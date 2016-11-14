Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделю
Очередная победа Хабиба Нурмагомедова в UFC, Конор Макгрегор и его два титула, Джефф Монсон — о песне Виктора Цоя и многое другое — в еженедельном обзоре главных событий в мире смешанных единоборств.
Турнир недели
UFC 205
В воскресенье в мире смешанных единоборств состоялось историческое событие. UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) впервые в своей истории провел турнир в Нью-Йорке. В файткарде турнира участвовали лучшие бойцы мира, среди которых оказался и россиянин Хабиб Нурмагомедов. UFC заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для организации. На трибунах арены «Мэдисон-сквер-гарден» присутствовало 20 427 человек.
Боец недели
Конор Макгрегор
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса и отобрал у него титул чемпиона организации в легком весе. Конор стал первым в истории UFC бойцом, владеющим одновременно двумя чемпионскими поясами: в легком и полулегком дивизионе.
Блог «Дух воина» нашел бой Макгрегора против обычного русского парня Артемия Ситенкова, который выступает за Литву.
Ретро-видео. Как русский боец заставил сдаться Конора Макгрегора
Amazing. @TheNotoriousMMA promised this moment from the beginning. That performance might have topped them all #UFC205 pic.twitter.com/m1W3KtnOq4— John Morgan (@MMAjunkieJohn) 13 ноября 2016 г.
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Эдди Альварес
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Конор Макгрегор
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Контроль
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00:59:00
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00:55:00
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Нокдаун
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0
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3
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Всего ударов
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46
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93
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Значимые удары
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9
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32
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Тейкдауны
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0
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0
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Попытки проведения сабмишена
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0 из 3
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0 из 0
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Сколько взял раундов
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0
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2
Бой недели
Тайрон Вудли — Стивен Томпсон
Американский боец смешанного стиля Тайрон Вудли сохранил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но не смог победить Стивена Томпсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Вудли взял два раунда из пяти, претендент выиграл три раунда. Однако, все судьи поставили на ничью — 47:47 (трижды). Таким образом, Вудли сохранил свой пояс.
We are in awe of these warriors! #UFC205 pic.twitter.com/nm3J9UZnIC— UFC Europe (@UFCEurope) 13 ноября 2016 г.
Нокаут недели
Йоэль Ромеро
Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Криса Уайдмана на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Первый раунд остался за Крисом, он владел небольшим преимуществом, нанес на два удара больше Ромеро и провел тейкдаун. Во втором раунде Йоэль перехватил инициативу и нанес несколько точных и сильных ударов, к тому же один раз перевел Криса в партер. Третий раунд начался неожиданно. Ромеро в акробатическом прыжке ударил Криса коленом в голову после чего провел добивание. Таким образом, Ромеро стал претендентом на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Майкл Биспинг.
.@YoelRomeroMMA with a knockout at #UFC205 pic.twitter.com/cnf0j6iLLb— Clayton Baker (@Clayton_Baker) 13 ноября 2016 г.
Сабмишен недели
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Первые секунды поединка остались за американцем, который раз за разом точно бил по голове и корпусу Нурмагомедова. Как только Хабибу удалось перевести соперника в партер, все поменялось в пользу россиянина. В третьем раунде Майкл сдался после того, как Хабиб провел болевой прием.
«Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим «цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе!» — сказал после поединка Нурмагомедов.
What. A. Performance! @TeamKhabib is a BEAST!! #UFC205 https://t.co/VSvl0wpt1i— UFC Europe (@UFCEurope) 13 ноября 2016 г.
«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.
Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко
Сенсация недели
Ракель Пеннингтон
Ракель Пеннингтон одержала победу над экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился неожиданной победой Пеннингтон единогласным решением судей.
Миша Тейт провела бой на турнире UFC 205 в Нью-Йорке и неожиданно проиграла в поединке против Ракель Пеннингтон.
Девушка дня. Восходящая звезда ММА Ракель Пеннингтон
Разочарование недели
Андрей Корешков
В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир Bellator 164, в главном событии которого россиянин Андрей Корешков защищал чемпионский пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.
