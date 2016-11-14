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Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Конор Макгрегор
Конор МакгрегорИсточник: Reuters

Очередная победа Хабиба Нурмагомедова в UFC, Конор Макгрегор и его два титула, Джефф Монсон — о песне Виктора Цоя и многое другое — в еженедельном обзоре главных событий в мире смешанных единоборств.

Турнир недели

UFC 205

В воскресенье в мире смешанных единоборств состоялось историческое событие. UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) впервые в своей истории провел турнир в Нью-Йорке. В файткарде турнира участвовали лучшие бойцы мира, среди которых оказался и россиянин Хабиб Нурмагомедов. UFC заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для организации. На трибунах арены «Мэдисон-сквер-гарден» присутствовало 20 427 человек.

Боец недели

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса и отобрал у него титул чемпиона организации в легком весе. Конор стал первым в истории UFC бойцом, владеющим одновременно двумя чемпионскими поясами: в легком и полулегком дивизионе. 

Ретро-видео. Как русский боец заставил сдаться Конора Макгрегора

Блог «Дух воина» нашел бой Макгрегора против обычного русского парня Артемия Ситенкова, который выступает за Литву.

Ретро-видео. Как русский боец заставил сдаться Конора Макгрегора

 

Эдди Альварес

Конор Макгрегор

 Контроль

00:59:00

00:55:00

 Нокдаун

0

3

 Всего ударов

46

93

 Значимые удары

9

32

 Тейкдауны

0

0

 Попытки проведения сабмишена

0 из 3

0 из 0

 Сколько взял раундов

0

2

Бой недели

Тайрон Вудли — Стивен Томпсон

Источник: Reuters

Американский боец смешанного стиля Тайрон Вудли сохранил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но не смог победить Стивена Томпсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Вудли взял два раунда из пяти, претендент выиграл три раунда. Однако, все судьи поставили на ничью — 47:47 (трижды). Таким образом, Вудли сохранил свой пояс. 

Нокаут недели

Йоэль Ромеро

Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Криса Уайдмана на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Первый раунд остался за Крисом, он владел небольшим преимуществом, нанес на два удара больше Ромеро и провел тейкдаун. Во втором раунде Йоэль перехватил инициативу и нанес несколько точных и сильных ударов, к тому же один раз перевел Криса в партер. Третий раунд начался неожиданно. Ромеро в акробатическом прыжке ударил Криса коленом в голову после чего провел добивание. Таким образом, Ромеро стал претендентом на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Майкл Биспинг.

Сабмишен недели

Хабиб Нурмагомедов

Источник: Reuters

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Первые секунды поединка остались за американцем, который раз за разом точно бил по голове и корпусу Нурмагомедова. Как только Хабибу удалось перевести соперника в партер, все поменялось в пользу россиянина. В третьем раунде Майкл сдался после того, как Хабиб провел болевой прием.

«Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим «цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе!» — сказал после поединка Нурмагомедов.

Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко

«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.

Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко

Сенсация недели

Ракель Пеннингтон

Ракель Пеннингтон одержала победу над экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился неожиданной победой Пеннингтон единогласным решением судей.  

Девушка дня. Восходящая звезда ММА Ракель Пеннингтон

Миша Тейт провела бой на турнире UFC 205 в Нью-Йорке и неожиданно проиграла в поединке против Ракель Пеннингтон.

Девушка дня. Восходящая звезда ММА Ракель Пеннингтон

Разочарование недели

Андрей Корешков

В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир Bellator 164, в главном событии которого россиянин Андрей Корешков защищал чемпионский пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.

