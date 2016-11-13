Юрий Семин: Майкон сыграет с «Оренбургом»

В воскресенье в крытом манеже «Локомотива» состоялся товарищеский мини-турнир между основным составом железнодорожнико в и двумя молодежными командами.

Кратко описывая происходящее, можно сказать: «Локомотив» - прошлое, настоящее, будущее». Собрался весь «Локо» - от легендарных Сёмина и Лоськова (он судил один из матчей) до мальчишек, сидящих на трибунах и переживающих за старших товарищей. Дублеры выиграли один матч у основы со счётом 1-0, после чего нападающий Хенти похвалил их:

- Проигрывать всегда плохо, - сказал Хенти, - но сегодня мы играли против хорошего, мотивированного коллектива.

Полузащитник «Локо» Алан Касаев заглянул в будущее, в ближайшую игру с «Оренбургом» (19 ноября в гостях).

- После побед настроение совсем другое, ребята это понимают, - сказал Касаев. - Мы сейчас в хорошем состоянии. Оренбург – добротная команда, проходного матча быть не может. Им, как и нам, нужны очки, будем играть не на жизнь, а на смерть.

Далее на вопросы журналистов отвечал главный тренер Юрий Семин.

- Основа проиграла дублю. Результат - не главное?

- Вы сразу о результатах. Основа никому не проиграла (смеётся). Был хороший мини-турнир среди команд «Локомотива» и это для нас самое главное. Мы совместили игровой день, тренировочную программу с смотром молодых ребят. Прошли два хороших матча, мы получили информацию. Молодежь старалась: всегда в этих играх молодежная команда побеждает полуосновную, но зато мы выиграли у другой молодёжной команды. Можно сказать, победила дружба.

- Стоит ли ждать изменений в основном составе, может, кого-нибудь из дубля подтянете?

- Кого-то подтянем. Вот, кстати, за нас играл центральный защитник, молодой Иван Лапшов. Замечательно провёл матч! Артём Галаджан, нападающий молодежки, хорошо выглядел. Смотрели двоих ребят, которых приглашали из ФНЛ, тоже хорошо себя проявили.

- Скажите, насколько «Локомотив» близок к той игре, которую вы хотите видеть?

- Хочется всегда улучшать игру. Считаю, последние матчи мы провели хорошо. Но нужно улучшить стандарты, результативность .

- Фернандеш красиво забил со стандарта. Будет ли он дальше исполнять штрафные?

- Да, посмотрели - понравилось. Будем и дальше доверять ему штрафные.

- Что с Майконом? Почему он не играл?

- Майкон тренируется по индивидуальной программе. Не хотели привлекать его для игры на синтетике, но с «Оренбургом» он сыграет.

- Что скажете о возможном дуэте Миранчуков? Антон Миранчук как раз на днях вернулся из аренды.

- Вернули Антона Миранчука, поэтому надеемся на него и на его брата.

- Следите за выступлением игроков «Локомотива» в сборных?

- Конечно. Единственно, что смущает - долгие перелёты, как, например, у Виталия Денисова или Чорлуки. После сборной всегда есть проблемы, связанные с состоянием игроков, но надеемся, что они прилетят в нормальном состоянии.

- Юрий Павлович, пауза пошла на пользу команде? Ведь набрали неплохой ход.

- Покажет следующая игра в Оренбурге.

СТАТИСТИКА

Основа – Молодежь – 0:1

Гол: Галаджан, 6 (0:1)

Основа: Гилерме, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Касаев, Хенти

Молодежь: Абаев, Желтиков, Вульфов, Самохвалов, Поярков, Лысов, Галанин, Дорофеев, Галаджан + 2 игрока на просмотре

Основа – U-19 – 2:0

Голы: Фернандеш, 22 (1:0). Хенти, 33 (2:0)

Основа: Абаев, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Баринов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Хенти







