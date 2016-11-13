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Юрий Семин: Майкон сыграет с «Оренбургом»

Родион Карнеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин: Майкон сыграет с «Оренбургом»
Источник: ФК «Локомотив»

В воскресенье в крытом манеже «Локомотива» состоялся товарищеский мини-турнир между основным составом железнодорожников и двумя молодежными командами.

Кратко описывая происходящее, можно сказать: «Локомотив» - прошлое, настоящее, будущее». Собрался весь «Локо» - от легендарных Сёмина и Лоськова (он судил один из матчей) до мальчишек, сидящих на трибунах и переживающих за старших товарищей. Дублеры выиграли один матч у основы со счётом 1-0, после чего нападающий Хенти похвалил их:

- Проигрывать всегда плохо, - сказал Хенти, - но сегодня мы играли против хорошего, мотивированного коллектива.

Полузащитник «Локо» Алан Касаев заглянул в будущее, в ближайшую игру с «Оренбургом» (19 ноября в гостях).

- После побед настроение совсем другое, ребята это понимают, - сказал Касаев. - Мы сейчас в хорошем состоянии. Оренбург – добротная команда, проходного матча быть не может. Им, как и нам, нужны очки, будем играть не на жизнь, а на смерть.

Далее на вопросы журналистов отвечал главный тренер Юрий Семин.

- Основа проиграла дублю. Результат - не главное?
- Вы сразу о результатах. Основа никому не проиграла (смеётся). Был хороший мини-турнир среди команд «Локомотива» и это для нас самое главное. Мы совместили игровой день, тренировочную программу с смотром молодых ребят. Прошли два хороших матча, мы получили информацию. Молодежь старалась: всегда в этих играх молодежная команда побеждает полуосновную, но зато мы выиграли у другой молодёжной команды. Можно сказать, победила дружба.

Стоит ли ждать изменений в основном составе, может, кого-нибудь из дубля подтянете?
- Кого-то подтянем. Вот, кстати, за нас играл центральный защитник, молодой Иван Лапшов. Замечательно провёл матч! Артём Галаджан, нападающий молодежки, хорошо выглядел. Смотрели двоих ребят, которых приглашали из ФНЛ, тоже хорошо себя проявили.

Скажите, насколько «Локомотив» близок к той игре, которую вы хотите видеть?
Хочется всегда улучшать игру. Считаю, последние матчи мы провели хорошо. Но нужно улучшить стандарты, результативность.

Фернандеш красиво забил со стандарта. Будет ли он дальше исполнять штрафные?
- Да, посмотрели - понравилось. Будем и дальше доверять ему штрафные.

Что с Майконом? Почему он не играл?
Майкон тренируется по индивидуальной программе. Не хотели привлекать его для игры на синтетике, но с «Оренбургом» он сыграет.

Что скажете о возможном дуэте Миранчуков? Антон Миранчук как раз на днях вернулся из аренды.
Вернули Антона Миранчука, поэтому надеемся на него и на его брата.

Следите за выступлением игроков «Локомотива» в сборных?
- Конечно. Единственно, что смущает - долгие перелёты, как, например, у Виталия Денисова или Чорлуки. После сборной всегда есть проблемы, связанные с состоянием игроков, но надеемся, что они прилетят в нормальном состоянии.

Юрий Павлович, пауза пошла на пользу команде? Ведь набрали неплохой ход.
- Покажет следующая игра в Оренбурге.

СТАТИСТИКА

Основа – Молодежь – 0:1
Гол: Галаджан, 6 (0:1)

Основа: Гилерме, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Касаев, Хенти
Молодежь: Абаев, Желтиков, Вульфов, Самохвалов, Поярков, Лысов, Галанин, Дорофеев, Галаджан + 2 игрока на просмотре

Основа – U-19 – 2:0
Голы: Фернандеш, 22 (1:0). Хенти, 33 (2:0)
Основа: Абаев, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Баринов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Хенти



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