«Енисей» учится играть без Ломанова и Джусоева

После четырех туров чемпионата России по хоккею с мячом лидерство в своих конференциях захватили «Волга» и «СКА-Нефтяник». К лидирующему дуэту вполне могла присоединиться «Байкал-Энергия» .

Но на своем льду иркутяне, победив «Енисей» (4:3), через сутки крупно уступили (3:10). В перерыве при счете 1:6 чествовали красноярских болельщиков. С ними иркутяне дружат. За это и наградили гостей мешком семечек. Куда без них на русском хоккее? Наставник «Енисея» Сергей Ломанов признался, что его команда учится играть без переехавших в Швецию лидеров Сергея Ломанова-младшего и Алана Джусоева: «Даже не ожидал, что будет настолько тяжело. Многие из молодых могут повести команду за собой. Мы постоянно это объясняем подопечным».

Ульяновская «Волга» дома без проблем разобралась с московским «Динамо». Первый матч вообще завершился со счетом 9:0. Во втором «Динамо» пропустило еще больше, но успело ответить шестью результативными атаками. Дважды у москвичей отличился Евгений Иванушкин, который с 10 голами возглавил список лучших снайперов. Главный тренер «Волги» Вячеслав Манкос посетовал на травмы ведущих игроков обороны: «Заканчивали матч совсем без защитников. Будем привлекать молодежь».

«Водник» дважды огорчил в Нижнем Новгороде местный «Старт» и поднялся на второе место в западной группе.

В следующих двух спаренных турах первые матчи чемпионата России пройдут в Москве, Архангельске, Кемерове и Красноярске.

СТАТИСТИКА

ВОСТОК

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Кузбасс (Кемерово) – 8:6 и 14:3.

Байкал-Энергия (Иркутск) – Енисей (Красноярск) – 4:3 и 3:10.

Сибсельмаш (Новосибирск) – Уральский трубник (Первоуральск) – 4:3 и 3:4.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. СКА-Нефтяник 4 4 0 0 33-13 12

2. Байкал-Энергия 4 3 0 1 24-20 9

3. Ур. трубник 2 1 0 1 7-7 3

4. Сибсельмаш 2 1 0 1 7-7 3

5. Енисей 4 1 0 3 17-18 3

6. Кузбасс 4 0 0 4 16-39 0

16–17 ноября. Енисей – Сибсельмаш, Кузбасс – Уральский трубник.

ЗАПАД

Волга (Ульяновск) – Динамо-Москва – 9:0 и 11:6.

Старт (Нижний Новгород) – Водник (Архангельск) – 3:4 и 2:3.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. Волга 4 4 0 0 35-13 12

2. Водник 4 2 0 2 14-20 6

3 Родина 2 1 1 0 5-3 4

4. Динамо-Москва 4 1 0 3 17-31 3

5. Старт 4 1 0 3 16-18 3

6. Динамо-Казань 2 0 1 1 3-5 1

16–17 ноября. Динамо-Москва – Родина, Водник – Динамо-Казань.



