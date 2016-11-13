Анатолий Бышовец: Черчесов работает на будущее
Известный российский тренер призывает не драматизировать ситуацию вокруг сборной России.
- Категорически не согласен с большинством критических мнений, которые были высказаны в СМИ журналистами, футбольными руководителями и горе-специалиста
ПРОБЫ И ОШИБКИ
- Разве трех дней недостаточно?
- Нет, если учитывать, что дома мы играем на тяжелых заснеженных полях. Говорят, не тот состав. Да, конечно, в него можно было бы внести коррективы, но мы не знаем, кто в каком состоянии сегодня находится. Черчесов попробовал связку из трех центральных защитников. Для Акинфеева это создало проблемы в управлении обороной, потому что все трое ему не знакомы. Есть замечания по структуре командных действий. Не сработал треугольник Зобнин – Глушаков - Ерохин, которые впервые играли вместе в средней линии. Черчесов это понял, внес коррективы и во втором тайме команда играла уже по другой схеме.
- Зобнин и Глушаков все же спартаковцы.
- Но они не играют вместе опорными! Взаимосвязи между ними не просматривались. То же самое Полоз и Кокорин. Начало матча, когда наша команда повела в счете, психологически расслабило игроков. К середине тайма они стали действовать не та тех скоростях и не так активно разрушали начало атак соперника. Два пенальти в наши ворота в первом тайме – как раз результат отсутствия взаимопонимания между игроками. Надо отдать должное тренеру Катара. Он припас лучших футболистов ко второму тайму и у катарцев появилась в атаке острота и осмысленность. Мы же по ходу не смогли разобраться, кто с кем из соперников играет, и пошли ошибки. Могли не проиграть? Безусловно. Не считая пенальти (не забил Кокорин), хорошие моменты были у Зобнина и Кокорина. К игрокам есть претензии, но отрицательный результат дает много информации. В 1998 году мы играли в Форталезе с чемпионом мира сборной Бразилии. Точно так же некоторые клубы, например, «Спартак», не дали игроков, поэтому пришлось ехать экспериментальны
ГДЕ ЛИДЕРЫ?
- Может быть, он, как и многие неравнодушные к сборной люди, хочет более быстрого прогресса?
- Не знаю. Но какая динамика, когда играет экспериментальны
- Вопрос в другом: те ли играют?
- Да, можно предположить, что с Семеновым и Новосельцевым в центре обороны команда выглядела бы иначе. Во втором тайме перестроились на игру в 4 защитника, но это не принесло перелома. Да, выбранная тактика обезличила игроков.
- Что вы имеет в виду, говоря об обезличенности?
- Мы не увидели лидеров. Организация игры и выбор оптимальных игровых связок в средней линии и обороне повышает вероятность раскрытия лучших качеств футболистов. Сказалось и не лучшее физическое состояние.
- Какой, на ваш взгляд, была установка Черчесова на игру?
- Думаю, расстановка с тремя защитниками и атакующими Комбаровым и Самедовым, как линейными, подразумевала в первом тайме захват инициативы с первых минут. Команда должна была доминировать и забивать. Но, к сожалению, к 20-й минуте игра выровнялась. Два пенальти говорят о том, что к игре по такой схеме не были готовы ни Васин, ни Кутепов. В пенальти есть вина и Акинфеева. Он опять пошел ногами на соперника вместо того, чтобы стоять. И в ЦСКА, и в сборной одно и то же. Похоже, у него закрепленный навык, причем, катастрофически влияющий на результат.
ДЕРЖАТЬ УДАР
- Во вторник матч с Румынией.
- Матчи с Катаром и Румынией надо рассматривать в одном контексте и выводы делать только после второй игры. Боюсь, спаренность матчей вызвала раздвоение в оценке происходящего в умах тренеров. Играли с Катаром, а держали в голове уже матч с Румынией, более сложным соперником. Недооценка сказалась. Мне кажется, это - болезненное поражение, о котором будут еще не раз вспоминать. Но знаю, что Черчесов умеет держать удар.
- Главное чтобы умел делать выводы.
- И анализировать. Это в первую очередь. Думаю, он не случайно поберег Новосельцева и Семенова для матча с Румынией. Кутепов и Васин сыграли как смогли, но, как говорится, два дебютанта – минус один игрок. Во встрече с Румынией наверняка будут коррективы. Матч с Катаром дал достаточно информации, а поражения всегда анализируются тщательней, чем победы.
- Румыны, как и сборная России, провалили Евро во Франции.
- На Евро Ангелу Йорданеску (главный тренер сборной Румынии – Прим. ред.) не повезло. В отдельных матчах румыны смотрелись хорошо. В их составе всегда были классные игроки. Команда очень неудобная, с хитрецой. Не всегда играет по правилам – футболисты знают, когда кого придержать, за футболку дернуть, подтолкнуть в «подходящий» момент. Но побеждать их можно. И пусть наша сборная оказалась сегодня в сложной ситуации, огульной критики она не заслуживает. Идет работа на будущее.