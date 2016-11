Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделю

Очередная победа Хабиба Нурмагомедова в UFC, Конор Макгрегор и его два титула, Джефф Монсон — о песне Виктора Цоя и многое другое — в еженедельном обзоре главных событий в мире смешанных единоборств.

UFC 205

В воскресенье в мире смешанных единоборств состоялось историческое событие. UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) впервые в своей истории провел турнир в Нью-Йорке. В файткарде турнира участвовали лучшие бойцы мира, среди которых оказался и россиянин Хабиб Нурмагомедов. UFC заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для организации. На трибунах арены «Мэдисон-сквер-гарден» присутствовало 20 427 человек.

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса и отобрал у него титул чемпиона организации в легком весе. Конор стал первым в истории UFC бойцом, владеющим одновременно двумя чемпионскими поясами: в легком и полулегком дивизионе.

Amazing. @TheNotoriousMMA promised this moment from the beginning. That performance might have topped them all #UFC205 pic.twitter.com/m1W3KtnOq4