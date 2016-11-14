Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделю

Конор Макгрегор Источник: Reuters

Очередная победа Хабиба Нурмагомедова в UFC, Конор Макгрегор и его два титула, Джефф Монсон — о песне Виктора Цоя и многое другое — в еженедельном обзоре главных событий в мире смешанных единоборств.

Турнир недели

UFC 205

В воскресенье в мире смешанных единоборств состоялось историческое событие. UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) впервые в своей истории провел турнир в Нью-Йорке. В файткарде турнира участвовали лучшие бойцы мира, среди которых оказался и россиянин Хабиб Нурмагомедов. UFC заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для организации. На трибунах арены «Мэдисон-сквер-гарден» присутствовало 20 427 человек.

Боец недели

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса и отобрал у него титул чемпиона организации в легком весе. Конор стал первым в истории UFC бойцом, владеющим одновременно двумя чемпионскими поясами: в легком и полулегком дивизионе.

Блог «Дух воина» нашел бой Макгрегора против обычного русского парня Артемия Ситенкова, который выступает за Литву. Ретро-видео. Как русский боец заставил сдаться Конора Макгрегора

Amazing. @TheNotoriousMMA promised this moment from the beginning. That performance might have topped them all #UFC205 pic.twitter.com/m1W3KtnOq4 — John Morgan (@MMAjunkieJohn) 13 ноября 2016 г.



Эдди Альварес Конор Макгрегор Контроль 00:59:00 00:55:00 Нокдаун 0 3 Всего ударов 46 93 Значимые удары 9 32 Тейкдауны 0 0 Попытки проведения сабмишена 0 из 3 0 из 0 Сколько взял раундов 0 2

Бой недели

Тайрон Вудли — Стивен Томпсон

Американский боец смешанного стиля Тайрон Вудли сохранил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но не смог победить Стивена Томпсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Вудли взял два раунда из пяти, претендент выиграл три раунда. Однако, все судьи поставили на ничью — 47:47 (трижды). Таким образом, Вудли сохранил свой пояс.

Нокаут недели

Йоэль Ромеро

Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Криса Уайдмана на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Первый раунд остался за Крисом, он владел небольшим преимуществом, нанес на два удара больше Ромеро и провел тейкдаун. Во втором раунде Йоэль перехватил инициативу и нанес несколько точных и сильных ударов, к тому же один раз перевел Криса в партер. Третий раунд начался неожиданно. Ромеро в акробатическом прыжке ударил Криса коленом в голову после чего провел добивание. Таким образом, Ромеро стал претендентом на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Майкл Биспинг.

Сабмишен недели

Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Первые секунды поединка остались за американцем, который раз за разом точно бил по голове и корпусу Нурмагомедова. Как только Хабибу удалось перевести соперника в партер, все поменялось в пользу россиянина. В третьем раунде Майкл сдался после того, как Хабиб провел болевой прием.

«Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим «цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе!» — сказал после поединка Нурмагомедов.

«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова. Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко

Сенсация недели

Ракель Пеннингтон

Ракель Пеннингтон одержала победу над экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился неожиданной победой Пеннингтон единогласным решением судей.

Миша Тейт провела бой на турнире UFC 205 в Нью-Йорке и неожиданно проиграла в поединке против Ракель Пеннингтон. Девушка дня. Восходящая звезда ММА Ракель Пеннингтон

Разочарование недели

Андрей Корешков

В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир Bellator 164, в главном событии которого россиянин Андрей Корешков защищал чемпионский пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.

Корешков уверенно начал поединок, но затем потерял инициативу и проиграл нокаутом в третьем раунде. Для 26-летнего омича это поражение стало вторым за карьеру в смешанных единоборствах (при 19 победах). Таким образом, бразильцу удалось вернуть себе титул чемпиона в полусреднем весе Bellator, которого его лишил именно Корешков, победив единогласным решением судей в поединке, который состоялся 17 июля 2015 года в Соединенных Штатах. 28-летний Лима одержал 28 победу (13 - досрочно) в 34 поединках ММА. http://www.sovsport.ru/news/text-item/938912

Цитата недели

«Не призываю ждать перемен»

На прошлой неделе видеоролик с Джеффом Монсоном взорвал интернет. Боец смешанного стиля за рулем своего автомобиля поет песню легенды русского рока Виктора Цоя и группы КИНО «Хочу перемен».

«Изначально, когда я услышал песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», мне очень понравилось музыка, так как сам люблю классический рок. Потом мне объяснили значение слов и это песня стала еще ближе мне, ближе моему характеру и философии жизни. Я постоянно наблюдаю социальное неравенство, путешествуя по миру, и это очень угнетает меня. Взяв к примеру выборы в США, нам постоянно говорят, что выборы поменяют ситуацию, но политические перемены это не социальные перемены, которые более важны для людей. Октябрьская революция, к примеру, это социальная перемена, которая была важна для народа. Я не призываю ждать перемен, я призываю самому действовать и менять настоящее вокруг себя», - сказал Монсон в интервью «Советскому спорту».

Допинг недели

Джон Джонс

Экс-чемпион мира UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дисквалифицирован на один год за применение запрещенного препарата.

29-летнего Джонса, взятая у него во внесоревновательный период 16 июня 2016 года, дала положительный результат на запрещенные препараты кломифен и летрозол. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 6 июля 2016 года. Тогда было принято решение о его временном отстранении.

За карьеру в ММА Джон Джонс провел 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Трагедия недели

Джабраил Джабраилов

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов был убит в российской столице 6 ноября.

- Накануне вечером на парковке одного из торговых центров в Юго-Западном округе столицы возле иномарки было обнаружено тело 29-летнего мужчины, который скончался в результате огнестрельного ранения. Установлена личность погибшего - это уроженец Северо-Кавказского региона, двукратный чемпион мира по кикбоксингу.

Злоумышленник из пистолета Макарова, который он хранил при себе незаконно, выстрелил в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся, - цитирует агентство ТАСС официального представителя МВД России.

Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.

По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).





Анонсированные бои

9 декабря в Назрани на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73 зрители увидят поединок двух бойцов, которые в самом ближайшем будущем смогут претендовать на титульный бой в легчайшем весе. Джош «The Finisher» Реттингхаус (США, 13-4) сразится с Сергеем Морозовым (Казахстан, 7-2).

18 ноября в рамках турнира M-1 Challenge 72 сразятся молодые, но при этом уже матерые бойцы. Моктар Бенкаси (Франция, 12-6) проверит на прочность Алексея Наумова (Украина, 12-4).



Стала известна окончательная сетка Гран-при Rizin FF в открытом весе. Турнир пройдет в Токио (Япония) в канун Нового года 29 и 31 декабря. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин проведет бой в рамках ¼ финала против бойца из Ирана Амира Алиакбари, который в 2010 году стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. У иранца три боя в ММА, в которых он одержал досрочные победы. Бразилец Вандерлей Силва сразится против хорвата Мирко Филипповича, японец Тсуеши Коасака — против эстонца Кайдо Ховельсона, а россиянин Валеннтин Молдавский — против поляка Саймона Байора.





Промоутерская компания UFC объявила где в 2017 году пройдут турниры под эгидой организации.



UFC 208 - 21 января в Анахайме

UFC на FOX 23 — 28 января в Денвере

UFC 209 — 11 февраля в Бруклине

UFC 210 — 4 марта в Лас-Вегасе

Также было объявлено, что в первом квартале 2017 года турниры пройдут в Финиксе, Хьюстоне, Галифаксе и Лондоне.

Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди состоится 10 декабря на турнире UFC 206.