Один месяц и $500 000 до катастрофы. Что известно о новом докладе Макларена

Последствия оглашения второй части доклада комиссии Макларена могут быть хуже, чем первой, лишившей наших паралимпийцев Игр в Рио.

На минувшей неделе в штаб-квартире МОК в Лозанне прошло ежегодное заседание комитетов и комиссий Международного олимпийского комитета, а также несколько других мероприятий.

Так президент ОКР Александр Жуков выступил перед представителями Олимпийского движения, в числе которых были члены исполкома ВАДА Унур Эрденер, Джанфранко Каспер, Франческо Риччи-Битти и Тони Эстанге. Жуков подверг критике то, как независимая комиссия Макларена проводила свое расследование в отношении России. Президент ОКР также призвал к реформам в ВАДА, в частности назвал «абсурдом» систему терапевтических исключений.

Необходимо отметить, что ни вице-президент ВАДА Дик Паунд, который делал первый доклад о ситуации с антидопингом в России, ни президент агентства Крэйг Риди не присутствовали на выступлении Жукова, хотя были приглашены. Зато один из участников заседания, Джанфранко Каспер, возглавляющий Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), изложил свою позицию через пресс-релиз по итогам заседания Совета FIS еще до выступления Жукова. В нем говорится, что «федерация будет действовать быстро и решительно после публикации последней части доклада комиссии Ричарда Макларена. Действовать в соответствии с практикой нулевой терпимости к нарушениям антидопинговых правил».

На снисхождение тем, кто будет упомянут в докладе Макларена, надеяться не стоит. При этом можно быть уверенным, что Россию лишат всех турниров под эгидой FIS, если подтвердятся данные первого расследования.

Несколькими днями позже на встрече членов Исполкома МОК Крейгу Риди было предложено выдвинуться на следующий трехгодичный срок в качестве президента ВАДА. Более того, МОК выделил на работу комиссии Ричарда Макларена дополнительные $500 000, чтобы тот завершил расследование в заявленные сроки – к середине декабря.

Что из этого следует?

Первое: Конфликт между МОК и ВАДА улажен, стороны пришли к договоренности. Возможно, в него входит и решение по России.

Второе: Никаких серьезных реформ в ВАДА не будет. Впрочем, это стало понятно еще раньше – после Олимпийского саммита в начале октября.

Третье: Довести расследование в отношении России не просто до конца, а до совершенно определенного, подтверждающего данные первого, летнего, доклада Макларена итога – дело чести для Риди и всего ВАДА.

На родине британца Риди говорят: надейся на лучшее, а готовься к худшему. Первая часть пословицы, похоже, не про нас. С поступлением дополнительных средств Макларен и его помощники проверят все сочинские пробы. На чистую воду вряд ли кого выведут, а вот на «нечистую» мочу – запросто. По данным бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева, от 30 до 50 процентов российских медалистов Сочи могут оказаться под санкциями. Впрочем, этот процент назывался еще в интервью Григория Родченкова «Нью-Йорк Таймс». Там говорилось о «не менее 15 призерах».

Еще один инсайд от Балахничева: помимо Родченкова у комиссии есть еще один информированный осведомитель. Очень вероятно, что часть денег, выделенных МОК, пойдет на оплату его услуг. Это уже серьезно: два свидетеля, это не один, притом не вполне вменяемый.

До оглашения «приговора» (а именно так, пожалуй, стоит понимать оглашение доклада, который на Западе воспринимается как истинная правда) остался месяц. Где и когда взорвется информационная бомба нам сообщат заранее, сколько унесет «жизней» остается только догадываться.



