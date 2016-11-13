Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-21 : 0Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?
Источник: Reuters

Юрий Цыбанев - о трех путях вывода сборной России по футболу из комы.

Чего приуныли-то, братцы, товарищи и господа? Ну да, я в курсе: по видимости, не стало у России футбольной сборной; была хоть какая-то, да и сплыла, такое горе…

Но это, скажу я вам, не повод забывать о самом главном и самом глубоком соображении. Жизнеутверждающем! Вот оно: из любой ситуации есть два выхода. Из любой!

А в случае с самораспадом, постигшим сборную России по футболу, мне так видятся целых три варианта дальнейшего развития событий. То есть, можно даже выбрать – а вы говорите, накрыла безысходность…

Вариант первый приобретет актуальность при условии, что проявится некая властная воля к тому, чтобы наша команда приобрела летом 2018-го пристойный вид. Окинув взглядом исторические аналоги, обнаружим: российская сборная приближается к домашнему чемпионату мира практически из того же исходного положения, какое было у команд Кореи (берем для сравнения сборные стран, которые принимали ЧМ) перед 2002-м и ЮАР перед 2010-м. Сравнение годится по всем позициям: кадровый потенциал, ресурс мастерства, результаты в контрольных матчах.

А дальше делаем выбор. Как хотим выступить? Как Корея в 2002-м – или как ЮАР в 2010-м? Если нам подходит участь, выпавшая на домашнем форуме далекой африканской стране, - пусть все идет, как идет. Но если нам интересен опыт Кореи, - срочно делаем звонок другу. Ну, конечно же, старине Гусу: распиши-ка нам, друг сердечный, во всех подробностях, как ты превратил ту заурядную команду в дерзкую силу, добравшуюся до мирового полуфинала. Окажи услугу в память о сытном российском кормлении. Отталкиваемся от присланных материалов, устанавливаем в сборной рабочую диктатуру - и ставим на хозяйство Курбана Бекиевича, который по части тактических проработок Гусу еще и сто очков вперед даст.

И наши шансы сделаются не менее реальными, чем тогдашние корейские.

Теперь – второй вариант. Нам недосуг вводить в сборной чрезвычайное положение, подвергать ее всесторонней мобилизационной подготовке – и мы, как следствие, выступим дома примерно так же, как ЮАР в 2010-м. Испытаем всю глубину самоуничижения – как радушный и щедрый хозяин, устроивший знатным гостям пир горой, а сам почему-то оставшийся вдруг по ту сторону забора. Вот тогда-то уязвленное на клеточном уровне общественное наше сознание наконец заколышется во всю исполинскую русскую мощь! И сработает должным образом, в унисон гулу общенародному, политическая воля. И вот тогда появится во главе одичавшего нашего псевдофутбола светлый и конкретный ум (да хоть бы Василий Березуцкий, например, чьим складом ума я не перестаю восхищаться) и примется выполнять вызревший общенациональный запрос. В режиме жесткого ручного управления, иначе у нас никак.

Ну и третий вариант. Вы вот не задумывались над тем, в какую пору отечественная футбольная сборная наливалась силой? А ответ на поверхности: во времена оттепели, а потом перестройки. То есть – когда народ начинал верить, что завтра будет лучше, чем вчера и сегодня. Так что ждем-с.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияВ Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияЮрий Жирков: Могли выиграть у Катара, если бы реализовали свои моментыПолузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о прошедшем товарищеском матче с командой Катара (1:2).Сборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и ГвардиолыСборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и Гвардиолы«Советский спорт» попытался представить, как бы выглядела сборная, если бы ею руководили тренеры с мировым именем.Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.Анатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееАнатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееИзвестный российский тренер призывает не драматизировать ситуацию вокруг сборной России.Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборнуюЗащитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.Сборная России проводит последнюю тренировку в ДохеСборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.Георге Грозав: В сборной России выделил бы Кокорина, Шатова и СеменоваЗащитник «Терека» и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией поделился своими ожиданиями.Усиления мер безопасности на матче Россия - Румыния не планируетсяМенеджер «Терека» Александр Федосеев рассказал про меры безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния.Виктор Онопко: Игнашевич и Березуцкий – лучшие. В сборной пока нет футболистов, способных с ними конкурироватьБывший защитник сборной России Виктор Онопко считает, что в национальную команду по-прежнему должны вызываться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.На матче Россия – Румыния будет организован фан-сектор «Кавказ», игру посетит Рамзан КадыровМенеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев рассказал о деталях организации товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, что игра пройдет в Грозном.Денис Попов: Лучше мы сейчас все матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все игры выиграемБывший нападающий сборной России, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от игры национальной сборной с командой Катара (1:2).Менеджер «Терека»: Все билеты на матч Россия – Румыния проданыПроданы все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии. Об этом сообщил менеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев.Михаил Осинов: Шатов будет лидером сборной России на чемпионате мираБывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился своим мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Он сказал, что лидером команды на турнире будет полузащитник Олег Шатов.Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно дать отдохнуть по-человеческиБывший вратарь сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что Акинфееву нужно дать отдохнуть.Юрий Желудков: В сборную России набрали каких-то прохожих с улицыБывший полузащитник «Зенита» Юрия Желудков подверг критике игру сборной России в контрольном матче с командой Катара.Во что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу ЧерчесовуВо что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу Черчесову«Советский спорт» сформулировал несколько тактических вопросов, которые адресует главному тренеру нашей команды.Хуже Черчесова в сборной стартовал только БышовецХуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец«Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом постуКирилл Панченко: У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболистаНападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко заявил, что у него появилась уверенность.Денис Глушаков: В матче с Румынией поменяем тактикуПолузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, что в товарищеском матче с Румынией национальная команда изменит тактику.

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение