Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?

Юрий Цыбанев - о трех путях вывода сборной России по футболу из комы.

Чего приуныли-то, братцы, товарищи и господа? Ну да, я в курсе: по видимости, не стало у России футбольной сборной; была хоть какая-то, да и сплыла, такое горе…

Но это, скажу я вам, не повод забывать о самом главном и самом глубоком соображении. Жизнеутверждающе м! Вот оно: из любой ситуации есть два выхода. Из любой!

А в случае с самораспадом, постигшим сборную России по футболу, мне так видятся целых три варианта дальнейшего развития событий. То есть, можно даже выбрать – а вы говорите, накрыла безысходность…

Вариант первый приобретет актуальность при условии, что проявится некая властная воля к тому, чтобы наша команда приобрела летом 2018-го пристойный вид. Окинув взглядом исторические аналоги, обнаружим: российская сборная приближается к домашнему чемпионату мира практически из того же исходного положения, какое было у команд Кореи (берем для сравнения сборные стран, которые принимали ЧМ) перед 2002-м и ЮАР перед 2010-м. Сравнение годится по всем позициям: кадровый потенциал, ресурс мастерства, результаты в контрольных матчах.

А дальше делаем выбор. Как хотим выступить? Как Корея в 2002-м – или как ЮАР в 2010-м? Если нам подходит участь, выпавшая на домашнем форуме далекой африканской стране, - пусть все идет, как идет. Но если нам интересен опыт Кореи, - срочно делаем звонок другу. Ну, конечно же, старине Гусу: распиши-ка нам, друг сердечный, во всех подробностях, как ты превратил ту заурядную команду в дерзкую силу, добравшуюся до мирового полуфинала. Окажи услугу в память о сытном российском кормлении. Отталкиваемся от присланных материалов, устанавливаем в сборной рабочую диктатуру - и ставим на хозяйство Курбана Бекиевича, который по части тактических проработок Гусу еще и сто очков вперед даст.

И наши шансы сделаются не менее реальными, чем тогдашние корейские.

Теперь – второй вариант. Нам недосуг вводить в сборной чрезвычайное положение, подвергать ее всесторонней мобилизационной подготовке – и мы, как следствие, выступим дома примерно так же, как ЮАР в 2010-м. Испытаем всю глубину самоуничижения – как радушный и щедрый хозяин, устроивший знатным гостям пир горой, а сам почему-то оставшийся вдруг по ту сторону забора. Вот тогда-то уязвленное на клеточном уровне общественное наше сознание наконец заколышется во всю исполинскую русскую мощь! И сработает должным образом, в унисон гулу общенародному, политическая воля. И вот тогда появится во главе одичавшего нашего псевдофутбола светлый и конкретный ум (да хоть бы Василий Березуцкий, например, чьим складом ума я не перестаю восхищаться) и примется выполнять вызревший общенациональный запрос. В режиме жесткого ручного управления, иначе у нас никак.

Ну и третий вариант. Вы вот не задумывались над тем, в какую пору отечественная футбольная сборная наливалась силой? А ответ на поверхности: во времена оттепели, а потом перестройки. То есть – когда народ начинал верить, что завтра будет лучше, чем вчера и сегодня. Так что ждем-с.