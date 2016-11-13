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Подснежники. Народ расчистил поле, а «Тосно» и «Кубань» на нем не забили (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Подснежники. Народ расчистил поле, а «Тосно» и «Кубань» на нем не забили (видео)
Источник: ФК «Тосно»

«Тосно» Дмитрия Парфенова не выиграло у прогрессирующей «Кубани», но все равно оторвалось от «Факела» в борьбе за премьер-лигу.

Убрать снег? Легко!

Снег Великому Новгороду не помеха – сколько бы его ни выпало, местные жители готовы прийти на помощь стадиону «Электрон», где играет «Тосно». Это уже добрая традиция, которая началась с кубкового матча против «Динамо». Тогда еще с лопатой на поле «застукали» вратаря бело-голубых Антона Шунина.

Те же волонтеры потом помогали с подготовкой к играм против «Сибири» и «Кубани». Так город передал привет командам второго дивизиона, у которых в эти выходные должны были пройти матчи последнего тура перед зимней паузой, но из-за заснеженных полей ПФЛ перенесла игры на весну.

Стадион Электрон готовится к матчу #ТосноКубань

Видео опубликовано ФК «Тосно» Ленинградская обл. (@fctosno)

За первую половину ноября «Кубань» с непогодой столкнулась второй раз. Только в Новгороде не было ни намека на возможный перенос матча, а во Владивостоке игру с «Лучом-Энергией» откладывали на три часа. «Лучу» тогда помогли местные болельщики, которые откликнулись на призыв клуба помочь с уборкой снега. Футболисты отблагодарили поклонников победой, а потом отправились в уникальное путешествие до Воронежа, где тоже умудрились выиграть.

У «Кубани» жизнь налаживается

На юге проблем со снегом нет, но у «Кубани» хватало других – речь, конечно, о финансах. Дан Петреску за четыре месяца работы в Краснодаре ни разу не получил зарплату и неизвестно, заплатили ли ему что-нибудь после ухода. Выплату компенсации в 200 тысяч евро «Кубань» будет производить в течение десяти месяцев. По слухам, клубу пришлось продавать свои автомобили, чтобы рассчитаться с игроками. Болельщики от отчаяния писали петицию президенту страны, чтобы «Кубани» нашли спонсора.

И как все изменилось после отставки Петреску! На его место (правда, в роли «и.о.») назначили Евгения Калешина, и результаты пошли верх. После победы в Петербурге над «Зенитом-2» (4:0) тренер говорил, что в «Кубани» не все так плохо, как считается.

– В прессе много слухов и преувеличений. Слухи о нашей смерти сильно преувеличены, – сказал тогда Калешин. А форвард «Кубани» Спартак Гогниев убеждал корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге», что ему и партнерам пообещали деньги в ближайшее время.

Неясно, как именно сейчас обстоят дела с выплатой зарплат, но есть ощущение, что в Краснодаре все наладилось. Губернатор Краснодарского края нашел клубу нового инвестора, им стала компания ОТЭКО, занимающаяся перевозкой нефти и газа. Главным тренером назначили Николая Южанина, и команда оторвалась от зоны вылета, где была еще месяц назад. Учитывая плотность в таблице, к концу осеннего этапа есть шансы подняться в десятку.

Свист лучшему бомбардиру

За два месяца в ФНЛ Артем Милевский вышел в стартовом составе один раз. Во всем виноват лимит на легионеров. Больше трех Дмитрий Парфенов выпустить не может, к тому же нет смысла сажать в запас ради украинца Раде Дугалича, Младена Кашчелана или Вагиза Галиулина, которые доверие тренера отрабатывают. К нападающим претензий тоже нет: Антон Заболотный и Евгений Марков забили по восемь голов, и они делят третье место в списке бомбардиров первенства с Алексеем Гасилиным из «Зенита-2».

На борьбу с обороной «Кубани» Парфенов выпускает Заболотного, и тот за 25 минут не реализует два голевых момента: не попадает в пустые ворота, а после углового в полном одиночестве бьет в руки Евгения Помазана. Моментов в целом немного. Остатки снега на поле вынуждают игроков тормозить и дольше принимать решения. В таких условиях можно рисковать и бить издалека, до такого додумываются только тосненцы Галиулин и Максим Палиенко.

Кубанцы хорошо выглядят после перерыва, но к концу матча темп сбавляют. Пару раз у ворот нагнетает Владимир Обухов – тот самый, которого никогда не возьмет в свою команду Владислав Радимов. Однако экс-спартаковца меняют в конце матча на Владимира Ильина. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Тосно», а теперь его освистывают на когда-то домашней арене. С помощью Ильина кубанцы отбиваются от навала хозяев и зарабатывают нулевую ничью.

Потеря очков дома с командой из нижней половины – на первый взгляд не совсем из графика команды, которая хочет напрямую выходить в премьер-лигу. Но «Тосно» и этим баллом улучшает положение: «Факел» проиграл «Спартаку-2», и теперь от третьего места у команды Парфенова уже 9-очковый отрыв.

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