Ну и самое главное. Тема, которую уже не раз поднимал в последнее время «Советский спорт». Но вот уже и глава государства обеспокоился бесконтрольным отъездом наших игроков в североамериканские лиги.

«Отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать».

«Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения».

«Спортивная школа у нас очень хорошая. Она генерирует большое количество перспективных ребят. На рынке труда они востребованы, их тащат везде»

Вот три ключевые фразы по этой теме. Если короче, то «наших ребят тащат». Это не годится, поэтому «отыграть здесь какое-то время». А для этого «законодательные нормы нужно прописывать».

Речь, судя по всему идет о возрастном барьере. Ранее уже были предложения сделать его в районе 27-28 годов. В России это граница призывного возраста в ВС. В НХЛ – статус ограниченно свободного агента. Там игрока до 27 лет так просто из своего клуба тоже не отпустят.

Ну а в наших условиях это может выглядеть так: до достижения 28 лет игрок может выступать только в КХЛ и быть постоянно в распоряжении главного тренера сборной России.

При этом надо сделать так, чтобы и «ребята были заинтересованы». Тут речь идет о том, чтобы контракты талантливых игроков в этот периоде искусственно не занижались по сравнению с более возрастными хоккеистами лиги.

Не знаю, согласятся ли с этим сами игроки. Но, по-моему, все справедливо. Иначе, какой смысл нашим клубам содержать спорт-школы и растить смену, если она, обучившись хоккею в России, уже в юном возрасте навсегда улетает за океан?


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