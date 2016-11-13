Подснежники. Народ расчистил поле, а «Тосно» и «Кубань» на нем не забили (видео)
«Тосно» Дмитрия Парфенова
не выиграло у прогрессирующей «Кубани», но все равно оторвалось от «Факела» в
борьбе за премьер-лигу.
Убрать снег? Легко!
Снег Великому Новгороду не помеха – сколько бы его ни
выпало, местные жители готовы прийти на помощь стадиону «Электрон», где играет
«Тосно». Это уже добрая традиция, которая началась с кубкового матча против
«Динамо». Тогда еще с лопатой на поле «застукали» вратаря бело-голубых Антона
Шунина.
Те же волонтеры потом помогали с подготовкой к играм против
«Сибири» и «Кубани». Так город передал привет командам второго дивизиона, у
которых в эти выходные должны были пройти матчи последнего тура перед зимней
паузой, но из-за заснеженных полей ПФЛ перенесла игры на весну.
За первую половину ноября «Кубань» с непогодой столкнулась
второй раз. Только в Новгороде не было ни намека на возможный перенос матча, а
во Владивостоке игру с «Лучом-Энергией» откладывали на три часа. «Лучу» тогда помогли
местные болельщики, которые откликнулись на призыв клуба помочь с уборкой
снега. Футболисты отблагодарили поклонников победой, а потом отправились в уникальное
путешествие до Воронежа, где тоже умудрились выиграть.
У «Кубани» жизнь налаживается
На юге проблем со снегом нет, но у «Кубани» хватало других –
речь, конечно, о финансах. Дан Петреску за четыре месяца работы в Краснодаре ни
разу не получил зарплату и неизвестно, заплатили ли ему что-нибудь после ухода.
Выплату компенсации в 200 тысяч евро «Кубань» будет производить в течение
десяти месяцев. По слухам, клубу пришлось продавать свои автомобили, чтобы
рассчитаться с игроками. Болельщики от отчаяния писали петицию президенту
страны, чтобы «Кубани» нашли спонсора.
И как все изменилось после отставки Петреску! На его место
(правда, в роли «и.о.») назначили Евгения Калешина, и результаты пошли верх.
После победы в Петербурге над «Зенитом-2» (4:0) тренер говорил, что в «Кубани»
не все так плохо, как считается.
– В прессе много слухов и преувеличений. Слухи о нашей
смерти сильно преувеличены, – сказал тогда Калешин. А форвард «Кубани» Спартак
Гогниев убеждал корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге», что ему
и партнерам пообещали деньги в ближайшее время.
Неясно, как именно сейчас обстоят дела с выплатой зарплат,
но есть ощущение, что в Краснодаре все наладилось. Губернатор Краснодарского
края нашел клубу нового инвестора, им стала компания ОТЭКО, занимающаяся
перевозкой нефти и газа. Главным тренером назначили Николая Южанина, и команда оторвалась
от зоны вылета, где была еще месяц назад. Учитывая плотность в таблице, к концу
осеннего этапа есть шансы подняться в десятку.
Свист лучшему бомбардиру
За два месяца в ФНЛ Артем Милевский вышел в стартовом
составе один раз. Во всем виноват лимит на легионеров. Больше трех Дмитрий
Парфенов выпустить не может, к тому же нет смысла сажать в запас ради украинца
Раде Дугалича, Младена Кашчелана или Вагиза Галиулина, которые доверие тренера
отрабатывают. К нападающим претензий тоже нет: Антон Заболотный и Евгений
Марков забили по восемь голов, и они делят третье место в списке бомбардиров
первенства с Алексеем Гасилиным из «Зенита-2».
На борьбу с обороной «Кубани» Парфенов выпускает
Заболотного, и тот за 25 минут не реализует два голевых момента: не попадает в
пустые ворота, а после углового в полном одиночестве бьет в руки Евгения
Помазана. Моментов в целом немного. Остатки снега на поле вынуждают игроков
тормозить и дольше принимать решения. В таких условиях можно рисковать и бить
издалека, до такого додумываются только тосненцы Галиулин и Максим Палиенко.
Кубанцы хорошо выглядят после перерыва, но к концу матча
темп сбавляют. Пару раз у ворот нагнетает Владимир Обухов – тот самый, которого
никогда не возьмет в свою команду Владислав Радимов. Однако экс-спартаковца
меняют в конце матча на Владимира Ильина. В прошлом сезоне он стал лучшим
бомбардиром «Тосно», а теперь его освистывают на когда-то домашней арене. С
помощью Ильина кубанцы отбиваются от навала хозяев и зарабатывают нулевую
ничью.
Потеря очков дома с командой из нижней половины – на первый взгляд не совсем из графика команды, которая хочет напрямую выходить в премьер-лигу. Но «Тосно» и этим баллом улучшает положение: «Факел» проиграл «Спартаку-2», и теперь от третьего места у команды Парфенова уже 9-очковый отрыв.