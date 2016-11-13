Вернблум: Нам обидно, что болельщики недооценивают Слуцкого! (видео)

13 ноября игроки футбольного клуба ЦСКА провели восстановительну ю тренировку в новом современно м фитнес-центре THE BASE Fitness, расположенном в офисе adidas Group.

Игроки приняли участие в силовых и сайклинг-классах , а также испробовали на себе уникальную программу тренировок EXOS -систему подготовки, ранее доступную лишь профессиональным спортсменам (Немецкого футбольного союза, олимпийской сборной Китая, клубам NFL). Одно из важных преимуществ тренировок EXOS — эффективность с точки зрения восстановления.

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум приехал вместе с командой, но участия в тренировке не принимал.

- Как дела? – поинтересовался у Вернблума корреспондент «Советского спорта».

- Вообще неплохо, но чувствую – немного приболел после того, как в субботу поиграл в минусовую температуру против «Уфы». Было холодно, а впереди еще завтрашняя тренировка. Пока я немного устал.

- Температуры нет?

- Нет, просто не очень хорошее настроение. И спал нормально, со сном у меня все всегда хорошо.

- Тогда, может, расскажете пару последних шуток из команды, чтобы болельщики поняли – несмотря на отсутствие побед атмосфера в ЦСКА хорошая?

- В каждой команде есть свой подтрибунный юмор. Мы тоже потешаемся друг над другом. Например, вот этот парень (показывает на Василия Березуцкого – Прим. ред.) постоянно меня троллит.

- А вы его? Какой у вас счет?

- Конечно, и я его тоже! Мы с ним хорошие друзья, именно поэтому подшучиваем друг над другом. Если что, болейте за меня, выиграю-то в итоге я!

- Что думаете о тех болельщиках ЦСКА, которые не очень хорошо высказываются в адрес главного тренера Леонида Слуцкого?

- Да, мне есть, что сказать. Обычно, когда команда проигрывает, все винят тренера, а если побеждает, благодарят игроков. Работа тренера не очень хороша тем, что ее недооценивают, она неблагодарная. Конечно, мне обидно! Ведь он старается. В данный момент нет тренера лучше! Мы тоже стараемся играть на максимуме, на пределе своих сил и нам обидно, что тренера недооценивают!

- Когда ЦСКА догонит и перегонит «Спартак»?

- Мы обойдем его ровно после 30-го тура!

- Поговорим о сборных, как вам матч Франция – Швеция? Ваши земляки вели в счете, но проиграли 1:2.

- Шведы молодцы, хорошо играли, но им попался слишком сложный оппонент. Несмотря на то, что проиграли, все равно молодцы!

- Смотрели ли матч Катар – Россия, который хозяева выиграли 2:1?

- Нет, я обычно вообще футбол не смотрю, у меня есть другие дела.

- НХЛ смотрите?

- Да, конечно! Недавно вот видел матч «Филадельфия» - «Миннесота». Сегодня вечером тоже есть планы на НХЛ. Любимый игрок? Клод Жиру, он неподражаем.





