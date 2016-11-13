Сборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и Гвардиолы

«Советский спорт» попытался представить, как бы выглядела сборная России в матчах против Катара и Румынии, если бы ею руководили тренеры с мировым именем – Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола и Антонио Конте (в состав включены только футболисты, вызванные Станиславом Черчесовым на эти контрольные игры).

ВЫБОР ВЕНГЕРА: 4-2-3-1

«Арсенал» Арсена Венгера всегда играл в атакующий футбол. Защитники лондонского клуба должны уметь отдать первый пас, а в опорной зоне французский тренер предпочитает иметь полузащитников атакующего, а не оборонительного плана. Венгера никогда не смущал возраст футболистов, а потому в составе «Арсенала» всегда было много молодежи. Впрочем, находится место и для ветеранов, чей опыт может оказаться бесценным в сложных ситуациях.

В воротах и в центре обороны команды Венгера должны играть высокорослые Крицюк, Новосельцев и Васин. Задача опорных Могилевца и Оздоева – находить острыми передачами Кокорина и Полоза. Миранчук – на позиции разыгрывающего, где он чувствует себя наиболее комфортно, а Зобнин может меняться местами с Кокориным, как он это делает у себя в «Спартаке» с Промесом.

Россия при Венгере: Крицюк, Шишкин, Новосельцев, Васин, Комбаров, Могилевец, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Кокорин, Полоз.

ВЫБОР КОНТЕ: 3-5-2

Конте любит использовать схему 3-5-2. Так при нем играли «Ювентус» и сборная Италии. Когда итальянец пришел в «Челси», то столкнулся с проблемой в атакующей линии – не нашлось партнера, с которым Коста чувствовал себя уютно. Тогда Конте остановился на другом варианте с тремя защитниками в центре обороны – 3-4-3. Коста стал единственным центральным нападающим.

Сборной России больше подходит первый тактический модуль, ведь крайних нападающих у нас не много.

Когда итальянец играет в два нападающих, то они должны работать друг на друга - совершать ложные открывания, освобождая напарнику зону. Отличный кандидатуры для такой игры – Кокорин и Полоз. Оба бомбардира обладают хорошими скоростными качествами и находятся в расцвете сил.

Кулак в средней линии бы составили Глушаков, Зобнин и Ерохин. Ближе всех к защитникам действовал бы Денис. На этой позиции Конте нужен техничный футболист, умеющий созидать. Два других полузащитника в схеме Конте 3-5-2 должны уметь выходить на ударные позиции. Роман и Александр это умеют.

Для фланговой игры Конте подходят Самедов и Жирков. Так как Самедов больше нацелен на атаку, то на левом краю Конте стал бы выпускать игрока, умеющего хорошо действовать в обороне. Тут Жирков превосходит Комбарова.

Россия при Конте: Акинфеев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Зобнин, Ерохин, Жирков, Кокорин, Полоз.

ВЫБОР ГВАРДИОЛЫ: 4-1-4-1

Гвардиола в «Манчестер Сити» использует схему 4-1-4-1.

Испанец считает, что насыщенную оборону соперника можно взломать благодаря ширине поля, а потому большое внимание испанец уделяет флангам. Причем делает это не так, как все. На бровки он отряжает полузащитников, способных как сыграть в пас, так и обыграть. В то же время крайние защитники смещаются в опорную зону, откуда начинают атаки. Поэтому велика вероятность, что на краях обороны в сборной России Гвардиола бы использовал Жиркова и Шишкина – оба техничны, у обоих есть опыт игры в опорной зоне. В средней линии выбор фланговых игроков был бы сделан в пользу Комбарова и Самедова – оба являются прирожденными бровочниками.

Играющий в опорной зоне полузащитник должен уметь разгонять атаки. Идеальным кандидатам для такой игры видится Глушаков. Два полузащитника, играющих выше него, должны как разгонять атаки, так и выходить на ударные позиции. Лучше других для этой роли подходят Зобнин и Ерохин.

Из нападающих лучший арсенал умений для футбола Гвардиолы у Кокорина – открыться на скорости под проникающую передачу, готовности превратить в гол фланговую подачу.

Россия при Гвардиоле: Акинфеев, Шишкин, Кутепов, Васин, Жирков, Глушаков, Самедов, Зобнин, Ерохин, Комбаров, Кокорин.

ВАРИАНТ ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ: 4-2-3-1

Любимая расстановка Моуринью – 4-2-3-1. Сейчас он использует ее в «МЮ». Она ему помогла одержать последнюю крупную победу – выиграть Лигу чемпионов с «Интером».

Атакующие полузащитники и нападающий у португальца должны уметь творить на поле – меняться позициями, играть нестандартно. Такая игра могла бы прийтись по душе Панченко, Миранчуку и Полозу. Позицию разыгрывающего из этой тройки занял бы Алексей. Из находящихся сейчас в сборной нападающих предпочтительнее других выглядит Кокорин. Из невызванных – Смолов.

Один из двух центральных полузащитников должен уметь включаться в атаку. С этой ролью справится Зобнин. Полузащитником-р азрушителем стал бы Газинский. Он умеет отнять мяч. Другой его козырь – умеет вовремя сделать передачу. Отличное умение для игрока центра поля, где нельзя зевать.

Фланговые защитники должны быть в первую очередь надежными. Из вызванных в сборную игроков профильными крайними защитниками являются Шишкин и Кудряшов.

Россия при Моуриньо: Акинфеев, Шишкин, Васин, Новосельцев, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Панченко, Миранчук, Полоз, Кокорин.