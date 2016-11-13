Юрий Семин: Майкон сыграет с «Оренбургом»
В воскресенье в крытом манеже «Локомотива» состоялся товарищеский мини-турнир между основным составом железнодорожнико
Кратко описывая происходящее, можно сказать: «Локомотив» - прошлое, настоящее, будущее». Собрался весь «Локо» - от легендарных Сёмина и Лоськова (он судил один из матчей) до мальчишек, сидящих на трибунах и переживающих за старших товарищей. Дублеры выиграли один матч у основы со счётом 1-0, после чего нападающий Хенти похвалил их:
- Проигрывать всегда плохо, - сказал Хенти, - но сегодня мы играли против хорошего, мотивированного коллектива.
Полузащитник «Локо» Алан Касаев заглянул в будущее, в ближайшую игру с «Оренбургом» (19 ноября в гостях).
- После побед настроение совсем другое, ребята это понимают, - сказал Касаев. - Мы сейчас в хорошем состоянии. Оренбург – добротная команда, проходного матча быть не может. Им, как и нам, нужны очки, будем играть не на жизнь, а на смерть.
Далее на вопросы журналистов отвечал главный тренер Юрий Семин.
- Основа проиграла дублю. Результат - не главное?
- Вы сразу о результатах. Основа никому не проиграла (смеётся). Был хороший мини-турнир среди команд «Локомотива» и это для нас самое главное. Мы совместили игровой день, тренировочную программу с смотром молодых ребят. Прошли два хороших матча, мы получили информацию. Молодежь старалась: всегда в этих играх молодежная команда побеждает полуосновную, но зато мы выиграли у другой молодёжной команды. Можно сказать, победила дружба.
- Стоит ли ждать изменений в основном составе, может, кого-нибудь из дубля подтянете?
- Кого-то подтянем. Вот, кстати, за нас играл центральный защитник, молодой Иван Лапшов. Замечательно провёл матч! Артём Галаджан, нападающий молодежки, хорошо выглядел. Смотрели двоих ребят, которых приглашали из ФНЛ, тоже хорошо себя проявили.
- Скажите, насколько «Локомотив» близок к той игре, которую вы хотите видеть?
- Хочется всегда улучшать игру. Считаю, последние матчи мы провели хорошо. Но нужно улучшить стандарты, результативность
- Фернандеш красиво забил со стандарта. Будет ли он дальше исполнять штрафные?
- Да, посмотрели - понравилось. Будем и дальше доверять ему штрафные.
- Что с Майконом? Почему он не играл?
- Майкон тренируется по индивидуальной программе. Не хотели привлекать его для игры на синтетике, но с «Оренбургом» он сыграет.
- Что скажете о возможном дуэте Миранчуков? Антон Миранчук как раз на днях вернулся из аренды.
- Вернули Антона Миранчука, поэтому надеемся на него и на его брата.
- Следите за выступлением игроков «Локомотива» в сборных?
- Конечно. Единственно, что смущает - долгие перелёты, как, например, у Виталия Денисова или Чорлуки. После сборной всегда есть проблемы, связанные с состоянием игроков, но надеемся, что они прилетят в нормальном состоянии.
- Юрий Павлович, пауза пошла на пользу команде? Ведь набрали неплохой ход.
- Покажет следующая игра в Оренбурге.
СТАТИСТИКА
Основа – Молодежь – 0:1
Гол: Галаджан, 6 (0:1)
Основа: Гилерме, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Касаев, Хенти
Молодежь: Абаев, Желтиков, Вульфов, Самохвалов, Поярков, Лысов, Галанин, Дорофеев, Галаджан + 2 игрока на просмотре
Основа – U-19 – 2:0
Голы: Фернандеш, 22 (1:0). Хенти, 33 (2:0)
Основа: Абаев, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Баринов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Хенти