Анатолий Бышовец: Черчесов работает на будущее

Известный российский тренер призывает не драматизировать ситуацию вокруг сборной России.

- Категорически не согласен с большинством критических мнений, которые были высказаны в СМИ журналистами, футбольными руководителями и горе-специалиста ми после игры с Катаром (1:2), - говорит Анатолий Бышовец. - Думаю, мои 100 матчей во главе сборных СССР, СНГ, России и Южной Кореи позволяют мне судить, какие проблемы стали причиной поражения. Призываю всех к объективности. Нельзя не учитывать, что после матчей чемпионата России 6 ноября был перелет в Доху, и что команда имела слишком мало времени для восстановления и акклиматизации.

ПРОБЫ И ОШИБКИ

- Разве трех дней недостаточно?

- Нет, если учитывать, что дома мы играем на тяжелых заснеженных полях. Говорят, не тот состав. Да, конечно, в него можно было бы внести коррективы, но мы не знаем, кто в каком состоянии сегодня находится. Черчесов попробовал связку из трех центральных защитников. Для Акинфеева это создало проблемы в управлении обороной, потому что все трое ему не знакомы. Есть замечания по структуре командных действий. Не сработал треугольник Зобнин – Глушаков - Ерохин, которые впервые играли вместе в средней линии. Черчесов это понял, внес коррективы и во втором тайме команда играла уже по другой схеме.

- Зобнин и Глушаков все же спартаковцы.

- Но они не играют вместе опорными! Взаимосвязи между ними не просматривались. То же самое Полоз и Кокорин. Начало матча, когда наша команда повела в счете, психологически расслабило игроков. К середине тайма они стали действовать не та тех скоростях и не так активно разрушали начало атак соперника. Два пенальти в наши ворота в первом тайме – как раз результат отсутствия взаимопонимания между игроками. Надо отдать должное тренеру Катара. Он припас лучших футболистов ко второму тайму и у катарцев появилась в атаке острота и осмысленность. Мы же по ходу не смогли разобраться, кто с кем из соперников играет, и пошли ошибки. Могли не проиграть? Безусловно. Не считая пенальти (не забил Кокорин), хорошие моменты были у Зобнина и Кокорина. К игрокам есть претензии, но отрицательный результат дает много информации. В 1998 году мы играли в Форталезе с чемпионом мира сборной Бразилии. Точно так же некоторые клубы, например, «Спартак», не дали игроков, поэтому пришлось ехать экспериментальны м составом. Вместо 8 летели 25 часов. На установке игроки засыпали, не могли надеть бутсы, так как ноги у некоторых опухли. Мы проиграли 1:5, но появилисьПанов, Семак, Семшов, прекрасные, но недооцененные на тот момент игроки. И когда кто-то сегодня говорит, что у нас нет футболистов, или, напротив, что у нас все нормально, могу сказать, что эти люди не разбираются в футболе. И, тем более, не могу понять, когда бывший главный тренер сборной Борис Игнатьев говорит, что нет динамики.

ГДЕ ЛИДЕРЫ?

- Может быть, он, как и многие неравнодушные к сборной люди, хочет более быстрого прогресса?

- Не знаю. Но какая динамика, когда играет экспериментальны й состав? Да, можно говорить, что на фоне сильных соперников мы бы получили более реальную оценку наших сил и возможностей. Но играем с теми, с кем удалось договориться.

- Вопрос в другом: те ли играют?

- Да, можно предположить, что с Семеновым и Новосельцевым в центре обороны команда выглядела бы иначе. Во втором тайме перестроились на игру в 4 защитника, но это не принесло перелома. Да, выбранная тактика обезличила игроков.

- Что вы имеет в виду, говоря об обезличенности?

- Мы не увидели лидеров. Организация игры и выбор оптимальных игровых связок в средней линии и обороне повышает вероятность раскрытия лучших качеств футболистов. Сказалось и не лучшее физическое состояние.

- Какой, на ваш взгляд, была установка Черчесова на игру?

- Думаю, расстановка с тремя защитниками и атакующими Комбаровым и Самедовым, как линейными, подразумевала в первом тайме захват инициативы с первых минут. Команда должна была доминировать и забивать. Но, к сожалению, к 20-й минуте игра выровнялась. Два пенальти говорят о том, что к игре по такой схеме не были готовы ни Васин, ни Кутепов. В пенальти есть вина и Акинфеева. Он опять пошел ногами на соперника вместо того, чтобы стоять. И в ЦСКА, и в сборной одно и то же. Похоже, у него закрепленный навык, причем, катастрофически влияющий на результат.

ДЕРЖАТЬ УДАР

- Во вторник матч с Румынией.

- Матчи с Катаром и Румынией надо рассматривать в одном контексте и выводы делать только после второй игры. Боюсь, спаренность матчей вызвала раздвоение в оценке происходящего в умах тренеров. Играли с Катаром, а держали в голове уже матч с Румынией, более сложным соперником. Недооценка сказалась. Мне кажется, это - болезненное поражение, о котором будут еще не раз вспоминать. Но знаю, что Черчесов умеет держать удар.

- Главное чтобы умел делать выводы.

- И анализировать. Это в первую очередь. Думаю, он не случайно поберег Новосельцева и Семенова для матча с Румынией. Кутепов и Васин сыграли как смогли, но, как говорится, два дебютанта – минус один игрок. Во встрече с Румынией наверняка будут коррективы. Матч с Катаром дал достаточно информации, а поражения всегда анализируются тщательней, чем победы.

- Румыны, как и сборная России, провалили Евро во Франции.

- На Евро Ангелу Йорданеску (главный тренер сборной Румынии – Прим. ред.) не повезло. В отдельных матчах румыны смотрелись хорошо. В их составе всегда были классные игроки. Команда очень неудобная, с хитрецой. Не всегда играет по правилам – футболисты знают, когда кого придержать, за футболку дернуть, подтолкнуть в «подходящий» момент. Но побеждать их можно. И пусть наша сборная оказалась сегодня в сложной ситуации, огульной критики она не заслуживает. Идет работа на будущее.