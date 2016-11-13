Знарочище! СКА разгромил «Локомотив», одержав 14-ю победу кряду

Питерские армейцы продолжают победное шествие по КХЛ сметая соперников со своего пути. Уже фактически без сопротивления.

Понятно, что в предыдущем поединке у «Витязя» против СКА было немного шансов. Но все же питерцы после паузы играют на выезде через день, накапливается усталость. А «Локомотив» мы привыкли видеть одним из флагманов нашего хоккея, а уж никак ни мальчиком для битья, пусть и в поединке с лидером сезона…

Увы, на этот раз армейцы пустили ярославский бронепоезд под откос уже на первой минуте поединка. И пока он приходил в себя, пытаясь выбраться с обочины на рельсы, забросали «гранатами».

3:0 после первого периода! Можно было уже и не продолжать поединок. Особенно если учесть, что все голы были забиты за счет явного превосходства гостей в мастерстве.

1:0. Это просто шоу на барабанах. На 56 секунде встречи, в своей первой же смене, форвард сборной России Александр Барабанов берет игру на себя. Выезжает с шайбой из-за ворот в центр, разворачивается и хлестко бросает. Один 22-летний нападающий накрутил всю ярославскую пятерку.

2:0. Тут на льду уже опытные асы. Павел Дацюк заводит шайбу в зону. Безадресного посыла по борту, закидона шайбы в угол на удачу от него не ждите. Точнейшая, выверенная передача на клюшку Войнову. И не менее эффектный бросок Вячеслава в ближний угол.

3:0. Ярослвцы деморализованы. Иначе чем еще объяснить непонятный и нервный наброс на свой же пятачок? Затем потеря шайбы. И Никита Гусев даже не спешит бросать, хотя позиция у него неплохая. Отдает шайбу Вадиму Шипачеву – чтоб гол был наверняка.

За пять минут следующего периода счет вырос до 5:0. В третьей двадцатиминутке вырос до совсем уж неприличных 7:0…

Просто подавляющее преимущество. Раздавили. Дальше и смотреть неохота.

Так Знарок одержал свою 14-ю победу кряду чемпионатах КХЛ. И это второй результат в истории лиги.

До рекорда еще далеко. Его в сезоне 2010/11 установил «Авангард» под руководством Раймо Сумманена, побеждавший на финише регулярки 18 раз кряду! Правда, затем омичи вылетели уже во втором раунде плей-офф, уступив «Магнитке».

Серии из 13 побед дважды выдавал ЦСКА с Дмитрием Квартальновым в сезоне 2014/15.

У СКА до этого победные марш ограничивались 12 победами кряду. Тоже в сезоне 2014/15, когда командой руководили Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Но это если считать только регулярный чемпионат. Потому что на финише сезона армейцы выиграли 12 матчей, а затем одержали победы и в двух поединках в плей-офф.

Интересно, что у самого Олега Знарка самая длинная победная серия в КХЛ случилась вовсе не с чемпионским «Динамо». И даже не в сезоне 2009/10, когда он вывел в финал Кубка Гагарина скромный ХК МВД. А еще годом ранее – в декабре 2008 года. Тогда он не знал поражений с «милиционерами» в десяти матчах.

А сейчас побил и личный рекорд, и улучшил достижение СКА.

По ходу этой серии питерцы обыгрывали московское «Динамо», ЦСКА, «Авангард»…

Последний раз они уступили в Загребе скромному «Медвешчаку». Может, просто потому, что хорваты не читают российскую прессу? И не знают, что СКА – базовый клуб сборной, что там собрали наших лучших игроков? Наверное, именно поэтому они и бились с лидерами на равных. И победили их в овертайме.

Наши же клубы, похоже, начинают склоняться перед армейцами уже заранее.

Чу! Знарок идет!! Знарочище!!!

И лапки кверху…