Корешков уверенно начал поединок, но затем потерял инициативу и проиграл нокаутом в третьем раунде. Для 26-летнего омича это поражение стало вторым за карьеру в смешанных единоборствах (при 19 победах). Таким образом, бразильцу удалось вернуть себе титул чемпиона в полусреднем весе Bellator, которого его лишил именно Корешков, победив единогласным решением судей в поединке, который состоялся 17 июля 2015 года в Соединенных Штатах. 28-летний Лима одержал 28 победу (13 - досрочно) в 34 поединках ММА. http://www.sovsport.ru/news/text-item/938912

Цитата недели

«Не призываю ждать перемен»

Источник: Instagram

На прошлой неделе видеоролик с Джеффом Монсоном взорвал интернет. Боец смешанного стиля за рулем своего автомобиля поет песню легенды русского рока Виктора Цоя и группы КИНО «Хочу перемен».

«Изначально, когда я услышал песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», мне очень понравилось музыка, так как сам люблю классический рок. Потом мне объяснили значение слов и это песня стала еще ближе мне, ближе моему характеру и философии жизни. Я постоянно наблюдаю социальное неравенство, путешествуя по миру, и это очень угнетает меня. Взяв к примеру выборы в США, нам постоянно говорят, что выборы поменяют ситуацию, но политические перемены это не социальные перемены, которые более важны для людей. Октябрьская революция, к примеру, это социальная перемена, которая была важна для народа. Я не призываю ждать перемен, я призываю самому действовать и менять настоящее вокруг себя», - сказал Монсон в интервью «Советскому спорту».

Допинг недели

Джон Джонс 

Экс-чемпион мира UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дисквалифицирован на один год за применение запрещенного препарата.

29-летнего Джонса, взятая у него во внесоревновательный период 16 июня 2016 года, дала положительный результат на запрещенные препараты кломифен и летрозол. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 6 июля 2016 года. Тогда было принято решение о его временном отстранении.

За карьеру в ММА Джон Джонс провел 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Трагедия недели

Джабраил Джабраилов 

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов был убит в российской столице 6 ноября.

- Накануне вечером на парковке одного из торговых центров в Юго-Западном округе столицы возле иномарки было обнаружено тело 29-летнего мужчины, который скончался в результате огнестрельного ранения. Установлена личность погибшего - это уроженец Северо-Кавказского региона, двукратный чемпион мира по кикбоксингу.

Злоумышленник из пистолета Макарова, который он хранил при себе незаконно, выстрелил в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся, - цитирует агентство ТАСС официального представителя МВД России.

Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.

По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).


Анонсированные бои

9 декабря в Назрани на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73 зрители увидят поединок двух бойцов, которые в самом ближайшем будущем смогут претендовать на титульный бой в легчайшем весе. Джош «The Finisher» Реттингхаус (США, 13-4) сразится с Сергеем Морозовым (Казахстан, 7-2). 

18 ноября в рамках турнира M-1 Challenge 72 сразятся молодые, но при этом уже матерые бойцы. Моктар Бенкаси (Франция, 12-6) проверит на прочность Алексея Наумова (Украина, 12-4). 

Стала известна окончательная сетка Гран-при Rizin FF в открытом весе. Турнир пройдет в Токио (Япония) в канун Нового года 29 и 31 декабря. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин проведет бой в рамках ¼ финала против бойца из Ирана Амира Алиакбари, который в 2010 году стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. У иранца три боя в ММА, в которых он одержал досрочные победы. Бразилец Вандерлей Силва сразится против хорвата Мирко Филипповича, японец Тсуеши Коасака — против эстонца Кайдо Ховельсона, а россиянин Валеннтин Молдавский — против поляка Саймона Байора.


Промоутерская компания UFC объявила где в 2017 году пройдут турниры под эгидой организации.

UFC 208 - 21 января в Анахайме
UFC на FOX 23 — 28 января в Денвере
UFC 209 — 11 февраля в Бруклине
UFC 210 — 4 марта в Лас-Вегасе
Также было объявлено, что в первом квартале 2017 года турниры пройдут в Финиксе, Хьюстоне, Галифаксе и Лондоне. 

Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди состоится 10 декабря на турнире UFC 206.

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