Корешков уверенно начал поединок, но затем потерял инициативу и проиграл нокаутом в третьем раунде. Для 26-летнего омича это поражение стало вторым за карьеру в смешанных единоборствах (при 19 победах). Таким образом, бразильцу удалось вернуть себе титул чемпиона в полусреднем весе Bellator, которого его лишил именно Корешков, победив единогласным решением судей в поединке, который состоялся 17 июля 2015 года в Соединенных Штатах. 28-летний Лима одержал 28 победу (13 - досрочно) в 34 поединках ММА. http://www.sovsport.ru/news/text-item/938912
Цитата недели
«Не призываю ждать перемен»
На прошлой неделе видеоролик с Джеффом Монсоном взорвал интернет. Боец смешанного стиля за рулем своего автомобиля поет песню легенды русского рока Виктора Цоя и группы КИНО «Хочу перемен».
«Изначально, когда я услышал песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», мне очень понравилось музыка, так как сам люблю классический рок. Потом мне объяснили значение слов и это песня стала еще ближе мне, ближе моему характеру и философии жизни. Я постоянно наблюдаю социальное неравенство, путешествуя по миру, и это очень угнетает меня. Взяв к примеру выборы в США, нам постоянно говорят, что выборы поменяют ситуацию, но политические перемены это не социальные перемены, которые более важны для людей. Октябрьская революция, к примеру, это социальная перемена, которая была важна для народа. Я не призываю ждать перемен, я призываю самому действовать и менять настоящее вокруг себя», - сказал Монсон в интервью «Советскому спорту».
Допинг недели
Джон Джонс
Экс-чемпион мира UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дисквалифицирован на один год за применение запрещенного препарата.
29-летнего Джонса, взятая у него во внесоревновательный период 16 июня 2016 года, дала положительный результат на запрещенные препараты кломифен и летрозол. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 6 июля 2016 года. Тогда было принято решение о его временном отстранении.
За карьеру в ММА Джон Джонс провел 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Трагедия недели
Джабраил Джабраилов
Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов был убит в российской столице 6 ноября.
- Накануне вечером на парковке одного из торговых центров в Юго-Западном округе столицы возле иномарки было обнаружено тело 29-летнего мужчины, который скончался в результате огнестрельного ранения. Установлена личность погибшего - это уроженец Северо-Кавказского региона, двукратный чемпион мира по кикбоксингу.
Злоумышленник из пистолета Макарова, который он хранил при себе незаконно, выстрелил в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся, - цитирует агентство ТАСС официального представителя МВД России.
Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.
По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
Анонсированные бои
9 декабря в Назрани на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73 зрители увидят поединок двух бойцов, которые в самом ближайшем будущем смогут претендовать на титульный бой в легчайшем весе. Джош «The Finisher» Реттингхаус (США, 13-4) сразится с Сергеем Морозовым (Казахстан, 7-2).
18 ноября
в рамках турнира M-1 Challenge 72 сразятся
молодые, но при этом уже матерые бойцы.
Моктар Бенкаси (Франция, 12-6) проверит
на прочность Алексея Наумова (Украина,
12-4).
Стала известна окончательная сетка Гран-при Rizin FF в открытом весе. Турнир пройдет в Токио (Япония) в канун Нового года 29 и 31 декабря. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин проведет бой в рамках ¼ финала против бойца из Ирана Амира Алиакбари, который в 2010 году стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. У иранца три боя в ММА, в которых он одержал досрочные победы. Бразилец Вандерлей Силва сразится против хорвата Мирко Филипповича, японец Тсуеши Коасака — против эстонца Кайдо Ховельсона, а россиянин Валеннтин Молдавский — против поляка Саймона Байора.
Промоутерская
компания UFC объявила где в 2017 году пройдут
турниры под эгидой организации.
UFC 208 -
21 января в Анахайме
UFC на FOX 23 — 28 января в Денвере
UFC 209 — 11 февраля в Бруклине
UFC 210 — 4 марта в Лас-Вегасе
Также было объявлено, что в первом квартале 2017 года турниры пройдут в Финиксе, Хьюстоне, Галифаксе и Лондоне.
Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди состоится 10 декабря на турнире UFC 206.